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    Операция СБУ и Зеленского привела к новому кризису в Киеве
    Путин присвоил звание Героя Труда главе Курчатовского института Ковальчуку
    МВД Казахстана предложило ввести платный въезд для иностранцев
    Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК людей, животных и растений
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего главного инженера ЗАЭС
    Путин утвердил меры против скрывающихся за границей нарушителей закона
    Путин запретил давать гражданство иностранцам с судимостью
    Путин и президент Бразилии обсудили по телефону конфликт на Украине
    Российские беспилотники обесточили военные заводы в Сумской области
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    7 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    31 комментарий
    4 августа 2026, 19:44 • Новости дня

    Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Документ был разработан депутатами партии «Единая Россия».

    Продление программы позволит гражданам и дальше в упрощенном порядке оформлять в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, а также земельные участки под ними, сообщает сайт «Единой России». После регистрации владельцы смогут легально совершать сделки купли-продажи, мены и дарения, передавать имущество по наследству и полноценно распоряжаться им.

    Для оформления права собственности достаточно подать заявление в органы местного самоуправления и предоставить документы, подтверждающие право на гараж. Воспользоваться механизмом могут не только нынешние владельцы, но и их наследники, а также граждане, купившие такие гаражи.

    По данным авторов инициативы, за время действия гаражной амнистии в упрощенном порядке было зарегистрировано более 700 тыс. объектов недвижимости.

    Авторами закона выступили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и принять законопроект в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» в феврале внесла в Госдуму законопроект о продлении сроков упрощенной регистрации гаражей. Правительство России весной одобрило данную инициативу из-за ее высокой востребованности среди граждан.

    Депутаты Госдумы в июле окончательно приняли этот документ.

    4 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    В «Единой России» назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» выступает за понятное и предсказуемое налоговое администрирование, при котором бизнес заранее знает требования. Партия считает недопустимыми доначисления компаниям за использование предусмотренных законом льгот, заявил член генсовета партии, председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    Калинин заявил, что представители «Единой России» настаивают на формировании понятной системы взаимодействия государства и бизнеса, передает ТАСС.

    «Если закон не устанавливает ограничений на применение нескольких преференциальных режимов одновременно, бизнес вправе ими пользоваться. Нельзя сначала создавать условия для развития и привлечения инвестиций, а затем пересматривать эти решения задним числом», – заявил Калинин.

    Политик добавил, что двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают серьезную неопределенность. По его словам, «Единая Россия» выступает за понятное налоговое администрирование, при котором предприниматели заранее знают требования государства и могут планировать свою деятельность.

    «Двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают неопределенность и снижают доверие к механизмам поддержки», – отметил политик.

    В рамках подготовки обновленной Народной программы партия активно собирает предложения предпринимателей по снижению административной нагрузки. Все собранные инициативы планируется тщательно проработать совместно с профильными ведомствами. Главная цель заключается в создании устойчивой системы, которая поможет отечественным компаниям предсказуемо развиваться, привлекать инвестиции и открывать новые рабочие места.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, представители партии «Единая Россия» выступили за смягчение налоговых условий для малого бизнеса.

    Председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин предложил сохранить действующие условия работы самозанятых до конца 2028 года.

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    4 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин утвердил меры против скрывающихся за границей нарушителей закона

    Путин утвердил ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов

    Путин утвердил меры против скрывающихся за границей нарушителей закона
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов, вводящих временные ограничительные меры против находящихся за рубежом граждан, которые уклоняются от уголовного или административного наказания.

    Путин подписал законы о применении ограничений к лицам, находящимся за пределами страны и уклоняющимся от исполнения наказания, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже размещен на официальном портале правовых актов.

    Меры коснутся осужденных по приговору суда и привлеченных к административной ответственности за ряд правонарушений. В их числе невыполнение требований законодательства об иноагентах, дискредитация Вооруженных сил, призывы к нарушению территориальной целостности и введению санкций против России, а также участие в нежелательных организациях.

    Для применения ограничений Министерство внутренних дел должно подтвердить факт нахождения человека за границей и его уклонение от наказания. Закон предусматривает 14 видов ограничений, среди которых запрет на регистрацию ИП, отказ в выдаче кредитов, приостановка лицензий и ограничение права управления транспортом.

    Помимо этого, попавшим под санкции гражданам откажут в предоставлении госуслуг, заморозят средства и имущество, а банкам запретят предоставлять им доступ к программам для переводов. Также будут ограничены консульские и нотариальные действия за рубежом.

    Решение о введении мер будет принимать Минюст на основе предложений от МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратуры. Данные о таких лицах внесут в специальный реестр, а ограничения вступят в силу на следующий день после публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле депутаты Госдумы окончательно утвердили данные строгие меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Позже Совет Федерации одобрил этот пакет законов о применении четырнадцати временных ограничений.

    Месяцем ранее глава государства подписал документ об аресте активов нарушивших закон россиян за рубежом.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 18:14 • Новости дня
    Путин запретил давать гражданство иностранцам с судимостью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал закон, который лишает иностранцев и лиц без гражданства права на получение российского паспорта или вида на жительство при наличии судимости.

    Ограничение касается преступлений, совершенных как на территории России, так и за ее пределами, передает РИА «Новости».

    Наличие неснятой или непогашенной судимости теперь является основанием для отказа в выдаче разрешительных документов. Это правило распространяется на разрешения на временное проживание, в том числе для получения образования, и вид на жительство, независимо от тяжести совершенного правонарушения.

    Иностранцы старше 14 лет при подаче заявлений обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости из своей страны. Документ должен быть выдан не ранее чем за три месяца до обращения. От этого требования освобождены дети, беженцы, контрактники Вооруженных сил РФ и те, кто уже подавал такую справку ранее.

    Для граждан Украины предусмотрен переходный период. В течение двух лет они смогут не предоставлять справки об отсутствии судимости при оформлении документов в российских компетентных органах.

    В мае нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект об отказе в гражданстве судимым мигрантам. В июне глава государства освободил граждан Украины от необходимости предоставлять справку о судимости для получения паспорта.

    В прошлом месяце депутаты Госдумы окончательно приняли инициативу о лишении иностранцев с криминальным прошлым права на легальное проживание в стране.

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    4 августа 2026, 19:28 • Новости дня
    Утвержден механизм лишения ушедших из России иностранных инвесторов права выкупа активов

    Путин утвердил механизм лишения ушедших из России инвесторов права выкупа активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях.

    Документ вносит изменения в указ президента от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

    Согласно документу, теперь право иностранных инвесторов на обратный выкуп акций и долей может быть прекращено в судебном порядке. Новые нормы распространяются на компании и инвесторов, которые ушли с российского рынка после начала действия антироссийских санкций в 2022 году.

    Как отмечается в указе, изменения направлены на совершенствование действующего порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    В апреле прошлого года Путин поручил определить механизм обратного выкупа активов для покинувших российский рынок зарубежных инвесторов. Позже правительство обязали рассмотреть условия возвращения иностранных компаний в страну.

    При этом российский лидер заявил об отсутствии привилегий для ушедшего западного бизнеса.

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    4 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Николая Баскова.

    Певец удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за свою работу. В опубликованном документе особо подчеркивается значимый вклад исполнителя в развитие страны. Как гласит текст указа, артист отмечен «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

    В прошлом году Служба безопасности Украины объявила Николая Баскова в розыск.

    В июле текущего года президент России наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    В апреле глава государства удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени композитора Максима Дунаевского.

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    4 августа 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда главе Курчатовского института Ковальчуку
    Путин присвоил звание Героя Труда главе Курчатовского института Ковальчуку
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда руководителю Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает ТАСС.

    «За особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Ковальчуку Михаилу Валентиновичу – президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», город Москва», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Владимир Путин переназначил Михаила Ковальчука президентом Курчатовского института. Месяцем ранее глава государства присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Борису Эйфману.

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    3 августа 2026, 22:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников

    Эксперт Майоров: Конкурс «Большая перемена» стал частью системы поиска и развития талантов в России

    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия создает новые возможности для школьников, которые стремятся развиваться, искать свое призвание и воплощать собственные идеи. Одним из таких инструментов стал конкурс «Большая перемена», превратившийся в важный элемент системы поддержки талантливой молодежи, сказал газете ВЗГЛЯД член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров. В понедельник Владимир Путин принял участие в Красноярске в церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена».

    «Конкурс «Большая перемена» сегодня является важнейшим элементом государственной системы профориентации. Масштаб проекта впечатляет: за годы его проведения в испытаниях приняли участие более 7 млн человек», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

    По словам эксперта, в седьмом сезоне конкурс вошел в структуру национального проекта «Молодежь и дети», а также стал частью линейки президентской платформы «Россия – страна возможностей». «За это время проект превратился в полноценную среду, где школьники могут проявить свои способности и найти себя за пределами привычной учебной программы», – отметил он.

    Одной из ключевых особенностей «Большой перемены» является ориентация на развитие навыков, которые востребованы в XXI веке: умения работать в команде, творчески подходить к решению задач и брать на себя ответственность. При этом задания для участников разрабатываются при участии ведущих отечественных компаний и корпораций, что позволяет школьникам лучше понять требования современного рынка труда и подготовиться к будущему профессиональному пути, подчеркнул собеседник.

    Именно раскрытие потенциала каждого ребенка, поиск своего призвания и создание условий для самореализации молодых людей остаются одной из важнейших задач государственной молодежной политики. Для ребят, которые стремятся развиваться, пробовать себя в новых сферах и идти к большим целям, создаются дополнительные возможности для раскрытия талантов.

    Отдельным стимулом для участия становится и система наград конкурса. Так, 300 победителей финала получают возможность отправиться в просветительское путешествие по России, а педагоги-наставники лучших участников – премию в размере 100 тыс. рублей.

    При этом для многих победителей особое значение приобрел не только конкурс, но и возможность личного общения с главой государства. Президент воспринимается ими как авторитетный собеседник и символ страны, с которым можно поделиться идеями, рассказать о собственных проектах и достижениях, а также получить напутствие.

    «В этом контексте личное внимание Владимира Путина к конкурсу имеет большое смысловое и стратегическое значение. Президент подчеркивает, что поддержка детей и молодежи, создание условий для раскрытия их талантов являются одним из приоритетов государства», – заявил Майоров.

    «Глава государства понимает, что нынешнее поколение школьников в будущем будет определять развитие страны. Поэтому возможность личного общения с президентом становится для ребят важным признанием их достижений и усилий.

    Такой прямой диалог помогает им осознать свою роль в будущем России», – заключил эксперт.

    В понедельник в Красноярске прошла церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена» с участием Путина. В начале мероприятия президент вышел на сцену и обменялся футбольными пасами с одним из юных соведущих церемонии Денисом, после чего обратился к участникам конкурса и гостям события.

    «Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее», – поприветствовал школьников президент.

    Глава государства отметил, что за время конкурса в нем приняли участие более 7 млн человек. «Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно», – отметил президент.

    После завершения церемонии российский лидер пообщался с детьми. «А что для вас победа, может быть не в спорте, а в других сферах, и как вы себя на нее настраиваете?» – спросил президента семиклассник Вячеслав Казекин, участник конкурса из Бурятии. «Победа – это когда преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа», – ответил Путин.

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    4 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин и президент Бразилии обсудили по телефону конфликт на Украине

    Путин оценил усилия президента Бразилии по урегулированию украинского конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили по телефону глобальную повестку и кризис на Украине.

    Российский лидер дал высокую оценку усилиям Бразилии, направленным на мирное разрешение ситуации, сообщил Кремль в Max.

    «Проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины», – уточнили в пресс-службе Кремля.

    Там добавили, что глава российского государства выразил признательность своему бразильскому коллеге. Путин поблагодарил Лулу да Силву за готовность оказать содействие в поиске политико-дипломатических путей урегулирования конфликта.

    Стороны учли итоги заседания двусторонней комиссии высокого уровня, которое прошло в начале года в Бразилиа. Особое внимание Москва и Бразилиа планируют уделить расширению и диверсификации взаимной торговли.

    В июне Владимир Зеленский попросил бразильского лидера стать посредником в переговорном процессе с Россией. Осенью прошлого года Лула да Силва заявил об отсутствии военного решения украинского кризиса.

    В августе 2025 года Путин обсудил с коллегой итоги встречи со спецпосланником США.

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    4 августа 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего главного инженера ЗАЭС

    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева

    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего главного инженера ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева орденом Мужества.

    Специалист погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. «За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Яковлева Александра Александровича», – говорится в указе, размещенном на портале правовых актов.

    В середине июля украинский беспилотник нанес смертельный удар по служебному автомобилю Александра Яковлева. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Власти Запорожской области решили посмертно представить погибшего инженера к государственной награде.

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    4 августа 2026, 11:03 • Новости дня
    Футбольный мяч после паса Путина решили отправить в музей

    Tекст: Вера Басилая

    Футбольный мяч, которым президент России Владимир Путин дал пас соведущим церемонии финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске, отправят в музей «Движения первых», сообщила замруководителя департамента реализации конкурса Александра Дрозжачих.

    «Мяч уедет в центральный офис «Движения первых» и будет сохранен, как память об этой легендарной встрече», – заявила заместитель руководителя департамента реализации конкурса Александра Дрозжачих, передает РИА «Новости».

    Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов отметил огромную честь от присутствия лидера страны на финале. Он добавил, что предмет займет достойное место среди других важных экспонатов организации.

    Масштабный проект для талантливых детей включает 12 направлений работы. Организаторы называют их вызовами, охватывающими сферы от науки до искусства.

    Президент России Владимир Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим всероссийского конкурса «Большая перемена».

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    4 августа 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин утвердил штрафы маркетплейсам за навязанные скидки и блокировки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, вводит административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ.

    Под регулирование попадают маркетплейсы и онлайн-сервисы объявлений, доставки и аренды, через которые взаимодействуют продавцы и покупатели, заказчики и исполнители, арендодатели и арендаторы, передает РИА «Новости»

    За отказ обеспечивать партнерам возможность размещать информацию на платформе предусмотрены штрафы: от 10 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для юрлиц. За неразмещение и непроверку данных в карточках партнеров о товарах, работах и услугах, а также за их блокировку без законных оснований вводятся штрафы для должностных лиц в размере 30–80 тыс. рублей, для юрлиц – 50–100 тыс. рублей.

    Нарушение порядка снижения цен на товары партнера за его счет обойдется операторам в 30–80 тыс. рублей для должностных лиц и 100–300 тыс. рублей для юрлиц. Платформа обязана не менее чем за пять рабочих дней предупредить продавца о планируемой скидке за его счет и дать реальную техническую возможность запретить такое снижение цены.

    Закон прямо запрещает применять к продавцам какие-либо меры давления за отказ от скидки, включая снижение рейтинга, ухудшение позиций в поиске, ограничение доступа или прекращение размещения карточек товаров. За такие действия предусмотрены штрафы для юрлиц до 400 тыс. рублей. За нарушения при проверке сведений о потенциальных партнерах и владельцах пунктов выдачи заказов, а также требований к поисковой выдаче операторам грозят штрафы 30–80 тыс. рублей для должностных лиц и 100–400 тыс. рублей для юрлиц.

    Незаконное ограничение доступа партнера или владельца пункта выдачи заказов к личному кабинету, а также нерассмотрение жалоб и споров на платформе повлечет штраф 30–80 тыс. рублей для должностных лиц и 100–500 тыс. рублей для юрлиц. Одновременно вводится ответственность для продавцов за нарушение требований к публичному размещению предложений о продаже товаров: от 5 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и 30–70 тыс. рублей для юрлиц, а при повторном нарушении – 10–50 тыс. и 70–200 тыс. рублей соответственно.

    Самозанятые, иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся партнерами платформ, будут нести ответственность по этим требованиям как должностные лица. «Речь в первую очередь идет о защите прав и интересов потребителей, добросовестного бизнеса – партнеров платформ», – заявил ранее замглавы Минэкономразвития России Максим Колесников, отметив, что для этого в Кодексе об административных правонарушениях закрепляются отдельные составы нарушений за каждую обязанность оператора.

    Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. Ответственность операторов за неисполнение обязанностей по размещению и проверке информации в карточках партнеров о продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг, адресованных пользователям платформы, начнет действовать с 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума утвердила закон о штрафах для маркетплейсов, сервисов объявлений и агрегаторов за необоснованную блокировку товаров и другие нарушения.

    Путин в мае 2026 года на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым отметил проблему скидок на маркетплейсах за счет продавцов малого бизнеса и необходимость защиты их интересов.

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ноябре 2025 года заявил о подготовке закона об усилении защиты пользователей и предпринимателей на маркетплейсах, вступающего в силу в октябре 2026 года.

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    4 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Глава «Алросы» сообщил о создании ограночного кластера в Смоленске

    Глава «Алросы» заявил о создании ограночного кластера на базе завода «Кристалл»

    Tекст: Вера Басилая

    «Алроса» создаст на базе смоленского завода «Кристалл» (входит в группу «Алроса») ограночный кластер, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Маринычева, российская алмазодобывающая компания организует специализированный центр на базе предприятия «Кристалл», передают РИА «Новости».

    «В компании присутствует самый крупный ограночный кластер в Европе: это смоленский завод «Кристалл», который сейчас переживает на самом деле, может быть, второе или третье уже перерождение, имея в виду, что по вашему поручению мы вместе с правительством Российской Федерации и администрацией Смоленской области и Республики Саха (Якутия) организовываем ограночный кластер на базе в том числе этого завода», – рассказал он.

    Маринычев отметил, что на свободных производственных площадях создаются условия для работы небольших частных и иностранных огранщиков. Это позволит им развивать собственные компетенции и бизнес.

    Весной компания сообщала о переговорах с Минфином и руководством региона по развитию гранильного сектора. Стороны обсуждали параметры инфраструктуры, возможности субсидирования, налоговые льготы для резидентов и перспективы роста производства бриллиантов для внутреннего рынка.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил ресурсную базу компании «Алроса».

    Правительство установило экспортную пошлину в размере 8% на необработанные алмазы.

    Министерство финансов подготовило перечень мер для поддержки отечественной огранки драгоценных камней.

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    4 августа 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин расширил возможности заключения контрактов с ВС для граждан с судимостью

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В период мобилизации ряды Вооруженных сил смогут пополнить граждане с неснятой судимостью, включая ранее осужденных за контрабанду наркотиков и участие в преступных сообществах, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства утвердил поправки в законодательство о воинской обязанности, передает ТАСС. Нововведения снимают ограничения на поступление на военную службу для ряда лиц в период военного положения или военного времени.

    Теперь отправиться в войска смогут граждане, отбывавшие наказание за контрабанду наркотиков, стратегически важных товаров и культурных ценностей. Кроме того, право подписать контракт получили осужденные за незаконный оборот краснокнижных животных и растений.

    Авторы инициативы также сняли запрет для участников преступных сообществ и бандформирований. В армию смогут пойти и те, кто нарушил требования безопасности объектов топливно-энергетического комплекса или совершил хищение ядерных материалов. Документ вступит в законную силу через десять дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правительство разработало поправки для службы по контракту граждан с непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений.

    Позже Государственная дума одобрила эту правительственную инициативу на пленарном заседании.

    В 2024 году президент России Владимир Путин разрешил подсудимым заключать контракты на военную службу.

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    4 августа 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин упростил регистрацию автомобилей в новых регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, упрощающий процедуру регистрации транспортных средств в новых субъектах страны.

    Правительство получит полномочия определять в 2026-2027 годах случаи, когда автомобили можно будет зарегистрировать без уплаты таможенных сборов, утилизационного платежа и государственной пошлины, передает РИА «Новости».

    Для постановки на учет не потребуются диагностическая карта, таможенные документы и оценка соответствия техническим требованиям. Паспорта транспортных средств будут выдаваться в бумажном виде. Нововведения касаются автомобилей граждан России, проживающих в новых регионах, а также машин местных компаний и государственных организаций.

    Документ также продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов для регистрации прав на недвижимость. Документы об усыновлении станут бессрочными, а об опеке будут действовать в течение года. Кроме того, муниципальным служащим старше 70 лет разрешили продлевать срок службы до 2028 года.

    В июне Путин поручил подготовить законопроект о продлении срока службы пожилых муниципальных чиновников в новых регионах.

    Осенью прошлого года власти обязали жителей этих субъектов заменить автомобильные номера на российские до конца 2025 года.

    Ранее депутаты Госдумы поддержали инициативу о легализации оформленных до воссоединения документов на недвижимость.

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    4 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин подписал закон об упрощении госзакупок в регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов.

    Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов, передает РИА «Новости».

    Документ допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками и изменение страны происхождения при соблюдении защитных мер для отечественных товаров.

    Для контрактов с неопределенным объемом разрешается изменение цены и количества товара в пределах 10%. В сельских населенных пунктах для обеспечения жизнедеятельности можно заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тыс. рублей без ограничения годового объема закупок 50 млн рублей.

    При закупках лекарств заказчик сможет указывать наименование препаратов.

    «Это облегчит процесс закупки и позволит сделать ее более адресной с точки зрения самого пациента и его лечения», – пояснила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

    До конца 2027 года порог начальной цены контракта при электронном запросе котировок повышается с 10 млн до 20 млн рублей. С 1 января 2027 года увеличивается лимит цены при закупках у малого бизнеса с 20 млн до 30 млн рублей. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал поправки для установления преимущества отечественной продукции при госзакупках.

    Эксперты Национального центра «Россия» обсудили перспективы перевода государственных закупок на цифровые платформы.

    Счетная палата создала специализированный департамент аудита закупочной деятельности.

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