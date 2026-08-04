Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.7 комментариев
Сотни пилотов подали в суд на Ryanair из-за невыплаты отпускных
Свыше 250 сотрудников крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы обратились в лондонский суд с коллективным иском, требуя компенсации за неиспользованные дни отдыха.
Инициатором разбирательства выступил бывший пилот перевозчика Ричард Филлипс, работавший в компании четыре года до перехода в British Airways в 2012 году, передает ТАСС.
Впоследствии к его заявлению присоединились более 260 человек, недовольных отсутствием выплат за отпуска.
В качестве ответчиков по громкому делу привлечена не только сама ирландская авиакомпания, но и рекрутинговые агентства Storm Global и Brookfield Aviation International. Кроме того, претензии предъявлены консалтинговой фирме Scanlon Associates.
Лоукостер со штаб-квартирой в Дублине остается крупнейшим авиаперевозчиком Европы по числу пассажиров, количеству рейсов и размеру воздушного флота.
Ранее канадская WestJet отменила свыше 300 рейсов из-за забастовки сотрудников, недовольных оплатой труда, а профсоюз пилотов немецкой Lufthansa потребовал улучшить пенсионное обеспечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канадская авиакомпания WestJet отменила более 300 рейсов из-за масштабной забастовки сотрудников. Финский профсоюз вынудил национального перевозчика Finnair подписать новый коллективный договор после регулярных стачек.
Сотрудники наземных служб германской Lufthansa начали забастовку ради повышения зарплаты на 12,5%.