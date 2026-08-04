Герой России Головин рассказал о роли ветеранов СВО в наставничестве для молодежи

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Владислав Головин, известный под позывным «Струна», сообщил во время выступления на форуме «Территория смыслов» в мастерской управления «Сенеж», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению Героя России, для молодых людей живой пример зачастую имеет большее значение, чем теоретические знания. При этом для ветеранов наставничество становится возможностью сохранить и передать опыт, полученный во время службы.

«Для молодежи личный пример более значимый, чем теория, а для ветеранов – это возможность сохранить ту историю, навыки, которые они приобрели, и пустить их в массы», – сказал Владислав Головин.

Он отметил, что уже существуют центры подготовки, где ветераны могут делиться практическими навыками с молодыми людьми. Речь идет не только о военной подготовке, но и об оказании первой помощи, оперативном реагировании и других направлениях.

«Есть центры подготовки, где боевой опыт может отразиться в передаче навыков: от обращения с оружием и оказания первой помощи до оперативного реагирования и ведения тактики боя. Эта возможность есть у каждого ветерана для вовлечения молодежи в эту деятельность», – подчеркнул Головин.

Вместе с тем он обратил внимание, что одного желания ветерана стать наставником недостаточно. Для такой работы необходима специальная подготовка, поскольку взаимодействие с детьми и подростками требует понимания возрастных особенностей и педагогических подходов.

Головин считает, что необходимо создать полноценную систему отбора, обучения и сопровождения наставников из числа ветеранов.

Он также рассказал, что «Единая Россия» занимается вопросами адаптации участников СВО к мирной жизни. Эта работа включает программы реабилитации, профессиональной ориентации, переподготовки и специальные направления, связанные с взаимодействием с молодежью.

По словам Головина, участие ветеранов в воспитательной работе приносит пользу всем сторонам. Молодежь получает возможность познакомиться с реальным опытом и примером ответственности, общество получает подготовленных наставников, а сами ветераны сохраняют возможность быть востребованными после возвращения к мирной жизни.

Член Высшего совета партии отметил, что поддержка «Единой России» позволяет объединить отдельные инициативы в единую систему помощи ветеранам и их интеграции в общественную работу.

Напомним, участники форума «Территория смыслов» объединились для создания инициатив по адаптации военнослужащих. Ранее Головин отметил важность поддержки участников спецоперации на всех этапах реабилитации.

Представители «Единой России» запустили программу адресного наставничества для студентов-ветеранов.