В России запущена программа адресного наставничества для студентов-ветеранов СВО

Представители «Единой России» и «Молодой Гвардии» объявили о запуске программы адресного наставничества для студентов-ветеранов специальной военной операции.
В Москве более 150 студентов из разных регионов приняли участие в мероприятии, посвященном Дню студента. На встрече в Музее Победы представители «Единой России» и «Молодой Гвардии» объявили о запуске программы адресного наставничества для студентов-ветеранов специальной военной операции.
Программа начнет работу на базе ячеек «Молодой Гвардии» в вузах по всей стране с целью помочь бойцам, вернувшимся с фронта, адаптироваться к учебе и получить необходимую поддержку.
В ходе открытого диалога председатель МГЕР Антон Демидов отметил: «Важно, чтобы боец, вернувшийся с СВО, мог опереться на дружеское плечо, получить поддержку, в первую очередь от своих боевых товарищей».
Участники обсуждали совершенствование социальных выплат, психолого-педагогическое сопровождение, обеспечение техническими средствами реабилитации, карьерные перспективы и доступ к образованию ветеранов СВО при поддержке партии.
Герой России Владислав Головин подчеркнул, что ветераны СВО востребованы как наставники для молодежи. Он рассказал, что программа «Время Героев» помогает ветеранам находить свой путь и реализовывать потенциал. Владимир Сайбель напомнил о действующих программах поддержки, включая проект «СВОй бизнес», который содействует бывшим бойцам в открытии собственного дела.
В рамках Дня студента прошли сотни акций по стране: в Мурманской области организовали профтуры на предприятия, в Омской провели студенческий турнир по боулингу, в Псковской – фестиваль компетенций, в Петербурге состоялось шествие и акция у Петропавловской крепости. В Мурманском арктическом университете открыли комнату матери и ребенка. В Челябинской области прошла конференция по ИТ-профессиям, в Курске устроили музыкальный вечер в трамвае, в Татарстане – VR-турнир, а в Московской области – киберспортивные соревнования. В Херсонской области прошла студенческая интеллектуальная игра.