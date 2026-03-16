Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Бобылевки, Мирополья, Битицы, Рясного и Кучеровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Колодезным, Грановым, Шелкоплясами, Рубежным, Веселым и Березниками.

При этом потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и восемь складов матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Красного Лимана и Брусовки в Донецкой народной республике (ДНР), Осиново, Боровой и Паламаревки в Харьковской области.

Потери противника при этом составили более 180 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Рай-Александровки и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 130 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Марьевки, Доброполья, Белицкого, Гришино и Криворожья в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Барвиновки, Воздвижевки, Копани и Ровного в Запорожской области и Просяной в Днепропетровской области.

Противник потерял более 280 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и склад матсредств.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Орехова, Запорожца и Преображенки в Запорожской области. Были уничтожены до 55 военнослужащих, четыре станции РЭБ и склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.