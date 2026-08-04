Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.0 комментариев
Молодые госслужащие придумали новые способы поддержки ветеранов спецоперации
Более 500 молодых госслужащих и ветеранов объединились на форуме «Территория смыслов» для создания инициатив по адаптации военнослужащих к мирной жизни.
В Мастерской управления «Сенеж» открылась смена всероссийского молодежного форума. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Главной целью встречи стало укрепление государственного суверенитета и всесторонняя помощь семьям участников спецоперации.
«Смена «Родина» объединила тех, кто служит стране, – молодых госслужащих, военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Вместе они разработают 21 проект, который отвечает на реальные задачи федеральных органов власти. Часть из них посвящена поддержке участников СВО: адаптации бойцов при возвращении к мирной жизни, помощи их семьям. Только межведомственное взаимодействие поможет решить все вызовы времени», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Эксперты форума подчеркнули важность командной работы в условиях технологического ускорения. Заместитель директора Росгвардии Юрий Аверин назвал собравшихся ключевым кадровым резервом страны. В свою очередь замдиректора ФСИН Александр Матвеенко добавил, что ведомство уже приняло на службу 1 тыс. участников спецоперации.
Программа включает встречи с известными политиками, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Чукотки Владислав Кузнецов. Всего три смены форума соберут 3 тыс. человек в возрасте от 16 до 35 лет. Участники смогут получить гранты до 1,5 млн рублей на реализацию социально значимых инициатив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на форуме «Территория смыслов» прошла военно-спортивная игра «Тропа ВОИНА» для трехсот молодых активистов.
Ранее в Мастерской управления «Сенеж» состоялся семинар «Поколение чести» по разработке проектов социальной интеграции военнослужащих.
Герой России Владислав Головин призвал сопровождать бойцов СВО на всех этапах возвращения к мирной жизни.