Британский хирург неправильно соединил желудок и кишечник пациента

Tекст: Денис Тельманов

В Британии отстранили от практики доктора Яссера Абдель Рахмана, передает РИА «Новости».

«Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) был лишен права заниматься медицинской практикой после того, как едва не убил пациента, соединив во время операции неправильные участки внутренних органов», – говорится в материале.

Инцидент произошел в одной из больниц Манчестера в 2020 году. Специалист проводил экстренную операцию на кишечнике и ошибочно соединил тонкую кишку с желудком. В результате образовался замкнутый контур, вызывавший у мужчины нестерпимую боль.

Врач, получивший квалификацию в 1993 году, заявил семье об успешном исходе вмешательства. Дисциплинарная комиссия признала специалиста несоответствующим требованиям и исключила из реестра врачей. Сам медик назвал расследование охотой на ведьм и отказался приносить извинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года московских хирургов отдали под суд за смерть пациента после некачественного лечения. В сентябре прошлого года врачи столичной частной клиники оставили инородные предметы в почке подростка.

В том же месяце медицинские работники онкодиспансера в Бурятии по ошибке удалили здоровую почку пациентке.