Врачи частной клиники в Москве оставили инородные предметы в почке подростка
В результате медицинской ошибки в частной московской клинике в почке 15-летнего школьника почти два месяца оставались инородные предметы, что привело к тяжелым осложнениям, сообщил медицинский юрист Николай Чернышук.
Ошибка медиков частной московской клиники едва не привела к разрыву почки у пятнадцатилетнего школьника, передает канал «360».
Медицинский юрист Николай Чернышук рассказал, что после операции по установке мочеточника в ноябре 2024 года врачи забыли удалить из органа подростка инородные предметы. Это было выявлено только через два месяца при обследовании после ухудшения состояния ребенка.
Все это время мальчик жаловался на боли, но повторные обращения в клинику результата не давали. В феврале ему экстренно установили стому для отведения мочи, а попытка введения стента прошла неудачно. В конце марта подростка госпитализировали в тяжелом состоянии и обнаружили в почке два забытых предмета.
После удаления инородных тел у мальчика изменился почечный кровоток, развилась гипертония и ему пришлось перейти на домашнее обучение. Медики частного центра не признали свою вину и подали на мать ребенка в суд за неоплату лечения. Чернышук сообщил, что готовит встречный иск о возврате денег и компенсации морального вреда на сумму 100 млн рублей.
