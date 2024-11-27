В роддоме Ульяновска женщине вместо наркоза ввели кислоту

В ульяновском роддоме 32-летней пациентке ошибочно ввели транексамовую кислоту вместо наркоза

Tекст: Евгения Караваева

Женщина успела произвести на свет здоровых двойняшек, но после этого ее состояние резко ухудшилось. Она находится в тяжелом состоянии в Ульяновской областной клинической больнице, где врачи борются за ее жизнь, передает «КП – Ульяновск».

По факту инцидента заведено уголовное дело. Оно квалифицируется как «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Врача, допустившего ошибку, задержали после попытки скрыться. СМИ пока не получили комментариев от регионального СК и прокуратуры.

Министерство здравоохранения Ульяновской области проводит проверку обстоятельств инцидента. В официальном заявлении ведомства говорится, что пациентке по ошибке была введена другая субстанция вместо спинальной анестезии. Глава регионального здравоохранения заверил, что врачи делают все возможное для стабилизации состояния женщины. Информация о ЧП передана в Следственный комитет России по Ульяновской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, возможные врачебные ошибки могли привести к ампутации стоп у фигуриста Костомарова. Также сообщалось, что основатель букмекерских контор «1xBet» Сергей Каршков мог умереть на 43-м году жизни из-за ошибки медработников.



