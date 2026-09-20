В Южной Осетии отметили День Республики

В центре Цхинвала прошел военный парад в честь 36-й годовщины провозглашения Республики Южная Осетия, передает информационное агентство «Рес».

За торжественным маршем с трибун наблюдали избранный президент республики Марат Камболов, посол России Марат Кулахметов и бывшие руководители государства.

«Южная Осетия выстояла, потому что люди не оставили друг друга. В 2008 году Россия признала нашу независимость», – заявил Марат Камболов, поздравляя собравшихся. Он добавил, что союз с Россией служит опорой безопасности, а единство с соседним российским регионом Северной Осетией придает силы республике.

В параде участвовали расчеты Минобороны, МЧС, МВД, 4-й российской военной базы, кадеты и участники специальной военной операции, также была задействована военная техника. Память погибших за свободу республики почтили минутой молчания.

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание, которое зачитал посол Марат Кулахметов.

«Этот славный праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Южной Осетии, который в нелегкой борьбе отстоял свое законное право на свободную мирную жизнь», – говорится в поздравлении.

Также Камболов сообщил, что в День Республики провел вручение государственных наград отличившимся представителям различных сфер, а также присвоил сотрудникам силовых ведомств специальные и воинские звания.

«Каждый из них внес значимый вклад в развитие и безопасность нашей республики. Благодарю за профессионализм, ответственность и преданность Родине», – подчеркнул Камболов.

В одном из парков прошел праздник «Осетинское подворье» в честь годовщины провозглашения Республики. Кроме Камболова, его посетили все бывшие президенты республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошедших выборах президента Южной Осетии Марат Камболов одержал победу с результатом почти 85% голосов.

Путин направил новому лидеру республики поздравительную телеграмму.

В мае текущего года Москва и Цхинвал подписали договор об углублении союзнического взаимодействия.