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Кандидат в президенты Франции пообещал прекратить финансирование Киева
Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансировать Киев в случае победы на выборах
Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансирование Киева в случае победы на выборах.
«Я хочу прекратить любое финансирование, я хочу поддержать усилия Трампа для мира… Это убытки для французов», – заявил политик в эфире телеканала LCI, передает РИА «Новости».
Выделение Киеву 25 млрд евро (или около 28,7 млрд долларов) лишило правительство возможности сдерживать рост цен на топливо и электричество. Ранее кандидат критиковал отказ Парижа от российского газа на фоне конфликта на Украине, отмечая разрушительные последствия для местной промышленности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева.
В июле Николя Дюпон-Эньян потребовал прекратить спонсирование украинских преступников.
Ранее этот политик связал возможное вступление Украины в Евросоюз с риском прямого военного столкновения с Россией.