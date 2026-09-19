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Системы ПВО сбили 288 украинских дронов над 12 регионами России
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами России, сообщило Министерство обороны.
Массированная атака продолжалась с 8:00 мск до 20:00 по московскому времени, сообщает Минобороны. За этот период системы ПВО ликвидировали 288 вражеских дронов.
Аппараты пытались атаковать объекты на территории Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областей. Кроме того, перехваты зафиксировали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.
Над Севастополем в субботу сбили семь украинских беспилотников.
Системы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников.
18 сентября ПВО сбила 328 беспилотников над регионами России, Черным и Каспийским морями.