Путин направил телеграмму победившему на выборах в Южной Осетии Камболову

Tекст: Антон Антонов

«Уважаемый Марат Аркадьевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Республики Южная Осетия», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что столь уверенная победа свидетельствует о высоком доверии со стороны югоосетинских граждан. Он отметил, что отношения между нашими странами носят дружественный и союзнический характер.

«Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему поступательному развитию на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», – заявил Путин.

В заключение телеграммы он пожелал Камболову крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Южной Осетии признала прошедшие президентские выборы состоявшимися.

По итогам обработки бюллетеней Камболов одержал победу с результатом почти 85% голосов.