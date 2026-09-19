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Путин направил телеграмму победившему на выборах в Южной Осетии Камболову
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Марату Камболову, который победил на досрочных выборах президента Южной Осетии.
«Уважаемый Марат Аркадьевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Республики Южная Осетия», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что столь уверенная победа свидетельствует о высоком доверии со стороны югоосетинских граждан. Он отметил, что отношения между нашими странами носят дружественный и союзнический характер.
«Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему поступательному развитию на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», – заявил Путин.
В заключение телеграммы он пожелал Камболову крепкого здоровья, успехов и благополучия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Южной Осетии признала прошедшие президентские выборы состоявшимися.
По итогам обработки бюллетеней Камболов одержал победу с результатом почти 85% голосов.