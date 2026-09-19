Захарова обвинила страны Прибалтики в запугивании российских избирателей

Tекст: Антон Антонов

Полиция Латвии и Эстонии проверяет и фиксирует документы всех, кто пытается зайти в российское посольство, что фактически превращается в перепись избирателей, сообщила Захарова в интервью ИС «Вести».

«Конечно, можно говорить и нужно говорить об откровенном запугивании наших соотечественников в их желании проголосовать, ну вот, в частности, это происходит напрямую и в Латвии, и в Эстонии», – заявила она.

По словам представителя МИД, дальнейшая судьба россиян, попавших в поле зрения местной полиции в странах Прибалтики, хорошо известна, и выборы в Госдуму в этом смысле не стали исключением.

Захарова подчеркнула, что власти этих государств таким образом стремятся отбить у соотечественников желание участвовать в голосовании. Она также отметила, что в странах Евросоюза в целом сокращают возможности для организации избирательных участков России, ограничивая их число и доступность для граждан, проживающих за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Латвии попросило власти страны обеспечить повышенные меры безопасности в день голосования на выборах в Госдуму.

Захарова заявила о серьезном давлении на российские дипломатические представительства за рубежом накануне выборов.

Посол по особым поручениям Максим Райдер ранее сообщал о попытках стран Балтии оказать давление на россиян, чтобы помешать их волеизъявлению.