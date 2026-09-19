Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.2 комментария
Захарова обвинила НАТО в использовании Киева для попыток сорвать выборы в России
НАТО, используя Киев, пытается сорвать выборы в России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в интервью ИС «Вести» отметила, что Вооруженные силы Украины атакуют избирательные участки с помощью дронов и совершают теракты против руководителей участковых избирательных комиссий.
«Главным инструментом для осуществления попытки срыва выборов в нашей стране является киевский режим, а за ним стоят натовцы», – заявила официальный представитель МИД.
По ее словам, на Украине уже забыли, что такое свободное волеизъявление граждан, поскольку выборы там фактически отсутствуют. Захарова подчеркнула, что подобные действия киевских властей не вызывают удивления на фоне многолетнего отказа от демократических процедур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества председателя УИК Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.
Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.