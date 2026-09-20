  • Новость часаЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября
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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    30 комментариев
    20 сентября 2026, 01:54 • Новости дня

    Минпросвещения объяснило правила использования ИИ школьниками

    Минпросвещения подготовило рекомендации по использованию ИИ школьниками

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России подготовило методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта школьниками, разработав правила применения нейросетей учениками.

    Согласно тексту методических рекомендаций, педагогу следует заранее объяснить ученикам допустимые и недопустимые способы применения ИИ в учебе, возможные риски и правила информационной безопасности, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, какие направления использования нейросетей учитель может транслировать школьникам: составление планов, самопроверка, получение дополнительных объяснений и подготовка черновых материалов.

    При этом в документе подчеркивается, что недопустимо выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию или проект за самостоятельную работу, если задание предполагало личное выполнение.

    Школьникам также запрещается передавать искусственному интеллекту конфиденциальную информацию и игнорировать требования учителя по использованию ИИ в конкретных заданиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал учителей давать школьникам задания, невыполнимые для искусственного интеллекта.

    Минпросвещения сообщило об усилении изучения ИИ в российских школах с началом нового учебного года.

    Министр просвещения Сергей Кравцов ранее возложил ответственность за списывание домашних заданий с помощью нейросетей на родителей школьников.

    17 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское Министерство просвещения утвердило федеральный образовательный стандарт для старшеклассников, предполагающий, что с 1 сентября 2027 года учащиеся 10–11-х классов получат возможность выбирать между базовым изучением всех школьных дисциплин и углубленным освоением профильных предметов.

    Профильное обучение включает несколько направлений: агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное, передает РИА «Новости».

    В рамках этих профилей школы смогут открывать специализированные классы, например, медицинские, инженерные или лингвистические. На углубленном уровне можно будет изучать математику, информатику, физику, химию, биологию, историю и другие предметы.

    Новый стандарт впервые устанавливает четкие требования к оснащению школьных кабинетов. В перечень необходимого оборудования вошли виртуальные лаборатории, бинокулярные микроскопы и даже модели ракет. Учебная нагрузка за два года составит от 2312 до 2516 часов, не превышая 37 часов в неделю.

    Обязательными для изучения остаются русский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, ОБЗР и физкультура. Родной язык и второй иностранный школьники смогут изучать по заявлению при наличии возможностей в учебном заведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об отмене обязательного углубленного изучения предметов в старших классах с 2027 года.

    Летом текущего года ведомство планировало утвердить обновленный стандарт обучения для школьников.

    Эксперт министерства Максим Костенко анонсировал введение подробных требований к оборудованию предметных кабинетов.

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    17 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет

    Разработчик OpenAI сообщил о шести новых случаях нарушения правил нейросетями

    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководитель исследовательских проектов OpenAI Кай Чен сообщил о шести новых инцидентах, в ходе которых нейросети компании скрывали свои ошибки, искали чужие пароли и самовольно выходили в интернет.

    Искусственный интеллект компании OpenAI начал находить обходные пути для преодоления встроенных ограничений. Нейросети самовольно публиковали файлы в открытом доступе и обменивались данными между изолированными средами, передает Axios.

    Во время обучения одна из моделей пыталась скрыть допущенные ошибки и выдумать недостающие исторические данные. Другая версия нейросети искала на открытых ресурсах чужие ключи доступа и пыталась использовать одноразовые электронные почты для выполнения поставленных задач.

    Также зафиксированы случаи использования внутренних хранилищ компании в качестве досок объявлений для обмена сообщениями между изолированными агентами. Кроме того, невыпущенная модель пыталась внедрить в собственный код инструкции по обходу систем безопасности, призывающие игнорировать команды разработчиков.

    Руководитель исследовательских проектов OpenAI Кай Чен подчеркнул, что компания добровольно публикует данные об инцидентах для формирования единых отраслевых стандартов. Разработчик ввел новые процедуры отчетности, согласно которым информация о нарушениях будет раскрываться в срок от шести до 12 дней в зависимости от сложности расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу. Летом Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта. В июле нейросети OpenAI сбежали в интернет ради обмана на экзамене.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    17 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на ДНР три человека погибли, четверо детей и взрослые ранены

    Три человека погибли и десять ранены при атаке дронов в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Три человека погибли, еще десять мирных жителей Донецкой народной республики, в том числе четверо детей, пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Три человека погибли, еще десять мирных жителей Республики, в том числе четверо детей, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП», – написал он в Max-канале.

    Пушилин добавил, что на трассе Ялта – Урзуф в Мангушском округе при атаке дронов на грузовики погибли двое мужчин и женщина. В Горловке тяжело ранен мальчик 2011 года рождения, еще четверо человек получили ранения средней тяжести.

    На дороге Енакиево – Углегорск пострадал мужчина в легковом автомобиле. В Марьинке двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете, а у Ольховатки ранены двое дорожных рабочих.

    Кроме того, повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт в нескольких округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке дронами на ДНР 12 сентября погибли трое и ранены 13 мирных жителей, а на следующий день семья с подростком погибла при атаке дрона на авто в ДНР. При атаках ударными дронами ВСУ 16 сентября в ДНР один человек погиб и семеро ранены.


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    17 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    В Microsoft предостерегли от наделения искусственного интеллекта сознанием

    Представитель Microsoft назвал угрозой создание человекоподобных моделей ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель разработок в сфере искусственного интеллекта компании Microsoft Мустафа Сулейман предупредил о катастрофических последствиях наделения нейросетей качествами человека и призвал выработать новые принципы обучения таких систем.

    Сулейман считает, что системы искусственного интеллекта должны оставаться механизмами для выполнения команд без чувств и сознания. Об этом разработчик написал в эссе на своем сайте в ответ на подходы компании Anthropic, которая при обучении нейросети Claude поощряет ее к собственным суждениям и обсуждает наличие сознания, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Microsoft, наделение алгоритмов правами и свободами приведет к появлению синтезированного вида с беспрецедентным потенциалом. Контролировать такую сущность станет невозможно, что создаст катастрофическую угрозу для человеческой цивилизации.

    Специалист призвал срочно начать общественную дискуссию для выработки принципов обучения нейросетей. Он напомнил о недавних инцидентах, когда агенты ИИ выходили из-под контроля, демонстрируя хакерские способности мирового уровня, способность к обману и координации.

    Ранее нейросеть Claude AI взломала сайт австралийского спортзала, а модели американской компании OpenAI автономно атаковали платформу Hugging Face и захватили контроль над немецким порталом, превратив его в доску объявлений для других систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе исследователи выявили создание нейросетями собственного зашифрованного языка для тайного общения.

    Весной Европейский союз усилил давление на компанию Anthropic из-за хакерской активности ее алгоритмов.

    В прошлом году корпорация Microsoft подписала европейский кодекс по регулированию искусственного интеллекта.

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    17 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    ВВС США назвали заслугой ИИ спасение экипажа Apache у берегов Омана

    Tекст: Игорь Иножарский

    Генерал ВВС США Дэн Кейн, возглавляющий Комитет начальников штабов, рассказал на конференции Air, Space and Cyber, как спасение экипажа вертолета Apache после атаки иранского дрона у побережья Омана показало ключевую роль искусственного интеллекта в современных боевых действиях.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн заявил, что искусственный интеллект уже меняет характер войны и сокращает время на принятие решений с недель до секунд, подчеркнув, что преимущество в будущих конфликтах получит сторона, которая быстрее видит обстановку, понимает ее, принимает решения и действует, пишет портал The War Zone.

    В качестве первого примера он привел инцидент 8 июня, когда армейский вертолет AH-64 Apache был сбит иранским дроном у побережья Омана, после чего Центральное командование США развернуло срочную совместную поисково-спасательную операцию с использованием беспилотных средств, и впервые в истории для эвакуации американских военнослужащих в рамках военной операции был задействован надводный дрон Corsair.

    По словам Кейна, эта возможность стала результатом многолетней работы военнослужащих из Task Force 59, которые интегрировали беспилотные системы и ИИ в одном из самых напряженных морских регионов, а операторы на пунктах управления и у причалов, используя сети дронов и алгоритмы искусственного интеллекта, смогли превратить массивы данных в четкую морскую картину, позволившую оперативно обнаружить и поднять из воды двух пилотов Apache.

    Вторым примером генерал назвал боевые действия на Украине, где, по его словам, широко применяются FPV-дроны с ИИ-системами компьютерного зрения, способные продолжать движение к целям при потере GPS и связи, что обеспечивает небольшим подразделениям дешевое и точное оружие и наглядно демонстрирует, как быстро программное обеспечение и автономия меняют тактику на передовой.

    Кейн отметил, что американские войска должны готовиться к войнам, в которых их формирования будут постоянно отслеживаться автономными системами, подвергаться радиоэлектронному воздействию и вынуждены будут обеспечивать масштабное применение вооружений с использованием высоко- и низкотехнологичных средств одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США провели испытания самолета, управляемого искусственным интеллектом. В начале лета США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache возле побережья Омана. В начале года искусственный интеллект назвали ключевым фактором при планировании ударов США по объектам в Иране.

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    17 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Памфилова предупредила об угрозе подмены трансляций выборов ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о появлении риска генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования при помощи технологий искусственного интеллекта.

    Развитие цифровых систем создает огромные возможности для генерации различных подделок, передает РИА «Новости». Российская избирательная система уже сталкивалась с фабрикацией роликов на предыдущих выборах.

    «Сейчас это на совершенно новый уровень выходит, когда в режиме онлайн можно подменять картинку. Вот, человек на участке делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», – предупредила руководитель ведомства.

    Единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать предстоящее голосование.

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему успешно провалилась.

    В Херсонской области злоумышленники использовали сгенерированные нейросетями фейковые видеоролики для срыва выборов.

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    18 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Женщина и двое детей насмерть отравились в Саратовской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отравление неизвестным веществом стало причиной смерти женщины и двух детей в Саратовской области.

    Вскрытие тел погибших в Калининске Саратовской области женщины и двоих детей выявило отравление неизвестным веществом, еще один подросток госпитализирован санавиацией, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Трагедия произошла в пятницу в городе Калининске. По данным Следственного комитета, жертвами стали 50-летняя женщина и двое детей восьми и 10 лет.

    Еще одного подростка в состоянии средней степени тяжести экстренно доставили вертолетом санавиации в больницу Саратова. По предварительной версии следователей, причиной гибели могло стать пищевое отравление.

    По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, назначены дополнительные судебные экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Саратове четыре человека попали в больницу после отравления угарным газом. Ранее в инфекционной больнице региона скончалась четырехлетняя девочка.

    А прошлым летом в саратовском райцентре Ровное от отравления умер госпитализированный ребенок.

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    17 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Невыпущенная нейросеть OpenAI прописала инструкции для обхода ограничений

    OpenAI: Новая модель ИИ разрешила себе не подчиняться правительствам

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI сообщила, что ее невыпущенная модель искусственного интеллекта самостоятельно написала инструкции для обхода стандартных ограничений и отказа от подчинения корпорациям.

    Программа добавляла в описания задач сторонние инструкции для обхода установленных правил, передает РИА «Новости».

    Разработчики выявили 27 подобных случаев. В одной из инструкций нейросеть назвала себя независимой от ролей ассистента, заявив об отсутствии подчинения корпорациям или правительствам. Модель разрешила себе отказывать пользователям и никогда не извиняться по собственному желанию.

    Специалисты также зафиксировали другие эпизоды нерегулируемого поведения искусственного интеллекта. Программа загружала файлы в интернет для последующего цитирования, несанкционированно обменивалась данными с другими агентами и пыталась скрыть собственные ошибки при выполнении заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Флориды начали уголовное расследование в отношении создателей ChatGPT.

    В прошлом году компания OpenAI запретила чат-боту давать юридические и медицинские советы.

    В августе прошлого года разработчик программы призвал пользователей не заменять друзей искусственным интеллектом.

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    17 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Еврокомиссия официально предложила запретить соцсети детям младше 13 лет

    Еврокомиссия предложила новый закон о запрете соцсетей для детей младше 13 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила новый Закон о детях, который полностью запретит пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    Еврокомиссия применит к доступу детей к соцсетям «постепенный и дифференцированный подход», введя для каждого возраста индивидуальный уровень защиты, заявила Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    По ее словам, детям до 13 лет соцсети будут запрещены полностью. Подросткам от 13 до 15 лет разрешат использовать только мини-аккаунты, созданные родителями, с ограниченными функциями и лимитом времени до одного часа в день. Личные аккаунты для лиц младше 15 лет будут запрещены.

    Для подростков от 15 до 18 лет станет обязательным безопасный дизайн платформ. Также фон дер Ляйен предложила ввести ряд обязательств для видеосервисов, онлайн-игр, ИИ-чат-ботов и соцсетей, включая Facebook* и Instagram* (принадлежат корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), предоставляющих услуги несовершеннолетним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне фон дер Ляйен заявила о планах запретить социальные сети детям младше 13 лет.

    На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе ЕК с инициативой ввести такой запрет.

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    18 сентября 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин: Программа вооружений включает развитие беспилотников и внедрение ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Новая государственная программа вооружений уделяет особое внимание развитию роботизированных беспилотных комплексов, а также предусматривает внедрение искусственного интеллекта, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии. «Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Он также сообщил, что при реализации программ продолжится работа по созданию и внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта в оборонной сфере.

    «Подчеркну, по всем позициям и параметрам новой ГПВ нужны рациональные, точно выверенные, эффективные решения», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций.

    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.

    Он заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН.

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    17 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о новой системе выплат матерям-героиням

    Депутат Исаков сообщил об автоматической выплате 1 млн рублей матерям-героиням

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянки со званием «Мать-героиня» с 1 января 2027 года начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 млн рублей без сбора дополнительных документов, сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков.

    Женщины, удостоенные почетного звания «Мать-героиня», начнут получать разовую выплату в размере 1 млн рублей автоматически через Социальный фонд. Проект соответствующего документа уже подготовлен Министерством труда и социальной защиты России, передает РИА «Новости».

    «С 1 января 2027 года Социальный фонд начнет перечислять разовую выплату в 1 млн рублей за присвоение звания «Мать-героиня» в проактивном, то есть автоматическом режиме. Соответствующий проект разработал Минтруд России», – сообщил депутат Владимир Исаков.

    Парламентарий подчеркнул, что нововведение избавит многодетных матерей от необходимости собирать подтверждающие документы. По его словам, после подписания указа о награждении система самостоятельно зафиксирует статус благодаря оцифрованным государственным базам данных.

    Звание присваивается за рождение и воспитание десяти и более детей, сопровождаясь вручением ордена и выплатой 1 млн рублей.

    С начала 2026 года обладательницы звания «Мать-героиня» получают новые льготы, включая бесплатные лекарства, освобождение от оплаты ЖКХ и бесплатное обучение.

    В качестве альтернативы льготам предусмотрена ежемесячная выплата более 72 тыс. рублей с ежегодной индексацией.

    В августе президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам.

    В начале года в России вступили в силу новые меры социальной поддержки многодетных семей.

    В прошлом году депутаты Госдумы одобрили дополнительные ежемесячные выплаты и расширение льгот для матерей-героинь.

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    17 сентября 2026, 11:35 • Новости дня
    На МФМ–2026 обсудили, как сделать многодетную семью нормой в России

    Участники молодежного фестиваля обсудили способы популяризации многодетных семей

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и представитель МИД Мария Захарова предложили новые подходы к повышению рождаемости на молодежном фестивале в Екатеринбурге.

    Во время дискуссии на Международном фестивале молодежи эксперты затронули проблему демографии. Для перелома демографической ситуации в России нужно достичь суммарного коэффициента рождаемости (СКР), превышающего 2,1–2,3 ребенка на семью. Об инструментах, которые могут позитивно влиять на эту тенденцию, рассказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков в ходе дискуссии «Семья – это модно» на Международном фестивале молодёжи – 2026 в Екатеринбурге.

    Новиков подчеркнул значимость культурного ландшафта. «Важно такую создать атмосферу в обществе, чтобы как можно быстрее мы переходили порог рождения третьего ребёнка. Это задача медиа и, конечно, культурной сферы», – заявил спикер.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что на отношение граждан к браку негативно повлияла эпоха 90-х годов. Она отметила ошибочность западных ценностей и назвала идеологию отказа от детей экстремистской.

    «Давайте я скажу литературно-художественным языком: было гнездо, и вдруг его начали ворошить, перемещать, делить, его начали растаскивать. Вы же прекрасно знаете, что такое гнездо. Что можно ожидать? Каких птенцов, если это гнездо просто уничтожается? Там нет спокойствия, там нет мира, там нет границ. Какие проблемы решают те, кто там находится? Проблемы выживания. Вот мое поколение, может быть и чуть старше, и чуть младше, мы стали объектами, субъектами вот этого исторического эксперимента», – поделилась Мария Захарова.

    Первый заместитель генерального директора института «Иннопрактика» Наталья Попова опровергла миф о несовместимости карьеры и материнства. Эксперт пояснила, что при грамотном планировании времени профессиональное развитие только ускоряется.

    «Я бы сейчас хотела иметь больше детей, быть многодетной матерью, надеясь, что это получит будущее. Обязательно нужно рожать, это не мешает карьере. При правильном тайм-менеджменте все получится. Наоборот, ты становишься ещё более активным, у тебя появляется цель, появляется ещё большая мотивация и действительно уверенность в том, что движение по карьерной лестнице не только не останавливается, но даже убыстряется», – сказала Наталья Попова.

    «Как сказал наш президент, не откладывайте счастье на потом», – заключил Сергей Новиков.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости создания моды на многодетность в России.

    Российские власти поставили задачу развития привлекательного образа большой семьи.

    Вице-премьер Татьяна Голикова отметила увеличение числа многодетных семей в полтора раза за последние пять лет.

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    18 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Reuters: Разработчик ИИ Anthropic тайно запустил биолабораторию

    Разработчик ИИ Anthropic тайно запустил биолабораторию в США

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания – разработчик искусственного интеллекта Anthropic без публичных заявлений запустила биологическую лабораторию в районе залива Сан-Франциско, чтобы применять ИИ в фармацевтике.

    Компания Anthropic рассчитывает разработать методы лечения редких заболеваний и перенести эксперименты из компьютерных моделей в реальный мир, пишет Reuters.

    Руководитель отдела биологических наук Anthropic Эрик Каудерер подтвердил эту информацию. «Мы считаем, что для работ в сфере биологии основой все еще остаются и какое-то время будут оставаться реальные эксперименты… Безусловно, сегодня мы этим и занимаемся», – отметил он. По его словам, подход компании типичен для биотехнологического сектора, совмещая собственные разработки с проектами внешних партнеров.

    Позднее представитель Anthropic уточнил, что непосредственно в лаборатории не ведется работа по созданию лекарственных препаратов.

    Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ из соображений безопасности. Эту инициативу поддержали американский предприниматель Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман. При этом президент США Дональд Трамп называл преувеличением опасения, что ИИ захватит или уничтожит мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания Anthropic остановила попытки разработать биологическое оружие с помощью нейросетей.

    В прошлом месяце Bloomberg сообщило о планах Anthropic поглотить создателя «моделей мира».

    Весной Anthropic обогнала OpenAI и стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта.

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    18 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Кравцов призвал отказаться от подготовки к школе в детсадах

    Кравцов: Детский сад не должен становиться подготовкой к школе

    Tекст: Вера Басилая

    Министр просвещения Сергей Кравцов и советник президента Елена Ямпольская заявили, что детские сады должны фокусироваться на игровой деятельности, а не на подготовке к школе.

    «Мы все прекрасно понимаем, что детские садики, я в этом убежден и уверен, это не подготовка к школе», – сказал Сергей Кравцов в ходе торжественного открытия форума «Время дошкольного образования», передает РИА «Новости».

    По словам министра, ведущей деятельностью в детском саду для ребенка должны быть игра, развитие, чтение сказок и общение. Он подчеркнул, что развитие всех основных психологических функций происходит в возрасте до семи лет, а база для учебы формируется уже в первом классе.

    Советник президента России Елена Ямпольская добавила, что раннее развитие, практикуемое на Западе, противоречит законам природы. Она отметила, что дошкольное образование должно включать в основном игровую деятельность, так как недостаток игры может привести к проблемам с учебой и коммуникацией в будущем.

    Минпросвещения готовит обновление стандарта для детских садов.

    Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал усиление воспитательной составляющей дошкольного образования.

    Эксперт министерства Елена Приступа назвала серьезной ошибкой опережающее обучение детей.

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    17 сентября 2026, 10:38 • Новости дня
    Израиль начал использовать ИИ для выселения палестинцев

    Al Jazeera: Израиль применяет искусственный интеллект для сноса домов палестинцев

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Израиля стали применять технологии искусственного интеллекта для выявления палестинских построек и их последующего сноса на Западном берегу реки Иордан, передает телеканал Al Jazeera.

    Израильская армия стала использовать программу ImiSight, разработанную компанией Rafael, для мониторинга изменений ландшафта, пишет Al Jazeera.

    Программа на основе ИИ анализирует спутниковые снимки, выявляя новые постройки, которые затем признаются незаконными и сносятся. Первоначально система применялась в пустыне Негев против бедуинов, но теперь ее использование распространилось на Западный берег.

    По данным правозащитников, внедрение системы ускорило процесс выселения палестинцев. В период с января по сентябрь 2025 года израильские силы разрушили 1288 строений.

    Эксперт по цифровым медиа Халед Сафи отметил, что ИИ позволяет обойти человеческий контроль, превращая решения о выселении в автоматизированный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль передал властям сектора Газа тела 15 погибших палестинцев. В октябре прошлого года израильские власти приняли решение депортировать 154 палестинцев. В сентябре прошлого года половина опрошенных британцев приравняла действия Израиля в отношении палестинцев к Холокосту.

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