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Минпросвещения объяснило правила использования ИИ школьниками
Минпросвещения подготовило рекомендации по использованию ИИ школьниками
Минпросвещения России подготовило методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта школьниками, разработав правила применения нейросетей учениками.
Согласно тексту методических рекомендаций, педагогу следует заранее объяснить ученикам допустимые и недопустимые способы применения ИИ в учебе, возможные риски и правила информационной безопасности, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, какие направления использования нейросетей учитель может транслировать школьникам: составление планов, самопроверка, получение дополнительных объяснений и подготовка черновых материалов.
При этом в документе подчеркивается, что недопустимо выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию или проект за самостоятельную работу, если задание предполагало личное выполнение.
Школьникам также запрещается передавать искусственному интеллекту конфиденциальную информацию и игнорировать требования учителя по использованию ИИ в конкретных заданиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал учителей давать школьникам задания, невыполнимые для искусственного интеллекта.
Минпросвещения сообщило об усилении изучения ИИ в российских школах с началом нового учебного года.
Министр просвещения Сергей Кравцов ранее возложил ответственность за списывание домашних заданий с помощью нейросетей на родителей школьников.