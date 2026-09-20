Минпросвещения объяснило правила использования ИИ школьниками

На МФМ–2026 обсудили, как сделать многодетную семью нормой в России

Участники молодежного фестиваля обсудили способы популяризации многодетных семей

Tекст: Вера Басилая

Во время дискуссии на Международном фестивале молодежи эксперты затронули проблему демографии. Для перелома демографической ситуации в России нужно достичь суммарного коэффициента рождаемости (СКР), превышающего 2,1–2,3 ребенка на семью. Об инструментах, которые могут позитивно влиять на эту тенденцию, рассказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков в ходе дискуссии «Семья – это модно» на Международном фестивале молодёжи – 2026 в Екатеринбурге.

Новиков подчеркнул значимость культурного ландшафта. «Важно такую создать атмосферу в обществе, чтобы как можно быстрее мы переходили порог рождения третьего ребёнка. Это задача медиа и, конечно, культурной сферы», – заявил спикер.

Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что на отношение граждан к браку негативно повлияла эпоха 90-х годов. Она отметила ошибочность западных ценностей и назвала идеологию отказа от детей экстремистской.

«Давайте я скажу литературно-художественным языком: было гнездо, и вдруг его начали ворошить, перемещать, делить, его начали растаскивать. Вы же прекрасно знаете, что такое гнездо. Что можно ожидать? Каких птенцов, если это гнездо просто уничтожается? Там нет спокойствия, там нет мира, там нет границ. Какие проблемы решают те, кто там находится? Проблемы выживания. Вот мое поколение, может быть и чуть старше, и чуть младше, мы стали объектами, субъектами вот этого исторического эксперимента», – поделилась Мария Захарова.

Первый заместитель генерального директора института «Иннопрактика» Наталья Попова опровергла миф о несовместимости карьеры и материнства. Эксперт пояснила, что при грамотном планировании времени профессиональное развитие только ускоряется.

«Я бы сейчас хотела иметь больше детей, быть многодетной матерью, надеясь, что это получит будущее. Обязательно нужно рожать, это не мешает карьере. При правильном тайм-менеджменте все получится. Наоборот, ты становишься ещё более активным, у тебя появляется цель, появляется ещё большая мотивация и действительно уверенность в том, что движение по карьерной лестнице не только не останавливается, но даже убыстряется», – сказала Наталья Попова.

«Как сказал наш президент, не откладывайте счастье на потом», – заключил Сергей Новиков.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости создания моды на многодетность в России.

Российские власти поставили задачу развития привлекательного образа большой семьи.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила увеличение числа многодетных семей в полтора раза за последние пять лет.