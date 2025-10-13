Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Израиль решил депортировать 154 палестинца
Власти Израиля приняли решение выдворить 154 палестинца, ранее освобожденных из тюрем, за пределы как израильских, так и палестинских территорий, пишет Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. Утром ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.
ХАМАС назвал условием соблюдение перемирия с Израилем.