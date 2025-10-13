Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
ХАМАС назвал условие соблюдение перемирия с Израилем
ХАМАС пообещал соблюдать перемирие при аналогичных действиях Израиля
Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.
Бригады «Аль-Кассам», являющиеся военным крылом ХАМАС, подтвердили свою готовность соблюдать достигнутое соглашение о прекращении огня, передает РИА «Новости».
В документе подчеркивается, что соблюдение перемирия возможно только при условии аналогичных действий со стороны Израиля. Представители ХАМАС не уточнили, каковы дальнейшие шаги в случае нарушения соглашения.
Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС разделил заложников на группы для передачи Израилю.
ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.
Семь освобождаемых израильских заложников были переданы Красному Кресту в секторе Газа.