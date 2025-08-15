Разработчик ChatGPT призвал не заменять друзей искусственным интеллектом

Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий

Tекст: Алёна Задорожная

«Европейцы в рамках видеоконференции буквально набросились на Дональда Трампа, даже притащили туда частично «икону западных ценностей» – Владимира Зеленского. Глава Белого дома всех вежливо выслушал, но поучать себя не дал», – говорит германский политолог Александр Рар.

По его словам, в итоге «победил скорее Трамп». «Зеленский молчал, Фридрих Мерц заверил президента США в том, что европейцы «благодарят» его за миротворчество, женщинам-«ястребам» – Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас – выступить не дали, а Кир Стармер то и дело предупреждал коллег «не слишком раздражать Дональда», – описал произошедшее аналитик.

«Фактически европейцы согласились на сдачу Москве занятых Россией территорий. Правда, юридически признавать их российскими они не будут, но ради перемирия готовы замолчать. Во всяком случае, видеоконференция не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он надеялся: в последний момент перетянуть Трампа на свою сторону, а европейцев затянуть в войну не удалось», – считает спикер.

Как бы то ни было, президент США остается привержен своей позиции: он намерен сделать Америку великой. «Больше им ничего не движет. Он хочет застолбить за Штатами статус главной Великой державы. Трамп не человек войны, какими были его предшественники президенты-демократы», – объясняет политолог.

«Он предпочитает всех мирить и наставлять на правильный путь. Так, глава Белого дома примирил – на время – Индию и Пакистан, разрушил – как ему кажется – ядерную программу Ирана, примирил Камбоджу и Таиланд, а также Армению и Азербайджан», – перечислил собеседник.

Он также выразил уверенность в том, что встреча президентов США и России будет небезуспешной. «Владимир Путин, судя по всему, заинтересован в том, чтобы состоялся ответный визит Трампа, но главное – ему нужно, чтобы Штаты вновь стали уважать российские национальные интересы», – подчеркнул аналитик.

По его мнению, стороны могут договориться по ряду вопросов. «Но загвоздка в позиции Европы, которая может пойти на блокировку любых невыгодных для себя соглашений. Впрочем, такой «водораздел» для Москвы тоже будет неплохим», – заключил Рар.

Ранее состоялась видеоконференция, организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и посвященная Украине. В ней приняли участие европейские лидеры, Зеленский и президент США Дональд Трамп. По итогам онлайн-встречи на совместной с Зеленским пресс-конференции Мерц заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа в Анкоридже, могут быть приняты важные решения.

Он также подчеркнул: «Президент США Дональд Трамп теперь хочет начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он встретится с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения».

По словам Мерца, на переговорах должны быть учтены ключевые интересы Европы и Украины в области безопасности. Канцлер добавил, что лидеры европейских стран донесли до Трампа соответствующее послание и выразил надежду на успех переговоров.

Между тем, Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».