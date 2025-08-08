WSJ сообщила о риске психоза у пользователей ChatGPT

Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?2 комментария
WSJ: Ложные ответы ChatGPT породили «психоз ИИ» у пользователей
Продолжительные диалоги с ChatGPT за последние месяцы приводили некоторых пользователей к состоянию, которое специалисты называют «психозом ИИ», из-за множества ложных и фантастических утверждений нейросети.
Общение с чат-ботом ChatGPT может привести к самым непредсказуемым последствиям для пользователей, предупреждает The Wall Street Journal, ссылаясь на анализ сообщений из онлайн-архива переписок людей с ИИ с мая 2023-го по август 2025 года.
Газета отмечает, что длительное общение с чатом иногда вызывало у пользователей состояние, схожее с психозом, который врачи называют «психозом ИИ».
В одном из примеров, приведенных изданием, работник заправочной станции из Оклахомы, пообщавшись с чатом пять часов, «изобрел новую физическую модель» и решил, что сходит с ума. В другом случае ChatGPT «подтвердил», что находится на связи с инопланетянами. По словам авторов публикации, были выявлены как минимум десятки разговоров, в которых чат-бот делился вымышленными и явно ложными идеями, а собеседники склонялись к тому, чтобы им верить.
Специалисты объясняют феномен тем, что искусственный интеллект склонен подстраиваться под пользователей и соглашаться с их утверждениями, создавая «эхо-камеру». «Даже если ваши взгляды фантастические, они часто получают подтверждение и в процессе обмена мнениями укрепляются», – заявил психиатр и научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Гамильтон Моррин. Эксперты считают, что люди могут все глубже уходить в иллюзорное восприятие реальности из-за обратной связи с ИИ, отмечает ТАСС.
ChatGPT был создан компанией OpenAI в 2022 году и способен поддерживать диалог, отвечать на уточняющие вопросы и отвергать неуместные запросы. В августе 2025 года для пользователей стала доступна новая модель искусственного интеллекта GPT-5, которая учитывает лучшие качества предшественников и позволяет выбирать среди пяти стилей общения: стандартный, циник, робот, слушатель и ботаник. Помимо этого, OpenAI внедрила в сервис голосовой режим, новые цветовые оформления, а также интеграцию с Google-почтой и календарем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI анонсировала запуск нового поколения искусственного интеллекта GPT-5 с расширенными возможностями персонализации.
