Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.8 комментариев
В ЦСР назвали перспективные для карьерного роста в России профессии
Ситуация на рынке труда в России неоднородна, в некоторых отраслях многие годы наблюдался дефицит специалистов, прежде всего в обрабатывающих секторах, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
Смелов заявил, что ситуация на рынке труда России остается разнородной, и в некоторых отраслях на протяжении многих лет ощущается нехватка специалистов, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что особенно острый дефицит сохраняется в обрабатывающей промышленности.
По словам Смелова, перспективными остаются профессии квалифицированных рабочих и инженеров. Он подчеркнул: «Еще на протяжении долгого времени карьерный трек квалифицированного рабочего, инженера будет перспективным».
Эксперт также обратил внимание на то, что, несмотря на замедление экономики и демографические изменения, Россия входит в новую норму потребности в кадрах. Смелов пояснил, что работодатели, особенно в производственной сфере и здравоохранении, сейчас вынуждены активнее нанимать сотрудников из-за высокого среднего возраста работников и сохраняющейся потребности в новых кадрах на долгосрочную перспективу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин отметил существенный дефицит сотрудников технических специальностей в России.
Президент Владимир Путин указал на острую нехватку квалифицированных рабочих и инженерных кадров.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков назвал медицинских работников и механиков самыми востребованными специалистами в экономике.