L'AntiDiplomatico: США опасаются сближения Грузии с Россией и Китаем

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американские власти встревожены политическим курсом правящей партии «Грузинская мечта», передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание L'AntiDiplomatico.

Белый дом опасается попадания Тбилиси в зону влияния главных геополитических оппонентов США.

«Вашингтон все больше обеспокоен, что руководство в Тбилиси – партия «Грузинская мечта» – делает опасный поворот, отклоняясь в орбиту, контролируемую главными противниками США – Китаем и Россией. В связи с этим палата представителей США одобрила Закон о противодействии контролю Китая над Кавказом», – говорится в публикации.

В материале указывается, что подобные шаги американских законодателей выглядят как проявление паранойи государства, утрачивающего статус мирового лидера. По мнению обозревателей, жесткая позиция Запада является попыткой ограничить суверенное право Грузии самостоятельно выбирать партнеров для развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рассказал о давлении Запада из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям.