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    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    124 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    10 июня 2026, 05:04 • Новости дня

    L'AntiDiplomatico: США опасаются сближения Грузии с Россией и Китаем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и европейские страны расценивают укрепление связей Тбилиси с Москвой и Пекином как серьезную угрозу собственным стратегическим интересам, указывает итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Американские власти встревожены политическим курсом правящей партии «Грузинская мечта», передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Белый дом опасается попадания Тбилиси в зону влияния главных геополитических оппонентов США.

    «Вашингтон все больше обеспокоен, что руководство в Тбилиси – партия «Грузинская мечта» – делает опасный поворот, отклоняясь в орбиту, контролируемую главными противниками США – Китаем и Россией. В связи с этим палата представителей США одобрила Закон о противодействии контролю Китая над Кавказом», – говорится в публикации.

    В материале указывается, что подобные шаги американских законодателей выглядят как проявление паранойи государства, утрачивающего статус мирового лидера. По мнению обозревателей, жесткая позиция Запада является попыткой ограничить суверенное право Грузии самостоятельно выбирать партнеров для развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рассказал о давлении Запада из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям.

    9 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России

    МИД КНР раскритиковал планы ЕС по задержанию танкеров с российской нефтью

    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает против незаконных односторонних санкций и возможных действий Евросоюза в отношении судов, перевозящих российскую нефть в Средиземном море, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян.

    Линь Цзянь, комментируя планы Евросоюза, заявил, что китайские власти выступают категорически против незаконных односторонних ограничительных мер, не имеющих оснований в международном праве, передает РИА «Новости».

    В ходе брифинга китайскому дипломату задали вопрос о недавнем заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ранее она сообщила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, транспортирующих российскую нефть в акватории Средиземного моря.

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Ранее Евросоюз разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    До этого французские военно-морские силы задержали судно Tagor в Атлантическом океане.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват российских кораблей в новом пакете санкций.

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    8 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины и невозможности Вашингтона выступать посредником в урегулировании конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что позиция американского внешнеполитического ведомства вызывает тревогу. По его словам, речь идет о недавних высказываниях на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    «Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

    Министр также добавил, что в настоящее время сложно делать прогнозы относительно перспектив мирного диалога.

    При этом он подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию. По его словам, Россия открыта для честных переговоров по Украине, которые должны проходить без какого-либо «жульничества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по поводу неготовности Москвы к уступкам.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    До этого руководители внешнеполитических ведомств по инициативе Москвы обсудили украинскую проблематику.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    8 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    Грузия решила выйти на российский рынок оливок и оливкового масла
    Грузия решила выйти на российский рынок оливок и оливкового масла
    @ Duan Zhuoli/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Рынок России интересен грузинским производителя оливок и оливкового масла, сообщают местные СМИ. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Основатель компании-лидера в этой сфере в стране «Грузинские оливки» Георгий Сванидзе в интервью Busines media.ge заявил, что «Грузия входит в пятерку стран с лучшими оливками и оливковым маслом».

    По его словам, «в этом году урожай, по прогнозам, составит 700 тонн, тогда как в прошлом сезоне показатель не превысил 250 тонн».

    Георгий Сванидзе заявил, что в качестве рынков сбыта интересны «страны Ближнего Востока, Украина, Польша, Казахстан, Россия, Румыния, Узбекистан, Белоруссия».

    Компания владеет в Грузии оливковыми садами на площади 1500 гектаров.

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    8 июня 2026, 22:23 • Новости дня
    Ynet: Феофил III получил поддержку Трампа для посредничества по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия, сообщает Ynet.

    Американский лидер провел 40-минутную встречу с предстоятелем Иерусалимской церкви четвертого июня, передают «Вести».

    Издание Ynet пишет, что президент США дал согласие на то, чтобы Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия.

    Помимо вопросов урегулирования кризиса, стороны обсудили доступ верующих к святыням на Святой земле. Ожидается, что уже в текущем месяце духовный лидер посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

    Кандидатура священнослужителя была выбрана благодаря его авторитету в православном мире. Он имеет богатый опыт реализации гуманитарных проектов и пользуется высоким доверием у обеих сторон.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже.

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    8 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Кабмин ФРГ: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны намерены взять на себя ведущую роль в диалоге с Москвой, действуя в тесной координации с американскими партнерами, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус рассказал о планах европейских стран взять на себя инициативу в переговорном процессе. Заявление прозвучало на правительственном брифинге в Берлине, подводящем итоги встречи лидеров Британии, Германии и Франции, состоявшейся в Лондоне, передает РИА «Новости».

    «Мы берем на себя и продолжаем процесс переговоров, который в значительной степени вели США, и мы делаем это в тесном согласовании с США», – подчеркнул Корнелиус. Он добавил, что диалог в Европе возобновляется с новой силой.

    По словам представителя немецкого правительства, для начала возможных контактов с Россией Европе необходимо подтвердить готовность к диалогу и выработать условия его проведения. Корнелиус отметил, что сейчас идет фаза переориентации и подготовки. Вопрос организации переговоров планируется обсудить на предстоящей встрече «Группы семи» и заседании Европейского совета на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии приступило к интенсивной подготовке к переговорам с Россией.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе.

    Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу для обсуждения возможных контактов с Москвой.

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    8 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Лавров: Россия надеется, что опыт провальных переговоров с Западом не повторится

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров выразил надежду на успешную реализацию пониманий по Украине, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Дипломат подчеркнул готовность Москвы строго следовать намеченному курсу, передает РИА «Новости».

    «Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренностей Аляски», – заявил министр журналистам.

    При этом руководитель ведомства отметил отсутствие явного интереса к процессу со стороны американских партнеров в настоящий момент. Он напомнил, что российское руководство подтвердило намерение руководствоваться принципами, которые были четко обозначены во время двусторонней встречи на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров назвал диалог Владимира Путина и Дональда Трампа товарищеским.

    Москва считает заключенные в Анкоридже договоренности отправной точкой для переговоров.

    При этом Вашингтон заколебался в своих подходах к украинскому урегулированию.

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    8 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Власти Эстонии задержали россиянку по требованию США об экстрадиции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Таллине задержали предпринимательницу с российским и финским гражданством, которую американские власти подозревают в незаконном экспорте электроники, сообщает эстонская пресса.

    Гражданку России и Финляндии Елену Виртанен задержали эстонские правоохранительные органы по запросу Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонские СМИ.

    Американская сторона подозревает женщину в запрещенном ввозе электроники на территорию России и требует ее экстрадиции.

    Задержание произошло в конце апреля, когда женщина возвращалась в Финляндию через Таллин после ухода за пожилым родственником в России.

    По данным американских властей, Виртанен и ее молодой человек Василий Сысоев якобы могли быть причастны к поставкам техники через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД России предупредил граждан о риске экстрадиции в США из третьих стран. В декабре прошлого года Эстония передала американским властям русскоязычного мужчину из-за обвинений в поставках подсанкционных технологий.

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    8 июня 2026, 10:50 • Новости дня
    Грузия отказалась присоединиться к санкциям ЕС против России ради сохранения безвиза

    Грузия не стала присоединяться к санкциям ЕС против РФ ради сохранения безвиза

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия не намерена присоединяться к санкциям ЕС ради сохранения либерального безвизового режима с Европой, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в связи с предстоящим в Брюсселе 11 июня раундом переговоров по данной теме, глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что ЕС, в частности, ради сохранения безвиза настаивает на присоединении Тбилиси к политике антироссийских санкций.

    «Мы говорим, что не намерены этого делать во избежание разрушения нашей страны, опасности войны», – сказал он.

    Также Шалва Папуашвили сказал о требовании отказаться от прозрачности иностранного финансирования.

    «ЕС хочет опять скрытно финансировать политическую повестку дня в Грузии. Исходя из нашего суверенитета, это невозможно», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «у визовой либерализации есть свои процедуры, но сейчас вместо этих важных критериев (Брюсселем) придуманы политические условия для Грузии, нарушающие наше суверенное право самим определять повестку дня».

    «Против нас, страны-кандидата в Евросоюз, Брюссель делает враждебные шаги, вопреки собственным обязательствам по Соглашению об ассоциации», – сказал он.

    Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией в Брюсселе о возможной отмене из-за якобы «отката от демократии» действующего с 2017 года безвизового режима, сообщили грузинские СМИ.

    Окончательное решение будет принято в январе 2027 года, при этом, по данным СМИ, Брюссель предупредил Тбилиси, что «дело обстоит серьезно».

    «Это последний звонок для Грузии», – говорят источники в Брюсселе.

    МИД Грузии заявил о том, что направит 11 июня делегацию с участием представителей соответствующих ведомств на переговоры.

    В прошлом году Брюссель шантажировал Тбилиси отменой безвиза, но в итоге сделал это только для обладателей дипломатических и служебных паспортов, предупредив Грузию, что на очереди могут быть меры против рядовых граждан из-за «непослушания» властей.

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    8 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал укрепить военные связи Китая и КНДР

    Лидер КНР заявил о необходимости расширения военного сотрудничества с Пхеньяном

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе первого за семь лет государственного визита в Пхеньян китайский лидер Си Цзиньпин обозначил важность углубления взаимодействия двух стран в оборонной и правоохранительной сферах.

    Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с Ким Чен Ыном дальнейшее развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости». Переговоры глав государств состоялись в понедельник в северокорейской столице.

    Выступая по итогам встречи, глава китайского государства подчеркнул значимость совместной работы. «Обе стороны должны укреплять обмены в дипломатии, правоохранительной деятельности и между вооруженными силами, а также реализовывать важные договоренности, достигнутые между мной и товарищем генеральным секретарем», – заявил политик.

    Стоит отметить, что поездка председателя КНР стала первым государственным визитом в соседнюю страну за последние семь лет. Мероприятие проходит 8 и 9 июня по личному приглашению северокорейского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное информационное агентство КНДР анонсировало поездку китайского лидера в Пхеньян. Председатель КНР впервые за семь лет прибыл в Северную Корею для укрепления двусторонних отношений.

    В прошлом году лидеры двух стран провели двусторонние переговоры в пекинском Доме народных собраний.

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    8 июня 2026, 13:20 • Новости дня
    Грузия решила ужесточить миграционное законодательство

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Миграционное законодательство Грузии решено ужесточить из-за возможного притока мигрантов, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя инициативы МВД Грузии об ужесточении законодательства для эффективного управления миграционными процессами, председатель парламента сказал, что «в связи с ужесточением Евросоюзом политики на этом направлении есть ожидания, что определенные потоки мигрантов будут перенаправляться в Грузию».

    «Мы должны быть готовыми к этому на законодательном уровне», – отметил он.

    По словам Шалвы Папуашвили, «все увидели на примере ЕС, до чего можно дойти, если не управлять миграционными процессами».

    МВД Грузии предложило ужесточить контроль за иностранными студентами, требуя от них подтверждения учебы и не замены ее на трудовую деятельность.

    Большим будет контроль за фиктивными браками иностранцев с гражданами Грузии.

    Депортированным из Грузии запретят приезжать в течение десяти лет.

    Недавно Грузия ужесточила трудовое законодательство, запретив мигрантам определенные сферы деятельности.

    Граждане многих стран, включая Россию, могут находиться в Грузии в течение года без визы.

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    9 июня 2026, 08:48 • Новости дня
    Минтранс допустил запуск поезда из Москвы в Китай

    Минтранс заявил о готовности запустить пассажирский поезд из Москвы в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Минтранс может запустить поезд между Москвой и Китаем при наличии достаточного спроса со стороны туристов, заявил министр транспорта Андрей Никитин на ПМЭФ.

    По словам Никитина, Министерство транспорта запустит поезд между Москвой и Китаем при появлении интереса у пассажиров, передает ТАСС.

    На данный момент реализация проекта не планируется, поскольку путь занимает слишком много времени.

    «Пока его не планируется – это все же слишком далеко и долго. Тем не менее, при возникновении интереса мы его запустим – РЖД очень чутко реагируют на запросы пассажиров», – сказал министр транспорта России Андрей Никитин на полях Петербургского международного экономического форума.

    Глава ведомства добавил, что состав мог бы стать туристическим. При этом он подчеркнул необходимость рентабельности такого проекта, так как железные дороги строго следят за экономическими показателями и не допустят убытков.

    Компания «Российские железные дороги» рассмотрела возможность запуска пассажирских поездов в Китай.

    Москва и Пекин подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожных путей.

    Движение поездов по маршруту Забайкальск – Маньчжурия возобновилось 8 марта.

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    9 июня 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль спросили о переговорах Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

    Песков: США не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Американская сторона пока не ознакомила Москву с содержанием беседы спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Вашингтон еще не доводил до российской стороны подробности состоявшегося разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Беседа, со слов журналиста Axios Барака Равида, состоялась в понедельник, 8 июня.

    Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакт произошел совсем недавно. «Он же только что был, пока не доводили», – пояснил представитель Кремля.

    Позднее Песков уточнил, что американские переговорщики оперативно проинформируют Москву о содержании диалога, если в нем прозвучали значимые предложения. По его словам, передача информации состоится быстро, если в разговоре были зафиксированы новации, требующие внимания России.

    Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Кремль выразил готовность принять американских переговорщиков по Украине в Москве.



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    9 июня 2026, 06:00 • Новости дня
    Товарооборот России и Китая за пять месяцев превысил 109 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С января по май объем двусторонней между российской и китайской сторонами торговли вырос почти на четверть, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

    За первые пять месяцев года показатели экономического взаимодействия Москвы и Пекина увеличились на 22,9% в годовом выражении, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    Общая сумма проведенных торговых операций составила 109,5 млрд долларов. Экспорт китайских товаров на российский рынок вырос на 26,4%, достигнув уровня 49,17 млрд долларов.

    Встречные поставки продукции из России также продемонстрировали уверенную позитивную динамику. Российский экспорт увеличился на 20,2%. Итоговая стоимость ввезенных китайской стороной отечественных товаров оценивается в 60,35 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил уверенный рост двустороннего товарооборота более чем на 10% в 2026 году. К началу мая Главное таможенное управление КНР фиксировало увеличение общего объема внешней торговли страны на 18,2%.

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    9 июня 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул необходимость тщательной подготовки любых контактов на высшем уровне, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент на повестке дня разговора нет – тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности прямой коммуникации глав государств.

    При этом пресс-секретарь отметил, что лидеры двух стран могут оперативно согласовать переговоры в случае возникновения такой необходимости. По его словам, контакты с американской стороной организуются достаточно быстро, если этого требует ситуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Киеву более 20 тыс. тел погибших.

    В конце декабря прошлого года лидеры двух стран провели телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Предыдущая беседа между главами государств состоялась 16 октября.

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    9 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    Песков заявил о паузе в посредничестве США по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговорный процесс на украинском направлении временно приостановлен, однако американские дипломаты продолжают поддерживать рабочие каналы связи с Москвой и Киевом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российские власти подтверждают работу диалоговых каналов с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в дипломатических отношениях двух стран.

    «Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», – сказал Песков.

    Ранее журналист издания Axios сообщил о телефонном разговоре Владимира Зеленского со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

    Отвечая на вопрос о передаче содержания этой беседы, представитель Кремля уточнил, что рабочие линии связи между государствами продолжают функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении взаимодействия Москвы и Вашингтона в рабочем режиме.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о желании американского спецпосланника Стива Уиткоффа посетить Россию.

    Российская сторона поддерживает постоянные контакты с представителями США по дипломатическим каналам.

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

    • Как правильно мыть клубнику: 5 способов удалить пестициды, бактерии и грязь

      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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