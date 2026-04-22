  Словакия: Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся утром в четверг
    Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
    Эксперт оценил планы ЕС «бороться с дезинформацией» в Армении
    Посол России назвал вызов в МИД Италии из-за Соловьева ударом в штангу
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    Украинский дрон обрушил жилой дом в Сызрани, есть жертвы
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Украина предложила переименовать часть Донбасса в честь Трампа
    Премьер Италии Мелони ответила на оскорбления Соловьева
    Путин присвоил академии ФСБ имя Феликса Дзержинского
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    22 апреля 2026, 12:13 • Новости дня

    Власти Ирана вывезли ракеты на площади Тегерана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время массовых митингов в поддержку Исламской республики на центральных площадях Тегерана были показаны новейшие иранские ракеты.

    Иранские военные вывезли самые мощные ракеты отечественного производства на главные площади Тегерана во время массовых митингов в поддержку Исламской республики и ее союзников в противостоянии с США и Израилем, сообщают «Аргументы и факты».

    Кадры с ракетами распространили различные ближневосточные СМИ.

    В материале Sabrin News говорится: «Ракета «Кадр-110» сегодня вечером была в гостях у людей на площади Ванак в Тегеране». Помимо этого, по данным издания, на площадь Исламской революции привезли ракету «Хоррамшахр-4».

    Американский политик и блогер Джексон Хинкл поделился кадрами этих событий и сообщил, что на площади Энгелаб в Тегеране в окружении патриотически настроенных толп началась подготовка ракеты «Хоррамшахр-4» к запуску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский генерал Эбрахим Джабари пообещал представить миру мощнейшие новые ракеты.

    Жители Тегерана организовали массовые шествия в поддержку действующей власти.

    Военные Исламской республики задействовали системы Khorramshahr и Qadr для ударов по американским базам.

    22 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    Президент США дал враждующим фракциям Ирана несколько дней на то, чтобы объединиться вокруг согласованного встречного предложения, передает Axios. В противном случае режим прекращения огня, продленный во вторник, завершится, сообщили изданию три американских чиновника.

    «Трамп готов дать еще от трех до пяти дней прекращения огня, чтобы позволить иранцам собраться с силами. Это не будет длиться бесконечно», – заявил один из источников в администрации США.

    Переговорщики Трампа считают, что соглашение о прекращении войны и решении вопросов по остаткам ядерной программы Ирана все еще достижимо. Однако они обеспокоены тем, что в Тегеране может не найтись человека, уполномоченного сказать «да».

    По данным источников, верховный лидер Али Хаменеи почти не выходит на связь. Генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контролирующие страну, и гражданские переговорщики Ирана открыто расходятся в стратегии.

    Раскол стал очевиден после первого раунда переговоров в Исламабаде, когда командующий КСИР генерал Ахмад Вахиди отверг многое из того, что обсуждали иранские переговорщики.

    Отмечается, что если пакистанские посредники не смогут обеспечить участие Ирана в переговорах в отведенный Трампом срок, военный вариант вновь станет актуальным. Сам Трамп дал понять, что морская блокада является его главным рычагом давления на Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    Позже представители США отложили новую поездку в Пакистан из-за промедлений Тегерана.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обратился к делегации Ирана с призывом отменить казнь восьми женщин.

    Он заявил, что такой шаг мог бы стать «отличным началом» для предстоящих переговоров между США и Исламской республикой, передают «Вести».

    «Я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Уверен, что они оценят ваш жест. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров!» – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    В своем обращении Трамп сослался на публикацию интернет-знаменитости Эяля Якоби, который заявил, что «восемь женщин в Иране ожидают исполнения смертного приговора». На своей странице в соцсетях он опубликовал их фотографии, не указав имена.

    Ранее спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами.

    Телеканал CNN сообщал, что второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы.

    21 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    Tasnim: Иран окончательно отказался от переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Иран принял окончательное решение не участвовать в переговорах с США, которые планировались на среду в Пакистане, сообщает Tasnim.

    По данным Tasnim, решение Ирана об отказе от участия в переговорах с США в среду является окончательным, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается, что иранская переговорная делегация через посредника в Пакистане сообщила США, что по различным причинам не будет участвовать во встрече в Исламабаде в среду. Также отмечается, что Иран пока не видит «никаких перспектив участия в переговорах в дальнейшем».

    Иранская сторона заявила, что на данный момент считает участие в переговорах с США «пустой тратой времени». По мнению Тегерана, Соединенные Штаты препятствуют достижению соглашения, которое могло бы устроить обе стороны.

    Переговоры должны были состояться в Исламабаде, однако сейчас участие Тегерана в подобных встречах не планируется.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало то, что Тегеран не дал ответа на представленные Вашингтоном переговорные позиции.

    21 апреля 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного «единого предложения» по урегулированию ситуации.

    Президент США объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана, пока Тегеран не предоставят «единое предложение» по урегулированию, передает ТАСС. Такое заявление лидер США опубликовал в социальной сети Truth Social.

    По его словам, с соответствующей просьбой к Вашингтону обратилось руководство Пакистана, предложившее продлить перемирие до момента, пока Иран не выработает консолидированную позицию.

    «Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться готовыми и способными к действиям и, следовательно, продлеваю перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом», – заявил американский лидер.

    Ранее американские СМИ сообщили, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок.

    Также СМИ сообщили, что Иран окончательно отказался от переговоров с США.

    До этого американский лидер отказался снимать морскую блокаду с Исламской республики до заключения сделки.

    21 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать перемирие с Ираном.

    «Нет, я не хочу этого делать», – сказал он в интервью телеканалу CNBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подчеркнул, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока между США и Ираном не будет достигнута финальная сделка.

    Накануне Трамп назвал маловероятным продление перемирия с Ираном.

    Ранее Иран пригрозил ответить США при срыве перемирия.

    22 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    Tекст: Мария Иванова

    Инцидент с перехватом подозрительного судна заставил Вашингтон заподозрить Пекин в тайных поставках летального оружия Тегерану на фоне обострения ближневосточного конфликта.

    Президент США намекнул на возможные поставки китайского оружия иранской стороне, передает Bloomberg. Американский лидер сообщил о перехвате корабля с неким грузом, который он назвал «презентом для Тегерана».

    «Вчера мы поймали судно, на котором были кое-какие вещи, что не очень хорошо – возможно, подарок от Китая, я не знаю. Я думал, что у меня есть понимание с председателем Си, но ничего страшного. Так уж устроена война, верно?» – заявил политик.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь категорически отверг эти обвинения. Дипломат подчеркнул, что задержанное американцами судно является обычным иностранным контейнеровозом. Посольство Китая в Вашингтоне добавило, что страна ответственно подходит к экспорту товаров двойного назначения.

    Ранее канал CNN сообщал о подготовке Пекином поставок новых систем противовоздушной обороны в Иран. При этом глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 50% для любой страны, которая решится снабжать Тегеран вооружениями. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят эти вопросы на встрече в середине мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили шедший из Китая в Оманском заливе сухогруз.

    Президент США пригрозил Пекину дополнительными пошлинами за военную помощь Тегерану.

    Американские СМИ сообщали о подготовке поставок китайских систем противовоздушной обороны для Ирана.

    22 апреля 2026, 02:34 • Новости дня
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    Tекст: Вера Басилая

    Американская делегация на переговорах в Исламабаде потребовала предоставить США роль в управлении Ормузским проливом, сообщил посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

    Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан сообщил, что на первом раунде переговоров в Исламабаде американская сторона выдвинула требование о предоставлении США участия в управлении Ормузским проливом. Среди других требований была передача Соединенным Штатам иранского обогащенного урана. Дипломат отметил, что эти пункты вызвали значительные разногласия, передает ТАСС.

    «В отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении, вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения», – заявил Хосейниан.

    Дипломат добавил, что, несмотря на определенные позитивные моменты на переговорах, позиции сторон по ключевым вопросам остались далеки друг от друга. Вопрос об участии иранской делегации в новом раунде переговоров с американской стороной пока рассматривается. Время и место следующей встречи будут определены в зависимости от действий США и степени их приверженности условиям прекращения огня.

    Переговоры между США и Ираном завершились без постоянного соглашения из-за разногласий по Ормузскому проливу.

    Президент США продлил режим прекращения огня и морскую блокаду исламской республики.

    Американская делегация отложила свой визит в Пакистан до получения единого предложения от Тегерана.

    21 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    ВМС США перехватили неопознанный танкер из-за подозрений в связи с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Соединенных Штатов остановили и досмотрели судно без опознавательных знаков, подозреваемое в нелегальных перевозках и материальной поддержке иранской стороны.

    Инцидент произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских войск, передает ТАСС. Военное ведомство США подтвердило факт проведения операции в отношении судна Tifani.

    «Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani без странового обозначения в зоне ответственности INDOPACOM без каких-либо инцидентов», – говорится в сообщении Пентагона.

    Американские военные намерены и дальше предпринимать активные шаги для пресечения незаконных логистических цепочек. В Вашингтоне считают, что подобные сети поставок используются для оказания материальной поддержки Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили в Оманском заливе идущий под флагом Ирана сухогруз Touska. Тегеран потребовал немедленного освобождения захваченного торгового судна. Ранее Пентагон задержал в Индийском океане танкер Veronica III с иранской нефтью.

    21 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях нарастающего энергетического кризиса европейским государствам предложено отказаться от остановки действующих атомных реакторов ради сохранения стабильного энергоснабжения.

    Руководство Европейского союза обратилось к странам-участницам с просьбой продолжить эксплуатацию ядерных объектов, передает ТАСС. Соответствующая инициатива содержится в полученном агентством Reuters проекте предложений Брюсселя по противодействию текущему кризису.

    «Еврокомиссия призывает страны ЕС не останавливать свои атомные реакторы в условиях, когда Европа консолидирует свое энергоснабжение, чтобы справиться с последствиями иранской войны», – отмечается в тексте. Официальная публикация документа намечена на 22 апреля.

    Информацию о подготовке специального антикризисного энергетического плана ранее подтвердил европейский комиссар по вопросам транспорта и туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сокращение доли атомной энергетики в ЕС стратегической ошибкой.

    Представитель ведомства Ана Кайза Итконен предупредила о затяжном характере вызванного конфликтом на Ближнем Востоке энергетического кризиса. Для поддержки экономики европейские чиновники предложили странам объединения ввести обязательную удаленную работу.

    22 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Лукьянов: Иран умеет играть на нервах, но не всегда выигрывает

    Эксперты прокомментировали заявления США и Ирана после срыва переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    После провала второго раунда переговоров и отказа Ирана от диалога, ситуация для администрации США зашла в тупик, поэтому Белому дому приходится сохранять давление, не переходя к масштабной военной операции, заявили эксперты.

    Второй раунд переговоров между США и Ираном не состоялся, потому что Тегеран отказался от возобновления диалога без отмены блокады, сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Выглядит так, что Трампу придётся снова демонстрировать силу. Сделать это вполне возможно, колебания же связаны с тем, что принципиально другого результата от следующей волны налётов не случится, большая операция с высадкой – очень рискованно, а если после снова придётся возвращаться к переговорам на тех же условиях, это будет в пользу Ирана, а не США», – пишет Лукьянов в Telegram-канале.

    По его словам, в случае возврата к переговорам на прежних условиях это будет рассматриваться как уступка Ирану, а отмена блокады равносильна выполнению требований Тегерана.

    «Ситуация цугцванга Трампа раздражает, как он выйдет из положения – пока гадаем. Иран к умеет играть на нервах, правда, не всегда на них выигрывает», – заявил политолог.

    Как отмечает ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков в Telegram-канале, заявления Трампа по итогам срыва переговоров подтверждают стратегию сохранения блокады без эскалации военных действий. По мнению эксперта, президент США перекладывает ответственность за возможный срыв диалога на Тегеран и Исламабад, одновременно проверяя реакцию иранских властей: «что дальше делать будете?» При этом Иран, пусть и считается победившей стороной, продолжает нести издержки от американских бомбардировок.

    Политолог Тимофей Бордачев отмечает в Telegram-канале, что Иран продолжит действовать исходя из собственных интересов, а не логики Вашингтона. Переговорная позиция Тегерана, по словам эксперта, останется жёсткой, а после паузы и демонстрации независимости иранская сторона вернётся к «ползучим» переговорам с США.

    Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения согласованного предложения от Тегерана.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад для переговоров с Ираном из-за отсутствия ответа от Тегерана.

    СМИ писали, что Иран отказался от переговоров с США.

    Американская делегация отложила свой визит в Исламабад до получения единого предложения от Тегерана.

    22 апреля 2026, 09:03 • Новости дня
    Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива, экипаж находится в безопасности, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Контейнеровоз подвергся нападению в Ормузском проливе, экипаж не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    Инцидент произошёл примерно в 28 км к северо-востоку от побережья Омана.

    В заявлении UKMTO говорится: «О возгорании или ущербе окружающей среде не сообщается. Экипаж, согласно сообщению, находится в безопасности».

    По данным центра, капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизилась лодка, предположительно принадлежащая Корпусу стражей исламской революции, и с нее был открыт огонь. Экипаж лодки не попытался выйти на радиосвязь с командой контейнеровоза. В результате обстрела капитанский мостик судна получил серьезные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно французской компании CMA CGM попало под обстрел в Ормузском проливе.

    Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об инциденте с танкером у берегов Омана.

    По меньшей мере два торговых корабля подверглись нападению после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    22 апреля 2026, 05:54 • Новости дня
    Посол Ирана назвал возможных гарантов соглашения Тегерана и Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай могли бы выступить гарантами реализации потенциального соглашения между Ираном и США, заявил посол Исламской Республики в Тунисе Мир Масуд Хосейниан

    По словам дипломата, Совет Безопасности ООН способен обеспечить необходимую правовую и политическую основу для регистрации и ратификации такого соглашения, передает ТАСС.

    Хосейниан отметил, что при необходимости Совет Безопасности ООН может создать специальные механизмы мониторинга или коллективного реагирования на случай нарушения условий соглашения. Дипломат подчеркнул, что Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН и крупные державы, способны играть политическую роль и стать гарантами реализации договоренностей.

    Он добавил, что Москва и Пекин могут предоставить дипломатическую поддержку, участвовать в механизмах мониторинга и содействовать предотвращению возможных нарушений соглашения на международном уровне. По мнению посла, участие этих стран повысит доверие к будущему соглашению и поможет эффективной реализации договоренностей.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы стать гарантом нового соглашения между Ираном и США.

    Власти Китая пообещали сыграть конструктивную роль для смягчения конфликта двух стран.

    Позже иранская сторона отказалась от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном.

    21 апреля 2026, 16:50 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности возобновить боевые действия против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном нанесении ударов по Ирану в случае провала попыток заключить мирное соглашение между странами.

    Глава Белого дома не исключает возвращения к силовому сценарию разрешения конфликта, передает РИА «Новости». По словам Трампа, американские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности.

    «Я ожидаю, что придется наносить удары, потому что считаю, что с таким настроем лучше подходить к делу, но мы готовы. Военные, я имею в виду, рвутся в бой. Они абсолютно невероятны», – подчеркнул политик в эфире телеканала CNBC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отказался снимать морскую блокаду с Ирана до заключения мирной сделки. Центральное командование американских вооруженных сил подтвердило факт задержания иранского торгового судна в Оманском заливе. Глава Белого дома анонсировал оснащение военных кораблей лучшей амуницией для возможного возобновления ударов.

    21 апреля 2026, 23:32 • Новости дня
    CNN: Вэнс, Рубио и Хегсет прибыли на совещание в Белый дом

    Tекст: Вера Басилая

    Американские чиновники во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом прибыли в Белый дом, сообщает CNN.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в Белый дом, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN. Это произошло на фоне сообщений о том, что запланированный визит Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном был отложен.

    Как ранее писала газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, переговоры в Исламабаде были перенесены на неопределенный срок из-за отсутствия реакции со стороны Тегерана на предложения Вашингтона. При этом поездка Вэнса пока официально не отменена.

    «Камеры CNN зафиксировали, как Вэнс, Рубио, Хегсет и Рэтклифф в течение последнего часа входили в Белый дом», – заявила журналистка CNN Алехандра Харамильо в соцсети X. Подробности повестки совещания в Белом доме пока не раскрываются.

    газета The New York Times сообщила о переносе визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном из-за отсутствия ответа от Тегерана.

    СМИ сообщили, что Иран окончательно отказался от ведения переговоров с США.

    Очередная встреча представителей двух государств планировалась на среду.

    Ранее американская делегация покинула столицу Пакистана без достижения соглашения с иранской стороной.

    ФСБ предотвратила теракт у здания Минобороны в Москве
    По Сумами ликвидированы десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ
    Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения Ту-22м3
    Politico: Мадьяр хочет возродить Австро-Венгерскую империю
    OpenAI выпустила масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT
    Россиян предупредили о реальных сроках за клевету в домовых чатах
    Жители Кишинева потребовали отменить концерт «Машины времени»

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России

    Эммануэль Макрон заявил о возможности «рассредоточенного развертывания» французских самолетов-носителей ядерного оружия в Польше. В ходе встречи лидеров двух стран в Гданьске стороны договорились о проведении совместных ядерных учений. Эти планы вызвали обеспокоенность Москвы. Насколько серьезную угрозу представляет европейская инициатива и какие ответные меры последуют со стороны России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

