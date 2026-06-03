Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.5 комментариев
Иран объявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США
КСИР заявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США
Иран атаковал штаб-квартиру Пятого флота США с помощью ракет и беспилотников в ответ на американские атаки, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.
КСИР также заявил, что авиация США атаковала иранский танкер неподалеку от Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.
«В ответ подразделения КСИР нанесли удар по судну «Паная», связанному с США, с помощью военно-морских ракет», – сообщает Press TV.
В свою очередь, американские военные назвали ложью сообщения КСИР. Подчеркивается, что «все иранские атаки на американские войска провалились».
Ранее центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что американские военные обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки блокаде Соединенных Штатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM также заявило, что американские военные отразили серию иранских ракетных и беспилотных атак на базы на Ближнем Востоке, а также нанесли удары в порядке самообороны по иранскому острову Кешм.
В начале мая замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.