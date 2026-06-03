Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.5 комментариев
США подтвердили удар по Ирану
CENTCOM подтвердило удар по иранскому острову Кешм
Американские военные отразили серию иранских ракетных и беспилотных атак на базы на Ближнем Востоке, а также нанесли удары в порядке самообороны по иранскому острову Кешм, заявило Центральное командование США (CENTCOM).
CENTCOM сообщает в X, что 2 июня американские силы успешно перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников и нанесли ответные удары в порядке самообороны по острову Кешм.
Иран выпустил несколько ракет по странам региона: две ракеты, направленные в сторону Кувейта, упали раньше времени или разрушились в полете, еще три, летевшие к Бахрейну, были уничтожены ПВО США и Бахрейна.
Незадолго до этого американские военные сбили три ударных беспилотника, запущенных Ираном в сторону гражданских судов, законно шедших через региональные воды.
В ответ ударами США была поражена иранская наземная станция управления на острове Кешм. Потерь среди американского персонала нет, силы CENTCOM, по их словам, остаются в состоянии повышенной готовности во время продолжающегося режима прекращения огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иранского острова Кешм прозвучали взрывы.
Минобороны Кувейта сообщило, что ПВО противостоит «угрозам вражеских ракет и беспилотников».