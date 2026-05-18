Минздрав Ирана: Внешность Хаменеи не пострадала после бомбардировки

Tекст: Вера Басилая

Керманпур заявил, что травмы, полученные верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи при бомбардировке США и Израиля в марте, не отразились на его внешности, передает РИА «Новости». Он также добавил, что ранения не привели к инвалидности или ампутации конечностей.

Глава протокольной службы офиса иранского лидера Мазахер Хосейни отмечал, что Хаменеи идет на поправку. В результате мартовской атаки он получил травмы колена и спины, а также рваную рану за ухом.

Ранее американские журналисты заявили о пропаже верховного лидера Ирана после февральских авиаударов. Газета The New York Times сообщила о получении Моджтабой Хаменеи сильных ожогов лица. Позже руководитель протокольной службы офиса Хаменеи рассказал об успешном восстановлении главы государства после травм.