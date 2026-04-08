  Лента новостей
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана
    Названы самые редкие и необычные имена новорожденных в Москве в 2026 году
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Трамп заявил о «полной победе» над Ираном и о готовности возобновить удары
    Axios: Моджтаба Хаменеи настоял на перемирии с США
    Малайзия предупредила об угрозе провала переговоров США и Ирана
    NYT: Между США и Ираном сохранились основные противоречия
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    8 апреля 2026, 12:18 • В мире

    США и Иран выбрали план победителя

    Tекст: Олег Исайченко

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока?

    Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что решение принято по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив. Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    «Большой день для мира во всем мире! Иран хочет, чтобы это произошло, с них хватит! Как и со всех остальных! США помогут с затором в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Это может стать золотым веком для Ближнего Востока!», – написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем, там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Иран также объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, иранский контроль над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны. Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    В противостоянии США и Ирана удалось избежать эскалации, несмотря на жесткую риторику Белого дома, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в конфликте победил здравый смысл, вера в который была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день. Медведев подчеркнул, что Израилю невыгодно прекращение огня: он «не решил своих задач» и «может сделать свой ход». Зампред Совбеза добавил, что Белому дому, напротив, невыгодно продолжать войну. «Значит,

    нужно сохранять хрупкое перемирие и делать вид, что все хорошо. Потому что каждый шаг на этой доске создает положение, близкое к цугцвангу»,

    – написал он. Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того <…>, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя исход почти полуторамесячного противостояния вокруг Ирана, процитировал Мишеля де Монтеня: «Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого». «Формула эта применима только к одной стороне конфликта – США. Самохвалебные реляции из Вашингтона льются рекой, но если эта эпопея и войдет в историю американских «освободительных» походов, то скорее в раздел неудач, нежели чем побед», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Еще одна сторона конфликта – Израиль – пока молчаливо воздерживается от комментариев, хотя и готова соблюдать двухнедельное перемирие. Судя по всему – скрепя зубы, ведь для Иерусалима нынешняя пауза чревата дальнейшим укреплением позиций Тегерана в регионе в целом и в соседних для Израиля арабских странах со всеми вытекающими из этого печальным для еврейского государства последствиями. Тут не до реляций», – продолжил сенатор.

    «Иран, вне всякого сомнения, на этом этапе желаемого достиг.

    Он выстоял, защитив (при всех трагичных потерях) и территорию, и суверенитет, и национальное достоинство. В чем его, кстати, с самого начала конфликта поддерживала Россия, для которой любое урегулирование имеет смысл только в случае устранения первопричин», – подчеркнул Косачев. По его оценкам, о перспективах американо-иранских переговоров в Пакистане в ближайшие две недели говорить пока невозможно.

    Как отметил политолог Федор Лукьянов, утверждать, что война закончилась, рано. «Если она все же не возобновится, в регионе складывается новая расстановка сил, которую пока трудно оценить. В частности, непонятно, что происходит внутри Ирана, усилия США и Израиля теперь вновь будут направлены на его расшатывание. Но режим тоже сделает свои выводы и будет иметь основания для большей уверенности в себе», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    По его мнению, если Иран устоит и продолжит развиваться, он превращается в весомую региональную силу, с которой всем придется считаться. «Насколько изменится его собственный курс и что за руководство там возникает, выяснится по ходу событий. Логично ожидать, что контроль над проливом и извлекаемые из этого возможности будут теперь в центре политики», – рассуждает аналитик.

    Схожей точки зрения придерживается сооснователь проекта «Ватфор», военно-политический эксперт Сергей Полетаев.

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран теперь контролирует в нем судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять»,

    – написал он в Telegram. Впрочем, оговорился аналитик, такой расклад не навсегда. «С одной стороны, теперь понятно, как строить антииранское ПВО: на основе дешевых массовых перехватчиков наземного (типа «Панцирь») или воздушного (типа AKPWS) базирования. И арабы, и Израиль, очевидно, наряду с пополнением запасов традиционного ПВО теперь займутся именно этим, равно как и диверсификацией логистики на Красное море», – считает Полетаев.

    «С другой стороны, география в Заливе такова, что никакое ПВО никогда не сможет гарантировать полной защиты: на протяжении 500 с лишним морских миль (1 тыс. км), как в «Морском бое», под прицелом у Ирана весь морской трафик в Заливе, а по берегу, как в тире, расставлены порты, заводы, опреснительные установки, нефтехранилища, дата-центры, отели и небоскребы. Все это прикрыть с моря очень тяжело», – добавил он, предположив, что арабы до поры до времени предпочтут платить за проход и безопасность.

    По мнению эксперта, теперь Штатам и Израилю придется долго и кропотливо восстанавливать свое влияние в регионе, и любой их шаг арабы будут принимать с сомнением: как бы снова не случилось как в прошлый раз. «Акелла промахнулся. Впрочем, это если через две недели все не начнется по новой. Впрочем, скорее всего, не начнется», – считает Полетаев.

    Иной точки зрения придерживается военный эксперт Борис Рожин. Он допускает, что перемирие окажется лишь оперативной паузой перед следующим нападением. «В конечном итоге

    трудно представить, что США всерьез будут выполнять десять пунктов иранского плана, который фактически закрепляет за Ираном статус региональной сверхдержавы и дает возможность быстро восстановиться»,

    – признался аналитик. «Судя по всему, две ближайшие недели Ормузский пролив будет контролироваться Ираном. Судоходство будут осуществляться, но судам придется платить комиссию. Думаю, Тегеран в рамках переговоров попытается добиться сохранения постоянного контроля над этой важнейшей транспортной артерией, что даст ему возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов в год. Это станет репарациями иранской стороне по итогам конфликта», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Думаю, восстанавливать сгоревшие американские базы у Вашингтона нет ни сил, ни денег, ни желания», – полагает собеседник. «Сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов. Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения», – считает аналитик.

    «Но как бы то ни было, именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», – указал спикер, напомнив, что

    в таких случаях переговоры двух государств, как правило, ведутся на основе плана побеждающей стороны.

    «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США. В нынешнем двухнедельном перемирии в очередной раз проявился так называемый эффект TACO – Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), – заметил он.

    «Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели», – акцентировал Дудаков, отметив, что ситуация в ближайшие недели будет очень волатильной. «Скорее всего, Израиль предпримет попытки нарушить соглашение. Но думаю, происходящее все же может стать первым шагом в сторону окончательного прекращения американо-иранского противостояния. Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики», – считает Дудаков.

    В то же время эксперт по Ближнему востоку и политолог Александр Каргин полагает, что с огромной долей вероятности Трамп нанесет удары ранее чем через две недели, внезапно и без всякого предупреждения. Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов напоминает, что каждый раз, когда глава Белого дома делает пресловутое TACO, следует помнить, что он также оперативно может дать и «полный вперед». «Две предыдущих атаки на Иран случились-то как раз в разгар переговоров. Бульдозерная дипломатия сама по себе предполагает знакопеременные нагрузки», – отметил он. «Вместе с тем,

    если все не сорвется и бомбардировки не начнутся 21 апреля с новой силой, то, кажется, Джей Ди Вэнс этим вечером внес серьезный вклад в копилку своего потенциального преемничества»,

    – добавил журналист.

    Угроза возобновления ближневосточного конфликта будет сдерживать цены на энергоносители от быстрого падения. Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, полагает, что ожидать быстрого возвращения цен на нефть к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным. «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше,

    полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

    «Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

    «Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

