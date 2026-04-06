    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    «Яйцо-убийца» спецназа США спасло пилота сбитого F-15E
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    Суд приговорил экс-губернатора Курской области Смирнова к 14 годам колонии
    Хинштейн анонсировал новые дела против коррупционеров в Курской области
    РЖД вновь объявили продажу небоскреба Moscow Towers в столице
    В Одессе ввели трудовую повинность для безработных жителей города
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    6 апреля 2026, 19:05 • В мире

    Китайский бизнес начал торговать военными секретами США в Иране

    @ Budrul Chukrut/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Против Америки в Иране начали действовать ее же методами – частные китайские компании начали продавать данные о местоположении военных объектов Штатов в регионе. Информация собирается при помощи космических спутников, после чего анализируется и дорабатывается искусственным интеллектом. Если раньше такие технологии были доступны только США и еще нескольким государствам, то сейчас разведка космического уровня стала доступна частникам. К чему приведет эта утрата монополии государств на разведданные?

    Китайские компании начали продавать данные о вооружениях и перемещениях ВС США в рамках конфликта с Ираном. Как сообщает The Washington Post, информация берется из открытых источников с последующей обработкой искусственным интеллектом. Фирмы подробно описывают оборудование на американских базах, передвижения авианосных групп и детальные схемы подготовки военных самолетов к ударам по Тегерану.

    Часть компаний, подчеркивает газета, связана с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). При этом официальный Пекин стремится дистанцироваться от прямого участия в войне США с Ираном. Некоторые политики отмечают, что сложившаяся ситуация создает растущие риски для Пентагона.

    Наиболее влиятельными игроками на этом рынке, по оценке издания, являются MizarVision и Jingan Technology. Первые отслеживают активность на американских базах и местоположение систем ПВО. Вторые, как утверждается, располагают данными о вылетах американской авиации при нанесении ударов по Ирану.

    Интересно, что вскоре после публикации The Washington Post американская компания Planet Labs приостановила на неопределенный срок публикацию спутниковых снимков Ирана и зоны конфликта на Ближнем Востоке. Как уточняет Reuters, это решение было принято по просьбе Белого дома.

    В письме клиентам компания пояснила, что обнародованию не будут подлежать все фотографии, сделанные после 9 марта вплоть до конца конфликта. «Это чрезвычайные обстоятельства, и мы делаем все возможное, чтобы сбалансировать потребности всех заинтересованных сторон», – говорится в пояснительной записке.

    Ранее The Washington Post в другом материале уточняла, что аналогичное решение приняла и фирма Vantor, специализирующаяся на пространственной разведке. В конце марта компания объяснила, что не желает косвенно способствовать «неправомерному использованию конфиденциальной информации». Впрочем, неизвестно, связаны ли оба случая с опасениями Вашингтона по поводу продажи секретных данных китайскими компаниями.

    При этом западные СМИ отмечают продолжение экономического сотрудничества КНР и Исламской республики. Так, за время конфликта Пекин уже получил от Тегерана около 12 млн баррелей нефти, пишет CNBC. В последние годы именно Китай был основным покупателем иранских энергоресурсов, и закрытие Ормузского пролива ему не помеха.

    При этом Пекин показательно дистанцировался от какой-либо реакции на операцию США и Израиля за исключением стандартных политических призывов к миру в регионе и поиска компромисса. Агентство Bloomberg отмечало: КНР старается всеми возможными способами держаться в стороне от боевых действий на Ближнем Востоке.

    Однако, как выяснилось, китайский бизнес воспринял конфликт как возможность заработать на открытых данных.

    «Методы работы китайских компаний, занимающихся продажей разведданных о базировании американских военных объектов, предельно просты.

    MizarVision, например, анализирует информацию, полученную от спутников дистанционного зондирования КНР, и при помощи ИИ дополняет ее данными из открытых источников западного интернет-сегмента», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Основная технология здесь – обработка поверхности в режиме реального времени. Зарекомендовала она себя крайне неплохо. Именно этот «прием» помог вычислить обман Пентагона с местоположением авианосца Gerald Ford и группы Abraham Lincoln. Да и в целом, США с Израилем уже неоднократно ловили на вранье при помощи ИИ в рамках этого конфликта», – пояснил он.

    «Но все же применение искусственного интеллекта в сфере разведки на сегодняшний день все еще имеет некоторые проблемы. Самая большая из них: применение системами исключительно открытых данных. Соответственно, у нас возникает некоторый «временной лаг», из-за чего любые данные можно считать исключительно условными.

    Мы не можем с точностью до метра узнать, где именно находится американский авианосец,

    но вот назвать примерный радиус его пребывания – вполне реально. Тем не менее, учитывая тот факт, что речь идет о частных компаниях, вполне возможно, что они попросту не располагают максимальными возможностями технологий ИИ», – акцентирует эксперт.

    «Думаю, что НОАК имеет в своем распоряжении гораздо более мощные программы, которые лишены данного недостатка. Но подобные материалы, конечно, будут проходить под грифом «секретно». Однако работать со «статичными» объектами коммерческий искусственный интеллект может уже достаточно неплохо», – рассуждает он.

    «То есть определение незаявленных США или Израилем баз – вполне достижимая цель для частных фирм. Кроме того, они могут находить пострадавшие группы военных Ирана или его прокси, что особенно ценно в рамках спасательных операций. В общем, речь идет о значительном по силе ударе для Пентагона.

    Штаты фактически утратили монополию на международном рынке продажи засекреченных военных данных.

    Раньше Америка была единственной страной, позволявшей себе подобные действия. Теперь же с Белым домом начали играть по его же правилам. Конечно, разведывательные технологии Вашингтона все еще выше аналогичных наработок Пекина. Но все же: процесс развития Китая также не стоит на месте», – подчеркивает Анпилогов.

    Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, считает, что сложившаяся ситуация представляет некоторую угрозу в том числе и для самой КНР. «Столь чувствительной информацией торгуют частники. То есть мы не знаем, куда именно и на каких условиях уходят эти данные», – предупреждает он.

    «Вполне возможно, что фирмы могут играть и против интересов Пекина. Поэтому Китай, скорее всего, захочет взять ситуацию под собственный контроль. Однако в любом случае произошедшее – серьезная пощечина Пентагону. Бывшие лидеры в разведывательной сфере лихо сдали собственные позиции», – добавляет Козюлин.

    Впрочем, Пекин может выбрать и иную тактику: на все возражения Белого дома вполне уместно отвечать, что речь идет о делах частного бизнеса.

    «Соответственно, вопросов к правительству КНР не может быть по определению. Тем более, что сами Штаты долгое время распространяли аналогичные данные на коммерческой основе», – отмечает военный эксперт Борис Рожин.

    «То есть у Поднебесной заведомо карт-бланш на дипломатические «прикрытие» ширмой независимых корпораций. На мой взгляд, главная проблема для США в текущей ситуации – опасность раскрытия истинных американских потерь. Вашингтон старается выстроить образ операции, которая проходит без особых потерь. Данные же китайских частников могут обнажить истину о происходящем в регионе», – заключил Рожин.

    Главное
    Военкор «Известий» Быковский получил ранение при обстреле Донецка ВСУ
    Названо имя покончившего с собой в СИЗО соучастника теракта в «Крокусе»
    Поставщик оружия по делу о теракте в «Крокусе» пытался дважды покончить с собой
    Иран заявил об атаке на американский десантный корабль с 5 тыс. военных
    Осужденный в России американец попросился на СВО
    Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана
    Ученые: Человеческие глаза произошли от древнего ленивого одноглазого червя

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Перейти в раздел

    Подводные исследования готовят Китай к войне с США

    Китай замечен в масштабных подводных исследованиях. По целому ряду признаков, перед нами не просто научное любопытство, а серьезная работа по подготовке к большой подводной войне с Соединенными Штатами. Какое значение гидрология и гидроакустика имеют для подводного противостояния и как в свое время сами США занимались такими исследованиями? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

