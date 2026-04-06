Китайский бизнес начал торговать военными секретами США в Иране

Китайские коммерсанты разрушили монополию США на рынке спутниковых разведданных

Tекст: Евгений Поздняков

Китайские компании начали продавать данные о вооружениях и перемещениях ВС США в рамках конфликта с Ираном. Как сообщает The Washington Post, информация берется из открытых источников с последующей обработкой искусственным интеллектом. Фирмы подробно описывают оборудование на американских базах, передвижения авианосных групп и детальные схемы подготовки военных самолетов к ударам по Тегерану.

Часть компаний, подчеркивает газета, связана с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). При этом официальный Пекин стремится дистанцироваться от прямого участия в войне США с Ираном. Некоторые политики отмечают, что сложившаяся ситуация создает растущие риски для Пентагона.

Наиболее влиятельными игроками на этом рынке, по оценке издания, являются MizarVision и Jingan Technology. Первые отслеживают активность на американских базах и местоположение систем ПВО. Вторые, как утверждается, располагают данными о вылетах американской авиации при нанесении ударов по Ирану.

Интересно, что вскоре после публикации The Washington Post американская компания Planet Labs приостановила на неопределенный срок публикацию спутниковых снимков Ирана и зоны конфликта на Ближнем Востоке. Как уточняет Reuters, это решение было принято по просьбе Белого дома.

В письме клиентам компания пояснила, что обнародованию не будут подлежать все фотографии, сделанные после 9 марта вплоть до конца конфликта. «Это чрезвычайные обстоятельства, и мы делаем все возможное, чтобы сбалансировать потребности всех заинтересованных сторон», – говорится в пояснительной записке.

Ранее The Washington Post в другом материале уточняла, что аналогичное решение приняла и фирма Vantor, специализирующаяся на пространственной разведке. В конце марта компания объяснила, что не желает косвенно способствовать «неправомерному использованию конфиденциальной информации». Впрочем, неизвестно, связаны ли оба случая с опасениями Вашингтона по поводу продажи секретных данных китайскими компаниями.

При этом западные СМИ отмечают продолжение экономического сотрудничества КНР и Исламской республики. Так, за время конфликта Пекин уже получил от Тегерана около 12 млн баррелей нефти, пишет CNBC. В последние годы именно Китай был основным покупателем иранских энергоресурсов, и закрытие Ормузского пролива ему не помеха.

При этом Пекин показательно дистанцировался от какой-либо реакции на операцию США и Израиля за исключением стандартных политических призывов к миру в регионе и поиска компромисса. Агентство Bloomberg отмечало: КНР старается всеми возможными способами держаться в стороне от боевых действий на Ближнем Востоке.



Однако, как выяснилось, китайский бизнес воспринял конфликт как возможность заработать на открытых данных.

«Методы работы китайских компаний, занимающихся продажей разведданных о базировании американских военных объектов, предельно просты.

MizarVision, например, анализирует информацию, полученную от спутников дистанционного зондирования КНР, и при помощи ИИ дополняет ее данными из открытых источников западного интернет-сегмента», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Основная технология здесь – обработка поверхности в режиме реального времени. Зарекомендовала она себя крайне неплохо. Именно этот «прием» помог вычислить обман Пентагона с местоположением авианосца Gerald Ford и группы Abraham Lincoln. Да и в целом, США с Израилем уже неоднократно ловили на вранье при помощи ИИ в рамках этого конфликта», – пояснил он.

«Но все же применение искусственного интеллекта в сфере разведки на сегодняшний день все еще имеет некоторые проблемы. Самая большая из них: применение системами исключительно открытых данных. Соответственно, у нас возникает некоторый «временной лаг», из-за чего любые данные можно считать исключительно условными.

Мы не можем с точностью до метра узнать, где именно находится американский авианосец,

но вот назвать примерный радиус его пребывания – вполне реально. Тем не менее, учитывая тот факт, что речь идет о частных компаниях, вполне возможно, что они попросту не располагают максимальными возможностями технологий ИИ», – акцентирует эксперт.

«Думаю, что НОАК имеет в своем распоряжении гораздо более мощные программы, которые лишены данного недостатка. Но подобные материалы, конечно, будут проходить под грифом «секретно». Однако работать со «статичными» объектами коммерческий искусственный интеллект может уже достаточно неплохо», – рассуждает он.

«То есть определение незаявленных США или Израилем баз – вполне достижимая цель для частных фирм. Кроме того, они могут находить пострадавшие группы военных Ирана или его прокси, что особенно ценно в рамках спасательных операций. В общем, речь идет о значительном по силе ударе для Пентагона.

Штаты фактически утратили монополию на международном рынке продажи засекреченных военных данных.

Раньше Америка была единственной страной, позволявшей себе подобные действия. Теперь же с Белым домом начали играть по его же правилам. Конечно, разведывательные технологии Вашингтона все еще выше аналогичных наработок Пекина. Но все же: процесс развития Китая также не стоит на месте», – подчеркивает Анпилогов.

Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, считает, что сложившаяся ситуация представляет некоторую угрозу в том числе и для самой КНР. «Столь чувствительной информацией торгуют частники. То есть мы не знаем, куда именно и на каких условиях уходят эти данные», – предупреждает он.

«Вполне возможно, что фирмы могут играть и против интересов Пекина. Поэтому Китай, скорее всего, захочет взять ситуацию под собственный контроль. Однако в любом случае произошедшее – серьезная пощечина Пентагону. Бывшие лидеры в разведывательной сфере лихо сдали собственные позиции», – добавляет Козюлин.

Впрочем, Пекин может выбрать и иную тактику: на все возражения Белого дома вполне уместно отвечать, что речь идет о делах частного бизнеса.

«Соответственно, вопросов к правительству КНР не может быть по определению. Тем более, что сами Штаты долгое время распространяли аналогичные данные на коммерческой основе», – отмечает военный эксперт Борис Рожин.

«То есть у Поднебесной заведомо карт-бланш на дипломатические «прикрытие» ширмой независимых корпораций. На мой взгляд, главная проблема для США в текущей ситуации – опасность раскрытия истинных американских потерь. Вашингтон старается выстроить образ операции, которая проходит без особых потерь. Данные же китайских частников могут обнажить истину о происходящем в регионе», – заключил Рожин.