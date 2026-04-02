Война в Иране ссорит лидеров НАТО

Tекст: Андрей Резчиков

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал частые высказывания Дональда Трампа по поводу вероятного выхода США из НАТО. «Если каждый день подвергать сомнению свою приверженность, то это лишает ее смысла. Когда вы присоединяетесь к альянсу, вы выполняете взятые на себя обязательства, вы не пересматриваете их каждое утро», – подчеркнул он.

Риторика главы Белого дома в отношении альянса после начала операции в Иране действительно заметно ожесточилась. В интервью Reuters он признался в отвращении к альянсу, заявив, что думает о выходе Штатов из его состава. При этом в беседе с The Daily Telegraph президент пояснил, что причиной такого отношения к НАТО стало нежелание союзников по блоку поддерживать Вашингтон в конфликте с Тегераном. В своих высказываниях Трамп даже называл военное объединение «бумажным тигром».



При этом какого-то внятного объяснения, почему США не привлекли ту же Францию ранее, от Трампа нет: американский лидер лишь рассказал, что накануне начала войны с Ираном он собирался позвонить Макрону, но передумал, поскольку тот «все еще восстанавливается после удара в челюсть» от собственной жены. Данный комментарий французский лидер назвал «недостойным ответа», пишет Le Monde.

Подобные разногласия западные эксперты расценивают как глубочайший кризис НАТО. Как пишет The New York Times, в настоящий момент система коллективной обороны фактически дезавуирована. А европейские страны не только не поддерживают Америку своим оружием, но и пытаются в обход США договориться об открытии Ормузского пролива для судов Старого Света.

Так, по сообщению Financial Times, Париж и Рим уже обсуждают с Тегераном возможность прохода кораблей через водную артерию. Параллельно с этим власти Британии и ЕС разрабатывают план по восстановлению судоходства в проливе. Сам Иран при этом не возражает против использования данной инфраструктуры европейскими государствами, пишет ANA.

«Америка не сможет выйти из альянса, даже если Трамп этого захочет. Процедура такого решения приравнивается к импичменту: вступление в НАТО было одобрено Конгрессом, и для выхода нужно, чтобы больше половины нижней палаты и две трети сенаторов поддержали это решение, что практически невозможно. Так что любые заявления на этот счет – политическая спекуляция», – пояснил американист Рафаэль Ордуханян.

По словам политолога, Трамп хочет не выйти из НАТО, а наказать французов за то, что европейцы не могут себя защитить. «Ведь НАТО на 95% держится на американской силе. Мы сейчас наблюдаем игру со многими неизвестными. Так что к словам надо относиться спокойно: они будут эффектными, яркими, но до дела не дойдет», – пояснил американист. В свою очередь экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе тоже считает, что

слова Трампа о пересмотре участия США в НАТО не стоит воспринимать как реальную угрозу.

«Это скорее классическое запугивание. НАТО – мощнейший инструмент, причем не только в военном, но и в экономическом и политическом плане. Отказаться от такого рычага гегемонии – не в интересах США. Другое дело, что американцы хотят не просто союзнической лояльности, а безоговорочного подчинения», – полагает дипломат.

Что касается Макрона, который неожиданно стал главным защитником НАТО в медиа, то здесь нет никакой драмы. «Никто из европейских лидеров не хочет распада альянса. Просто Франция – ядерная держава, которая претендует на собственный голос. Макрон считает, что Париж не должен быть просто младшим партнером. Это нормальное расхождение в рамках одного союза», – считает Орджоникидзе. В свою очередь Ордуханян подчеркивает,

Макрон неслучайно стал главным защитником НАТО в информационном поле.

«Отношения Франции с США всегда носили особый характер – еще со времен де Голля, который в 1966 году вывел страну из военной структуры. Антиамериканский вектор сейчас выгоден Макрону на фоне проблем во внутренней политике», – добавляет собеседник.

При этом европейцы вряд смогут самостоятельно договориться с Ираном по Ормузскому проливу, хотя им бы и хотелось таким образом «ткнуть Трампа». «Белый дом открыто заявляет: Америка обойдется без НАТО в возможной войне с Тегераном. И это правда: альянс как подспорье – хорошо, но если союзники в какой-то операции не участвуют, ничего катастрофического не случится», – отметил спикер.

По его словам, все последние заявления Трампа и Макрона – это шум и торг. «Трамп – настоящий бизнесмен. Его главная цель не разрушить НАТО, а заработать. Он хочет, чтобы европейцы больше платили, и для этого угрожает выходом из альянса.

Но за этой риторикой нет реального намерения рвать союз.

В разлад НАТО я не верю. В любом союзе есть разногласия по мелким вопросам, но стратегическое единство сохраняется. Так что относиться к этим заявлениям надо спокойно и трезво – как к очередному эпизоду политического торга, не более», – говорит Орджоникидзе.

Тем не менее, по мнению Ордуханяна, сокращение участия США в НАТО уже произошло де-факто. «И это для России определенный звоночек и окно возможностей. Мы должны пересмотреть свое отношение к блоку, но действовать ювелирно. Русофобские круги в Европе и Америке только ждут неосторожного шага, чтобы консолидировать альянс вокруг новой угрозы. Тем более раскол внутри Европы очевиден», – заключил собеседник.