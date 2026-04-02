  В Дагестане свыше 4 тыс. человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    На шахте в ЛНР после удара ВСУ заблокирован 41 горняк
    Иран обвинил США в ООН в подстрекательстве к терроризму
    Посол России в Лондоне допустил ассиметричные меры в Ла-Манше
    Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
    Кредиты и займы россиян достигли 45 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    2 апреля 2026, 21:00 • В мире

    Война в Иране ссорит лидеров НАТО

    Война в Иране ссорит лидеров НАТО
    Tекст: Андрей Резчиков

    Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон устроили громкий скандал в НАТО. Американский лидер призывает блок поддержать операцию США в Иране и критикует Европу за нежелание это делать. Его задача – переложить на Европу часть расходов в этой войне. В Старом Свете это понимают. Отвечать Трампу, в том числе на личные оскорбления, вызвался Макрон. Зачем нужна военным партнерам эта публичная перепалка на весь мир?

    Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал частые высказывания Дональда Трампа по поводу вероятного выхода США из НАТО. «Если каждый день подвергать сомнению свою приверженность, то это лишает ее смысла. Когда вы присоединяетесь к альянсу, вы выполняете взятые на себя обязательства, вы не пересматриваете их каждое утро», – подчеркнул он.

    Риторика главы Белого дома в отношении альянса после начала операции в Иране действительно заметно ожесточилась. В интервью Reuters он признался в отвращении к альянсу, заявив, что думает о выходе Штатов из его состава. При этом в беседе с The Daily Telegraph президент пояснил, что причиной такого отношения к НАТО стало нежелание союзников по блоку поддерживать Вашингтон в конфликте с Тегераном.  В своих высказываниях Трамп даже называл военное объединение «бумажным тигром».

    При этом какого-то внятного объяснения, почему США не привлекли ту же Францию ранее, от Трампа нет: американский лидер лишь рассказал, что накануне начала войны с Ираном он собирался позвонить Макрону, но передумал, поскольку тот «все еще восстанавливается после удара в челюсть» от собственной жены. Данный комментарий французский лидер назвал «недостойным ответа», пишет Le Monde.

    Подобные разногласия западные эксперты расценивают как глубочайший кризис НАТО. Как пишет The New York Times, в настоящий момент система коллективной обороны фактически дезавуирована. А европейские страны не только не поддерживают Америку своим оружием, но и пытаются в обход США договориться об открытии Ормузского пролива для судов Старого Света.

    Так, по сообщению Financial Times, Париж и Рим уже обсуждают с Тегераном возможность прохода кораблей через водную артерию. Параллельно с этим власти Британии и ЕС разрабатывают план по восстановлению судоходства в проливе. Сам Иран при этом не возражает против использования данной инфраструктуры европейскими государствами, пишет ANA.

    «Америка не сможет выйти из альянса, даже если Трамп этого захочет. Процедура такого решения приравнивается к импичменту: вступление в НАТО было одобрено Конгрессом, и для выхода нужно, чтобы больше половины нижней палаты и две трети сенаторов поддержали это решение, что практически невозможно. Так что любые заявления на этот счет – политическая спекуляция», – пояснил американист Рафаэль Ордуханян.

    По словам политолога, Трамп хочет не выйти из НАТО, а наказать французов за то, что европейцы не могут себя защитить. «Ведь НАТО на 95% держится на американской силе. Мы сейчас наблюдаем игру со многими неизвестными. Так что к словам надо относиться спокойно: они будут эффектными, яркими, но до дела не дойдет», – пояснил американист. В свою очередь экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе тоже считает, что

    слова Трампа о пересмотре участия США в НАТО не стоит воспринимать как реальную угрозу.

    «Это скорее классическое запугивание. НАТО – мощнейший инструмент, причем не только в военном, но и в экономическом и политическом плане. Отказаться от такого рычага гегемонии – не в интересах США. Другое дело, что американцы хотят не просто союзнической лояльности, а безоговорочного подчинения», – полагает дипломат.

    Что касается Макрона, который неожиданно стал главным защитником НАТО в медиа, то здесь нет никакой драмы. «Никто из европейских лидеров не хочет распада альянса. Просто Франция – ядерная держава, которая претендует на собственный голос. Макрон считает, что Париж не должен быть просто младшим партнером. Это нормальное расхождение в рамках одного союза», – считает Орджоникидзе. В свою очередь Ордуханян подчеркивает,

    Макрон неслучайно стал главным защитником НАТО в информационном поле.

    «Отношения Франции с США всегда носили особый характер – еще со времен де Голля, который в 1966 году вывел страну из военной структуры. Антиамериканский вектор сейчас выгоден Макрону на фоне проблем во внутренней политике», – добавляет собеседник.

    При этом европейцы вряд смогут самостоятельно договориться с Ираном по Ормузскому проливу, хотя им бы и хотелось таким образом «ткнуть Трампа». «Белый дом открыто заявляет: Америка обойдется без НАТО в возможной войне с Тегераном. И это правда: альянс как подспорье – хорошо, но если союзники в какой-то операции не участвуют, ничего катастрофического не случится», – отметил спикер.

    По его словам, все последние заявления Трампа и Макрона – это шум и торг. «Трамп – настоящий бизнесмен. Его главная цель не разрушить НАТО, а заработать. Он хочет, чтобы европейцы больше платили, и для этого угрожает выходом из альянса.

    Но за этой риторикой нет реального намерения рвать союз.

    В разлад НАТО я не верю. В любом союзе есть разногласия по мелким вопросам, но стратегическое единство сохраняется. Так что относиться к этим заявлениям надо спокойно и трезво – как к очередному эпизоду политического торга, не более», – говорит Орджоникидзе.

    Тем не менее, по мнению Ордуханяна, сокращение участия США в НАТО уже произошло де-факто. «И это для России определенный звоночек и окно возможностей. Мы должны пересмотреть свое отношение к блоку, но действовать ювелирно. Русофобские круги в Европе и Америке только ждут неосторожного шага, чтобы консолидировать альянс вокруг новой угрозы. Тем более раскол внутри Европы очевиден», – заключил собеседник.

    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    Разведка Сербии назвала производителя взрывчатки для диверсии на газопроводе
    Президент Южной Кореи извинился перед КНДР
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Бессмертный полк России» запатентовал эмблему акции
    Россиян поздравили с началом первой Недели космоса
    Набор ингредиентов для приготовления кулича подешевел за год

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией

    Все больше признаков того, что война с Ираном ставит в крайне уязвимое положение еще одну важнейшую страну Ближнего Востока – Турцию. Почему Анкара едва ли не громче всех требует мира, какие геополитические развилки встают сегодня перед Турцией – и почему только плотное сотрудничество с Россией способно обеспечить устойчивость и безопасность этого государства? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

