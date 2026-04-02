Макрон раскритиковал манеру говорить каждый день противоположное
Президент Франции Эммануэль Макрон обратил внимание на чрезмерный накал риторики вокруг участия США в НАТО и призвал к совместной работе ради стабильности.
Эммануэль Макрон, комментируя высказывания президента США о роли страны в НАТО, призвал снизить уровень публичной риторики и сконцентрироваться на совместной работе ради стабильности, передает ТАСС.
По его словам, постоянное обсуждение приверженности альянсу может подрывать сам смысл этих обязательств.
Макрон отметил, что при вступлении в НАТО страны должны выполнять взятые на себя обязательства, а не пересматривать их ежедневно и не создавать информационный шум вокруг этого вопроса.
«Если каждый день подвергать сомнению свою приверженность, то это лишает ее смысла. Когда вы присоединяетесь к альянсу, вы выполняете взятые на себя обязательства, а не пересматриваете их каждое утро, не заявляете, что сделаете это или не сделаете», – заявил французский лидер журналистам по прибытии в Республику Корея.
Президент Франции также подчеркнул, что для серьезной работы необходимо отказаться от противоречивых заявлений и действовать на благо мира. По его мнению, лучше «не говорить каждый день, а просто действовать, снизить напряженность и построить прочный мир». Макрон призвал фокусироваться на действиях, а не на бесконечных комментариях.
Президент США высмеял президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его «побитым женой» в разговоре о взаимоотношениях США и НАТО.
Французский лидер заявил, что высказывания американского президента не являются ни деликатными, ни уместными.
