Макрон отказался комментировать высказывания Трампа о рукоприкладстве Брижит

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать слова президента США о действиях его супруги Брижит, передает РИА «Новости». На вопросы журналистов Макрон заявил: «Я не собираюсь на это отвечать. Они (заявления) не заслуживают, чтобы на них ответили».

Французский лидер также подчеркнул, что комментарии со стороны американского лидера не являются ни деликатными, ни уместными.

Внимание СМИ к отношениям Макрона и его супруги усилилось после их майского визита во Вьетнам. Тогда в объективы камер попал момент, когда Брижит Макрон, перед выходом с мужем из самолета, довольно резко толкнула его рукой по подбородку. На опубликованных кадрах сама Брижит оказалась вне фокуса, но ее движение и реакция президента были хорошо заметны.

Ранее президент США высказался с насмешкой о семейных отношениях Эммануэля Макрона. Он заявил, что лидер Франции якобы до сих пор восстанавливается после «удара в челюсть» от своей супруги, которая «крайне плохо» с ним обращается.

До этого президент США заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой».