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    Запад проиграл войну с коррупцией на Украине
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    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 19:10 • Новости дня

    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай

    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    «У нас возможны многие встречи», – заявил Трамп в ходе беседы с прессой после переговоров с президентом Филиппин Фердинандом, отвечая на прямой вопрос о вероятности разговора с российским лидером в Пекине, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай, и это может произойти довольно скоро. По словам главы США, окончательное решение о визите будет принято в ближайшее время.

    Ранее Трамп не дал прямого ответа на вопрос о перспективах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Газета Times допустила, что 3 сентября на параде в Пекине могли бы встретиться лидеры Китая, России и США.

    22 июля 2025, 10:31 • Новости дня
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    @ Stefano Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущий «Позднего шоу» (The Late Show) Стивен Кольбер нецензурно выругался в адрес Дональда Трампа в ответ на «радостный» пост президента США по поводу закрытия программы.

    В выпуске шоу после объявления о его закрытии Стивен Кольбер отреагировал на пост Дональда Трампа, который публично порадовался завершению The Late Show и высмеял ведущего. Телеведущий в сатирическом ключе нецензурно выругался в адрес Трампа, сообщает Axios.

    Кольбер также подверг критике компанию CBS – Paramount, заключившую мировое соглашение с Трампом по иску о вмешательстве в выборы на сумму 16 млн долларов. Он назвал выплату «большой, жирной взяткой» и выразил недовольство решением руководства.

    Демократы в Сенате инициировали расследование возможного тайного соглашения между новым владельцем Paramount и Трампом, после сообщений о предполагаемых миллионах долларов для продвижения консервативных инициатив. В компании официально заявили, что шоу закрывают по финансовым причинам, однако эксперты и представители Демократической партии связывают это с политическим давлением и недавней сделкой.

    Ранее CBS объявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Кольбером, который критиковал Дональда Трампа.

    До этого Paramount Global согласился выплатить 16 млн долларов для прекращения суда по иску Трампа, который обвинял канал во вмешательстве в выборы 2024 года.

    Дональд Трамп пригрозил лишить CBS лицензии из-за освещения ситуации на Украине и вопроса о Гренландии.

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    22 июля 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном

    Bloomberg: Трамп столкнулся с угрозой повторения «афганского сценария» на Украине

    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    США могут столкнуться с риском, что Украина превратится для президента США Дональда Трампа в то же, чем Афганистан стал для Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с трудностями из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Хотя США не участвуют в боевых действиях напрямую, а ограничиваются поставками оружия, перед Вашингтоном стоит сложный выбор: углублять вовлеченность или же держаться в стороне, рискуя быть обвиненными в недостаточной поддержке Киева.

    Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил: «Трамп руководит политикой США уже почти шесть месяцев, а война продолжается, и теперь это уже ответственность Трампа». По его мнению, если Россия добьется успеха, это серьезно ударит по репутации американского лидера.

    Сравнения с Афганистаном, отмечает издание, звучат все чаще: там вывод войск и приход к власти талибов также привел к обвинениям в адрес президента.

    Трамп неоднократно подчеркивал, что не несет ответственности за происходящее. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент заявил: «Это была не моя война – это была война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вас из нее вывести». Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие событий может изменить общественное восприятие.

    Советник Совета по международным отношениям Майкл Фроман отметил, что поспешное соглашение с Москвой может дорого обойтись Вашингтону. По его словам, если «российская техника будет въезжать в Харьков, это будет не менее позорной картиной, чем американская в Кабуле».

    На прошлой неделе Трамп одобрил новые поставки оружия на миллиарды долларов и пригрозил Владимиру Путину санкциями, если перемирие не будет достигнуто в течение 50 дней. В Белом доме сообщили, что эти шаги призваны остановить кровопролитие, однако часть сторонников Трампа опасается, что рост поддержки Киева может сделать конфликт «войной Трампа».

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Команда Трампа в феврале пересмотрела подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев.

    В июле Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    22 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
    Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
    @ Francois Mori/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, сообщили в Белом доме.

    По словам заместителя представителя Белого дома Анны Келли, ЮНЕСКО поддерживает «разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре», передает РИА «Новости». Слова Келли приводит издание New York Post.

    Чиновник из администрации сообщил газете, что представители Белого дома критиковали усилия ЮНЕСКО по продвижению программ «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI). Администрация также выразила недовольство «пропалестинской и прокитайской предвзятостью» организации.

    Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы США и Китая, что, по его мнению, является несправедливым.

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    22 июля 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ

    Политолог Шеслер: Зеленский продолжит давление на НАБУ до полного подчинения

    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ
    @ SBUkr

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейская критика атак офиса Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины объясняется тем, что Запад не хочет терять рычаги влияния на Киев. Но европейские чиновники не смогут помешать властям Украины взять ведомство под контроль, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее послы ЕС и G7 осудили обыски в НАБУ.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано США для управления правоохранительными органами страны извне. Бюро, будучи вне зоны влияния силовиков, получило огромную власть. При этом, формально оно замыкается только на президента, но на самом деле это структура Госдепа», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «На счету бюро наиболее громкие расследования. Например, дело против «Укроборонпрома», который был фактически кормушкой предыдущего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Теперь же НАБУ вплотную подобралось к Зеленскому», – продолжила аналитик.

    Впрочем, ни о какой объективности в работе бюро не может идти речи, уточнила она. «С его помощью возбуждались дела против неугодных политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Более того, по звонку из Вашингтона НАБУ прекратило расследование в отношении руководства компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын Джо Байдена», – напомнила эксперт.

    «Сейчас же члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления НАБУ, а в Госдепе происходят кадровые пертурбации. В итоге, в Вашингтоне за бюро, по сути, никому заступиться. Послы стран ЕС взяли на себя ношу по защите украинской структуры. Возможно, в Брюсселе хотят переориентировать ее на себя», – допустила спикер.

    «Ситуацией решили воспользоваться на Банковой, чтобы не разрушить НАБУ, но подчинить себе, отстранив от руководства нынешних сотрудников, и поставив во главу марионетку Зеленского. Поэтому атаки на структуру, конечно, продолжатся. И ЕС тут вряд ли сможет повлиять на Киев, поскольку не хочет терять «украинский проект», – отметила Шеслер.

    «Вероятно, Брюссель подождет окончания расследований, смены руководства НАБУ и попытается «замести все под ковер», смягчая формулировки. В Киеве же поставят Зеленскому в заслугу, что он сохранил бюро и якобы вычистил оттуда всю российскую агентуру», – резюмировала собеседница.

    Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с обысками в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и арестами его сотрудников. Дипломаты заявили, что планируют обсудить этот вопрос с членами украинского правительства.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова в свою очередь намекнула, что за действия против бюро Киев могут лишить поддержки. «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», – написала она.

    Напомним, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны провели масштабные обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, сообщило издание «Страна». При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

    Накануне вечером СБУ заявила о задержании «российских агентов». Одним из них оказался руководитель межрегиональных управлений НАБУ Руслан Магамедрасулова. Его подозревают в якобы ведении бизнеса на территории России.

    По версии спецслужбы, у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию, передает РИА «Новости».

    Между тем, во вторник партия «Слуга народа» внесла в парламент законопроект, предусматривающий ликвидацию антикоррупционного бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Нардеп Анастасия Радина уточнила, что инициатива предполагает существенное ограничение полномочий НАБУ и САП, что фактически приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины. Согласно инициативе, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также будет имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и закрывать расследование по требованию стороны защиты.

    Напомним, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Целью бюро провозглашалось проведение расследований фактов коррупции среди украинских высокопоставленных чиновников. На деле западные структуры хотели получить с помощью ведомства инструмент влияния на Украину.

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    22 июля 2025, 07:26 • Новости дня
    Hill: Трамп перешел на угрозы в адрес России после беседы с женой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп стал высказывать угрозы в адрес России под влиянием своей супруги Мелании, заявил член конгресса Дон Бэкон.

    Супруга президента ежедневно рассказывает Трампу о событиях, происходящих на Украине, сказал Бэкон, передает РИА «Новости».

    «Думаю, мы должны сказать ей спасибо», – заявил конгрессмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

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    22 июля 2025, 04:22 • Новости дня
    Hill заявила о сохранении Россией целей спецоперации на фоне угроз Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня на Украине, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Hill.

    Как указывает Hill, «Россия продолжает настаивать на своих военных требованиях», несмотря на угрозы со стороны Белого дома ввести санкции, если Москва не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России заявил, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.

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    22 июля 2025, 00:25 • Новости дня
    США потребовали от Google и Microsoft отчитаться о защите подводных кабелей
    США потребовали от Google и Microsoft отчитаться о защите подводных кабелей
    @ Heikki Saukkomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские законодатели обратились к крупнейшим технологическим компаниям, включая Amazon, Google и Microsoft, с требованием предоставить информацию о мерах защиты подводных коммуникационных систем, следует из письма членов конгресса США.

    Конгрессмены США выразили обеспокоенность возможными угрозами со стороны России и Китая в отношении подводных коммуникационных кабелей «в Балтийском море, Индо-Тихоокеанском регионе и других стратегических регионах», передает РИА «Новости».

    В письме отмечается, что, по мнению законодателей, существует «паттерн скоординированной вредоносной деятельности». Особое внимание в письме уделено рискам использования услуг китайских компаний, таких как Huawei, в сфере прокладки и обслуживания кабелей, что признано вопросом национальной безопасности США.

    Конгрессмены указали, что озабочены возможностью вмешательства в работу оборудования, перехвата или искажения сигнала, а также несанкционированного доступа к инфраструктуре.

    Технологическим компаниям предписано до 4 августа предоставить детальную информацию о всех подводных коммуникационных системах, подрядчиках, а также сообщить о любых случаях вмешательства в работу оборудования или аномалиях в работе кабелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нидерландский контр-адмирал Пауль Флос заявил, что подводные кабели и трубопроводы НАТО в Северном море находятся под угрозой. В ноябре произошел разрыв подводного кабеля связи C-Lion1 между Финляндией и Германией, что стало поводом для новых обвинений в адрес России со стороны западных политиков. В декабре финские силовики взяли на абордаж и арестовали танкер Eagle S, заподозрив его экипаж в диверсии против энергетического кабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

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    22 июля 2025, 01:58 • Новости дня
    В США рост дефицита бюджета из-за закона Трампа оценили в 3,4 трлн долларов

    Конгресс США оценил рост дефицита бюджета в 3,4 трлн долларов из-за закона Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Принятый в США налоговый закон приведет к росту дефицита бюджета на 3,4 трлн долларов в период 2025-2034 годов, заявило управление Конгресса США по бюджету.

    Управление опубликовало оценку, согласно которой в период с 2025 по 2034 год дефицит вырастет по сравнению с январским прогнозом, учитывающим уже принятые законы. Поясняется, что рост дефицита связан с тем, что прямые расходы сократятся на 1,1 трлн долларов, а доходы – на 4,5 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    «Закон 119-21 приведет к чистому увеличению дефицита объединенного бюджета на общую сумму 3,4 трлн долларов», - говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в июле Дональд Трамп подписал масштабный законопроект о налогах и госрасходах, который называет «большим, красивым биллем» (или «большим прекрасным законопроектом» – One Big Beautiful Bill Act). Законопроект предполагает увеличение потолка госдолга США на 5 трлн долларов.

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    22 июля 2025, 04:06 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана
    Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США уничтожили ядерные объекты Ирана и при необходимости «сделают это снова», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: «Ущерб очень серьезный, они уничтожены», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил: «Конечно, уничтожены, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если это будет необходимо!». Он комментировал интервью Аракчи телеканалу Fox News. Однако в интервью Аракчи лишь признал, что удары США нанесли серьезный ущерб, но не говорил о полном уничтожении ядерной программы.

    Кроме того, Трамп вновь обратился к телеканалу CNN с призывом уволить журналистку Наташу Бертран, которая заявила, что удары США не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности нанести удары по будущим ядерным объектам Ирана в случае их строительства. В июне Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. США в рамках операции «Полуночный молот» также нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

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    22 июля 2025, 05:25 • Новости дня
    WSJ лишили права сопровождать Трампа из-за скандала с письмом Эпштейну

    Tекст: Антон Антонов

    Изданию Wall Street Journal отказано в аккредитации на освещение визита президента США Дональда Трампа в Шотландию после скандала с письмом, которое, по версии издания, Трамп направил осужденному за сексуальные преступления Джеффри Эпштейну, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Левитт подчеркнула, что ни одно СМИ не обладает гарантированным правом доступа к президенту ни в Овальном кабинете, ни на борту президентского самолета, ни в других рабочих пространствах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По словам представителя Белого дома, решение связано с «ложным и клеветническим поведением» Wall Street Journal. Газета не включена в список из 13 СМИ, которым разрешено сопровождать Трампа в международной поездке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal заявила, что Трамп якобы отправил Эпштейну на 50-летие письмо с откровенным рисунком женщины. Трамп подал иск о клевете на 10 млрд долларов против Руперта Мердока и материнских компаний Wall Street Journal.

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    21 июля 2025, 20:40 • Новости дня
    В США умер участник высадки в Нормандии, ставший звездой TikTok

    Американский ветеран Нормандской операции Джейк Ларсон умер в возрасте 102 лет

    В США умер участник высадки в Нормандии, ставший звездой TikTok
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 102 лет скончался Джейк Ларсон, участник Нормандской операции, ставший популярным блогером на TikTok.

    О смерти ветерана сообщил телеканал CBS, передают РИА «Новости». Родственники Джейка Ларсона рассказали, что он скончался на 103-м году жизни. Ларсон был участником высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, пережил немецкий обстрел и после войны был награжден Бронзовой звездой, а также французским орденом Почетного легиона.

    С возрастом Ларсон стал широко известен благодаря своим публикациям в TikTok, где делился воспоминаниями о Второй мировой войне, историями о павших товарищах и собственным опытом. На его аккаунт подписалось более 1,2 млн человек.

    В последние годы ветеран неоднократно посещал Францию на годовщину высадки, где его встречали поклонники, желавшие сделать совместные фотографии или обнять знаменитого «Папу Джейка». В одном из интервью Ларсон отмечал: «Я просто рассказываю о жизни, чтобы никто не забыл то, что было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон считал, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

    Ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области и поблагодарил советских солдат за спасение мира. Белый дом, исключая СССР из списка стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, совершает грубую ошибку, которую должен исправить, заявил Фрэнк Кон.

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    22 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти США изучают возможность поручить разработку системы ПРО «Золотой купол» новым компаниям из-за опасений зависимости от SpaceX и напряженных отношений с Илоном Маском, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные варианты для реализации программы противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы снизить зависимость от SpaceX Илона Маска, передает ТАСС. Среди альтернатив рассматриваются Project Kuiper от Amazon Джеффа Безоса, а также стартапы Stoke Space и Rocket Lab.

    Ухудшение отношений между Трампом и Маском, вылившееся в их публичную ссору в июне, стало одной из причин поиска новых партнеров.

    По оценке Reuters, «стратегический поворот в сторону от SpaceX Маска» отражает опасения Белого дома из-за доминирования Starlink и Starshield в военной связи США. Пентагон уже предложил Project Kuiper присоединиться к программе, хотя на орбите сейчас только 78 из запланированных 3 тыс. спутников компании.

    Несмотря на новые переговоры, SpaceX по-прежнему обладает значительным опытом и инфраструктурой, включая запуск более 9 тыс. спутников Starlink, что может позволить ей участвовать в ключевых этапах проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил, что Илон Маск покидает пост руководителя департамента эффективности правительства США. Маск заявил, что криптовалюта DOGE может стать образом жизни американского правительства. Помощники Трампа рассматривали возможность расторжения некоторых контрактов с компанией SpaceX, однако большинство соглашений признали жизненно важными.

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    22 июля 2025, 11:52 • Новости дня
    Конгресс США перенес голосование по файлам Эпштейна

    Палата представителей США отложила голосование по резолюции об Эпштейне

    Tекст: Вера Басилая

    Палата представителей конгресса США отложила рассмотрение резолюции о публикации материалов о Джеффри Эпштейне до сентября, сообщает канал CNN.

    Палата представителей конгресса США отложила рассмотрение резолюции о публикации материалов о Джеффри Эпштейне до сентября, передает РИА «Новости».

    По информации CNN, решение связано с августовским перерывом в работе конгресса, который продлится около пяти недель. Депутаты вернутся к своим обязанностям не ранее Дня труда, который отмечают в первый понедельник сентября.

    Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что резолюция, предложенная республиканцами и касающаяся публикации дополнительных файлов по Эпштейну, не будет вынесена на голосование до окончания перерыва.

    Джонсон заявил, что при необходимости в дальнейших шагах со стороны конгрессменов или если они будут уместны, то «мы рассмотрим это».

    По сведениям телеканала, группа законодателей во главе с республиканцем Томасом Масси пытается организовать голосование в обход решения Джонсона.

    Ранее Трамп заявил, что публикация слушаний по делу Эпштейна не удовлетворит его оппонентов.

    Президент США ранее призвал министерство юстиции и ФБР раскрыть засекреченные материалы по этому делу.

    Помощница Эпштейна Гилейн Максвелл, отбывающая срок за поиски несовершеннолетних для финансиста, заявила о готовности выступить перед конгрессом США и раскрыть подробности дела.

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    22 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сохраняет запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя перспективы встречи лидеров.

    Отвечая на вопрос о перспективах организации встречи между лидерами России и Украины при условии отмены запрета на такие переговоры украинской стороной, Песков отметил, что «этот запрет еще действует», передает ТАСС.

    Песков также указал, что, несмотря на заявления Зеленского о возможности обсуждения подготовки к встрече на третьем раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле, повестка предстоящих контактов делегаций остается крайне сложной. По его словам, стороны должны будут рассматривать проекты меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда. Только после этого, заключил представитель Кремля, можно будет предметно обсуждать возможность встреч на высоком и высшем уровнях.

    Ранее Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Кремль заявил об отсутствии надежды «на прорывы из разряда чудес» на переговорах.

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    22 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина с правительством по «земским» программам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду в формате видеосвязи обсудит с членами правительства развитие программ поддержки специалистов в регионах.

    В рамках совещания Путин заслушает доклады вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко по реализации программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер», сообщил Кремль в Telegram-канале.

    На прошлой неделе Путин провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии.

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