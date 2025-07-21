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Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае
Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае, если президент США туда поедет
Президент России Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине возможна, если американский лидер приедет на мероприятия к 80-летию победы над милитаристской Японией, передает ТАСС.
По словам Пескова, российская сторона готовится к поездке в Китай, и эта поездка запланирована в повестке дня главы государства, но в Кремле «не слышали, что президент Трамп тоже собирается в Пекин».
Песков добавил, что если Трамп окажется в Пекине, то нельзя исключать обсуждение целесообразности проведения встречи президентов.
Ранее в Кремле встретили с недоумением сообщение британской The Times о якобы готовящейся встрече лидеров России, США и Китая на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.