  • Новость часаКремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    Трамп показал «арест» Обамы
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
    Кремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане
    Минтруд запретил найм мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    0 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    15 комментариев
    21 июля 2025, 13:59 • Новости дня

    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае

    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае, если президент США туда поедет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине возможна, если американский лидер приедет на мероприятия к 80-летию победы над милитаристской Японией, передает ТАСС.

    По словам Пескова, российская сторона готовится к поездке в Китай, и эта поездка запланирована в повестке дня главы государства, но в Кремле «не слышали, что президент Трамп тоже собирается в Пекин».

    Песков добавил, что если Трамп окажется в Пекине, то нельзя исключать обсуждение целесообразности проведения встречи президентов.

    Ранее в Кремле встретили с недоумением сообщение британской The Times о якобы готовящейся встрече лидеров России, США и Китая на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

    20 июля 2025, 17:50 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время

    Автоэксперт Кадаков: Переход на новую компонентную базу в автопроме – сложный и важный процесс

    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российский автопром продолжает работу, несмотря на действующие ограничения. Хотя полного технологического суверенитета в отрасли достичь пока не удалось, однако в стране производятся собственные новые модели машин, заменяется компонентная база, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Ранее Владимир Путин положительно оценил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года.

    «За последние три года российскому автопрому удалось заменить некоторую компонентную базу. То, что еще несколько лет назад закупалось за рубежом, сегодня приобретается внутри страны. Однако доля китайских комплектующих в отечественных машинах до сих пор остается значительной», – сказал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

    «Некоторые заводы, например, «АвтоВАЗ», выпускают новые модели. Начались продажи, например, Lada Iskra. Но она в своей базе была разработана еще до начала 2022 года. Ее просто перевели на другую компонентную базу, что тоже, однако, достаточно сложный процесс», – добавляет он.

    «Принципиально новая модель была представлена на полях ПМЭФ – Lada Azimut. Это очень интересная машина, которая лично мне понравилась. Но ее выход на рынок – перспектива 2026 года. Тем не менее сотрудничество с КНР для отечественного автопрома до сих пор является важным», – говорит эксперт.

    «И здесь необходимо вспомнить о технологическом суверенитете, к которому мы пытаемся прийти. Если определять данное понятие как производство, на 100% состоящее из российского сырья и комплектующих, то пока, конечно, полной независимости мы не достигли. И реализация данной идеи займет немало времени», – акцентирует собеседник.

    «По каким-то отдельным моделям автомобилей мы, может быть, придем к этому в течение нескольких лет. Но все же остается вопрос: нужен ли полный суверенитет в автопроме? В конечном счете у всего есть своя цена. По многим позициям сделать машину качественно и дешево, опираясь только на свои силы – сложно. Поэтому некоторые компоненты логично закупать у Китая или Турции. Это нормальная практика», – заключил Кадаков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что «АвтоВАЗ» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что именно на таких предприятиях удалось предотвратить коллапс отечественного автопрома.

    Кроме того, по его оценке, российские компании сумели «возродить отрасль». Он напомнил, что некоторые члены правительства прежде считали, что в стране нет смысла заниматься данной сферой производства, ведь машины можно закупать за границей и в лучшем случае доверять местным фирмам занятие «крупной сборкой».

    Однако в таком случае Россия могла лишиться технологической независимости, подчеркнул он. «Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром», – добавил президент, уточнив, что этот процесс происходил поэтапно.

    Комментарии (28)
    20 июля 2025, 17:42 • Новости дня
    Габбард заявила о наличии доказательств сговора на выборах США
    Габбард заявила о наличии доказательств сговора на выборах США
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения фигурантам сговора администрации Барака Обамы на выборах 2016 года.

    Власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на выборах 2016 года, передает РИА «Новости». Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News. Она отметила: «У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения».

    Габбард добавила, что на следующей неделе США представят дополнительные данные, подтверждающие наличие сговора администрации Обамы, направленного на раздувание темы о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По ее словам, эти материалы могут пролить свет на фабрикацию обвинений против России уже после победы Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

    Комментарии (4)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин назвал поддержку автопрома обязанностью российских властей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность своевременной поддержки автопрома, отметив при этом, что в отрасли трудятся талантливые и трудолюбивые специалисты.

    Поддержка отечественного автопрома – обязанность российских властей, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости». Интервью было записано 28 января во время рабочей поездки президента в Самарскую область.

    Путин отметил, что бывают моменты, когда автопром требует поддержки государства. Он подчеркнул: «Мы так и делаем, это наша обязанность».

    Глава государства добавил, что в автомобильной отрасли работают талантливые и трудолюбивые люди. Он отметил, что не требуется «тащить за уши» участников рынка, но поддержка в определенных ситуациях необходима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи автомобилей в России снижаются на фоне увеличения числа предложений на рынке. Наиболее заметным падение спроса становится в сегменте новых машин.

    Комментарии (6)
    21 июля 2025, 03:06 • Новости дня
    Washington Post отметила рост зависимости США от удобрений из России
    Washington Post отметила рост зависимости США от удобрений из России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский рынок удобрений усилил зависимость от российских поставок после введения США новых импортных пошлин для ряда стран, пишет Washington Post.

    «Пошлины, которые были введены к настоящему времени, повлекли за собой некоторые, предположительно, непреднамеренные последствия», – приводит ТАСС текст сообщения Washington Post.

    В частности, Washington Post указывает на рост поставок российского карбамида – «распространенного удобрения, которое применяется для выращивания таких культур, как пшеница, кукуруза и рис».

    По данным нью-йоркской финансовой фирмы StoneX, в мае на Россию пришлось 64% всего импорта карбамида в США – это примерно в два раза больше, чем до введения пошлин. Washington Post пишет, что «США теперь в большей степени зависят от поставок из России карбамида».

    Поставки из России в США, по данным главного американского статистического ведомства – Бюро переписи США, в мае оцениваются в 539,6 млн долларов. В апреле этот показатель составлял 492,1 млн долларов, в марте – 523,5 млн долларов. Майский объем поставок стал самым высоким за последние несколько лет, уступив лишь марту 2023 года, когда экспорт достигал 562 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует увеличить свою долю на мировом рынке минеральных удобрений до 25% к 2030 году. С июля Евросоюз повысил пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России. Президент России Владимир Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 17:49 • Новости дня
    Республиканцы оставили санкции против России в повестке Сената

    Tекст: Ольга Иванова

    Обсуждение новых ограничительных мер против России продолжит оставаться актуальным вопросом для американского Сената, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    Законопроект о введении новых санкций против России остается на рассмотрении Сената США, передает РИА «Новости». Лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Джон Тьюн подтвердил, что консультации по этому вопросу ведутся совместно с Белым домом.

    «Санкции против России находятся в нашей повестке дня. Мы ждем, работаем с Белым домом и координируем графики, чтобы убедиться, что мы сделаем это в правильное время с точки зрения переговоров между Россией и Украиной», – заявил Тьюн в интервью телеканалу Fox News.

    Он отметил, что Сенат будет выбирать момент для рассмотрения законопроекта, исходя из хода переговоров между Москвой и Киевом. При этом обсуждение вопроса о дополнительных ограничениях для России не снимается с повестки американских законодателей.

    Ранее президент США Дональд  Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    Грэм сообщил о планах Трампа ввести тарифы в 100% против покупателей российской нефти
    Грэм сообщил о планах Трампа ввести тарифы в 100% против покупателей российской нефти
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что Дональд Трамп планирует обложить тарифами на уровне 100% страны, закупающие российскую нефть.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил в эфире телеканала Fox News, что Дональд Трамп намеревается ввести 100-процентные тарифы для стран, приобретающих нефть из России, сообщает ТАСС.

    По словам Грэма, такие меры уже обсуждаются для Китая, Индии и Бразилии, которые закупают примерно 80% российского сырья.

    Сенатор отметил, что эти государства окажутся перед выбором между сотрудничеством с экономикой США и сохранением закупок российской нефти.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Сенатор Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России.

    СМИ сообщали. что сенатора Грэма спонсируют Boeing, Lockheed Martin и Пентагон.

    МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

    Комментарии (4)
    21 июля 2025, 13:55 • Новости дня
    Трамп показал «арест» Обамы
    Трамп показал «арест» Обамы
    @ Donald J. Trump

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором искусственный интеллект изобразил задержание экс-президента США Барака Обамы сотрудниками ФБР.

    Трамп разместил в социальной сети Truth Social видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом. В ролике сотрудники ФБР задерживают бывшего президента Барака Обаму, надевают на него наручники и отправляют в тюремную камеру.

    Видео начинается с выступления Обамы, где он заявляет: «Никто, особенно президент, не выше закона». Затем в ролике появляются Джо Байден и Нэнси Пелоси вместе с Обамой. Позже на экране оказываются Трамп и Обама, когда в помещение заходят агенты ФБР и арестовывают бывшего президента.

    В ролике играет песня YMCA группы Village People, которую Трамп традиционно использует на митингах. На протяжении всего видео демонстрируется надпись «никто не выше закона», а финальные кадры показывают Обаму в оранжевом тюремном комбинезоне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Путин заявил о росте конкурентоспособности «АвтоВАЗа» после 2022 года
    Путин заявил о росте конкурентоспособности «АвтоВАЗа» после 2022 года
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на «АвтоВАЗе» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний.

    Путин заявил, что после 2022 года, когда из страны ушли зарубежные партнеры, России удалось добиться значительного прогресса в производстве на предприятиях вроде «АвтоВАЗа» и повысить конкурентоспособность и производительность труда, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в интервью тележурналисту Павлу Зарубину во время рабочей поездки в Самарскую область 28 января, подчеркнув высокий уровень технологической культуры в стране к тому времени.

    «Именно на таких предприятиях, как «АвтоВАЗ», удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда», – отметил Путин. По его словам, показатели производительности труда говорят сами за себя.

    Президент добавил, что каждое рабочее место в автопроме создает десять дополнительных рабочих мест в смежных отраслях, многие из которых относятся к высокотехнологичным производствам. Путин подчеркнул значимость подобных предприятий для российской экономики и промышленности.

    Ранее Путин подчеркнул важность своевременной поддержки автопрома, отметив при этом, что в отрасли трудятся талантливые и трудолюбивые специалисты.

    Комментарии (2)
    21 июля 2025, 09:42 • Новости дня
    Стали известны источники финансирования сенатора Грэма

    «Военная хроника»: Сенатора Грэма спонсируют Boeing, Lockheed Martin и Пентагон

    Стали известны источники финансирования сенатора Грэма
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) получал финансовую поддержку от крупнейших оборонных компаний и министерства обороны США, включая Boeing и Lockheed Martin.

    Анализ источников финансирования сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) проведен «Военной хроникой», пишет RT.

    С 2019 по 2024 год одной из крупнейших компаний-спонсоров стала корпорация Boeing Co., через Political Action Committee предоставившая Грэму около 55 тыс. долларов.

    Также отмечается пожертвование в размере 50 тыс. долларов, которое он получил от министерства обороны США.

    Грэм оказался одним из лидеров по объему финансирования со стороны оборонного и аэрокосмического сектора, а в 2015-2016 годах он получил примерно 760 тыс. долларов от оборонных корпораций за поддержку увеличения оборонных расходов вне основного бюджета.

    В «Военной хронике» подчеркивается, что связь Грэма с военно-промышленным комплексом США – это не просто спонсорство, а полноценная инфраструктура политического и финансового обмена.

    Ранее сенатор Линдси Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней.

    Грэм также заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал игнорировать высказывания Грэма, сравнив его с дворнягой, которая не способна причинить вреда.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как самый злобный враг Москвы в Вашингтоне попал в опалу Дональду Трампу.

    Комментарии (2)
    21 июля 2025, 11:19 • Новости дня
    В обновленный список сайта «Русофобы» внесен сенатор Грэм

    Сенатор Грэм попал в обновленный список сайта «Русофобы»

    Tекст: Вера Басилая

    В перечне на сайте «Русофобы» появились новые имена, среди которых оказался сенатор США Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов).

    На сайте «Русофобы» выложили информацию по американскому сенатору Грэму ( внесен в список террористов и экстремистов). В сообщении на сайте отмечается, что Линдси Грэм занимает пост старшего сенатора США от штата Южной Каролины с 2003 года, а с 2019 года возглавляет сенатский комитет по судебной системе. В 2011 году он был соавтором резолюции, в которой события в Грузии 2008 года были названы «агрессией России против «молодых демократий».

    В 2014 году Грэм призывал бойкотировать Олимпийские игры в Сочи из-за предоставления убежища Эдварду Сноудену. В 2022 году сенатор призвал к «устранению» российского президента Владимира Путина.

    Грэм также выступал инициатором внесения России в список спонсоров терроризма и неоднократно предлагал увеличить финансовую помощь Вооруженным силам Украины. В 2023 году Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело после его скандального заявления: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

    В интервью 2025 года Грэм сообщил о планах США продавать значительные объемы оружия европейским союзникам для поддержки Украины.

    Ранее сообщалось, что Грэм получал финансовую поддержку от министерства обороны США и крупнейших оборонных компаний, включая Boeing и Lockheed Martin.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал игнорировать высказывания Грэма, сравнив его с дворнягой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему самый злобный враг Москвы в Вашингтоне попал в опалу Дональду Трампу.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 13:39 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Удмуртии Бречаловым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Удмуртии Александр Бречалов представит доклад президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщает ТАСС.

    «Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у Путина будет с докладом глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Путин продолжает работать с главами регионов», – сообщил Песков.

    По информации Кремля, на этот день также запланирована серия закрытых встреч президента. В последний раз Бречалов встречался с Путиным с докладом в Ижевске, где обсуждались развитие предприятий и капитальный ремонт школ.

    С 2021 года Путин принимал Бречалова с докладом уже четыре раза. В 2023 году ключевой темой их разговора стало социально-экономическое положение в Удмуртии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Удмуртии Александр Бречалов доложил президенту Владимиру Путину о чрезвычайной ситуации на предприятии в Ижевске после атаки беспилотников. В 2023 году Владимир Путин на встрече с Александром Бречаловым отметил, что ситуация в Удмуртии стабильная, но сохраняется проблема с местами в детских садах.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Путин присвоил почетные наименования двум воинским подразделениям

    Путин присвоил звания «гвардейских» 1488-му полку и 227-й бригаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил заслуги 1488-го зенитного ракетного полка и 227-й артиллерийской бригады, удостоив их почетных воинских званий за героизм.

    Соответствующие указы были опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документах говорится, что 1488-й зенитный ракетный Краснознаменный полк и 227-я артиллерийская бригада получили почетное наименование «гвардейских».

    Наименования присвоены за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом этих подразделений в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

    Ранее Путин подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество. Он также присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин отметил успехи удмуртских предприятий ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Кремле высоко оценил результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса республики.

    Путин отметил, что удмуртские предприятия ОПК демонстрируют значительную долю выпуска гражданской и двойной продукции, а также отличную динамику экономических показателей, передает ТАСС.

    В ходе беседы Бречалов сообщил, что оборонная промышленность составляет существенную часть валового регионального продукта и обеспечивает значительные налоговые поступления. При этом предприятия продолжают активно наращивать выпуск гражданской продукции. «22% – это уже прилично. Это хорошо», – отметил Путин.

    Глава государства также обратил внимание на движение региона к целевому уровню ВРП в 1,5 трлн рублей. Он сравнил динамику: в 2018 году показатель составлял 592 млрд рублей, а сейчас уже достиг 1 трлн 300 млрд рублей.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Удмуртии Александр Бречалов представит доклад президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.

    На прошлой неделе Путин встретился с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. На встрече глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров. Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин указал на нехватку специалистов скорой помощи в Удмуртии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на нехватку специалистов скорой медицинской помощи в регионе.

    Глава государства отметил, что число работников скорой помощи на 10 тыс. жителей в Удмуртии ниже среднего показателя по стране, передает ТАСС.

    «Скорая помощь. Пока не хватает специалистов», – заявил Путин. Он уточнил, что в республике этот показатель составляет 5,5 на 10 тыс. жителей, что, по его мнению, недостаточно.

    Бречалов отметил, что служба скорой помощи в регионе полностью обновлена, но признал, что специалистов действительно не хватает. Президент призвал главу Удмуртии обратить особое внимание на этот вопрос. Бречалов ответил, что обязательно займется решением проблемы.

    В пятницу Путин на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться

    Путин заявил о необходимости довести коэффициент рождаемости до 2,1

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым указал на необходимость повышения коэффициента рождаемости в стране.

    Бречалов сообщил, что в Удмуртии этот показатель сейчас составляет 1,39, что чуть выше среднего по Приволжскому федеральному округу, но ниже среднего по стране, передает ТАСС. Он обозначил целью достичь коэффициента 1,6 к 2030 году, отметив при этом рост числа многодетных семей в регионе.

    «Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», – подчеркнул Путин в ответ. Президент отметил, что достижение уровня 2,1 на одну женщину критически важно для устойчивого демографического развития страны.

    Ранее Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

    Комментарии (0)
    Главное
    Скоростную трассу М-12 решили продлить до Сибири и Дальнего Востока
    Стало известно о досрочном завершении миссии посла Израиля в России
    В Молдавии открыли памятник союзникам Гитлера из Румынии
    В Испании обнаружили мертвым экс-сотрудника МВД Украины
    Бомбардировщик B-52 пересек посадочный курс гражданского самолета в США
    СМИ сообщили о расставании Ефремова с женой после 23 лет брака
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    США уперлись в киевский тупик

    20 июля исполнилось ровно полгода с начала полномочий Дональда Трампа как президента США. Все это время было отмечено крайне противоречивыми и заявлениями, и действиями нового главы Белого дома, особенно в том, что касается украинского урегулирования. На что надеялись политологи, почему у Трампа ничего не вышло и в какой тупик в итоге попал он сегодня? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации