Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

  • Новость часаАмериканист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    От Киева потребовали не вредить американским потребителям
    Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    В России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса»
    Мнения
    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    15 комментариев
    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня

    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

    12 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США

    Американист Дудаков: Конгресс США не успеет заблокировать дизельную сделку с Россией

    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сделка по поставкам российского дизеля в США нашла в Конгрессе массу противников среди украинских лоббистов. Их заявления могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты по линии Киева, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели не успеют заблокировать соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива до выборов.

    «В Конгрессе США на фоне дизельной сделки Москвы и Вашингтона активизировались представители крупного украинского лобби. Среди них немало «ястребов» в обеих партиях. Что примечательно, особенно заметны те сенаторы и конгрессмены, которым вскоре предстоит покинуть свои посты: на выборах в ноябре они не выдвигаются на новый срок», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он назвал некоторых из них: в частности, Джинн Шахин, Том Тиллис, Брайан Фитцпатрик. «Эти законодатели не связаны электоральными интересами. Вероятно, после отставки они рассчитывают трудоустроиться в лоббистских структурах. Поэтому их протесты против соглашения с Россией могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты», – предположил собеседник.

    По его оценкам, вероятность того, что Конгресс заблокирует дизельную сделку, мала. «Конгрессмены сейчас на каникулах и вернутся к работе уже после выборов. Поэтому я очень сомневаюсь, что украинским лоббистам удастся протолкнуть тот же «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» до 3 ноября. А после этого уже будут иные расклады. К тому же у законодателей найдется немало забот помимо этого санкционного билля: им предстоит принять и согласовать в том числе целый ряд бюджетов», – рассуждает Дудаков.

    Если дело дойдет до непосредственных попыток блокировать сделку по поставкам российского дизеля, то у администрации Дональда Трампа есть некоторые рычаги давления. Среди них, например, ограничение работы механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине.

    «Белый дом может сослаться на режим чрезвычайной ситуации на фоне серьезного истощения американских запасов вооружений. В таком случае аргументом станет необходимость в первую очередь обеспечить собственную обороноспособность», – допустил эксперт.

    Как полагает аналитик, ситуация отражает «типичный для Штатов раскол». При этом те, кто пытается блокировать сделку с Москвой, оказались в невыгодной позиции. «Как бы кто ни относился к России, для большинства избирателей вопрос высоких цен на топливо имеет приоритетное значение», – объясняет политолог.

    «Трамп успешно использует эту повестку, позиционируя себя как лидера, который может снизить цены. Его оппоненты, настаивающие на запрете закупок российских энергоносителей, проигрывают в глазах электората. С точки зрения политтехнологий это дает главе Белого дома преимущества», – считает Дудаков.

    Впрочем, вряд ли Трампу удастся серьезным образом снизить цены на топливо за счет закупки российского дизеля – объемы слишком невелики. «300 тыс. тонн дизеля или 2 млн баррелей – это половина суточного потребления Америки. Поэтому существенно повлиять на цены вряд ли получится. Но как минимум это позволит Трампу продемонстрировать заботу об интересах простых американцев», – уточнил аналитик.

    По мнению эксперта, сделка поспособствует стабилизации падающих рейтингов президента США, но едва ли позволит американскому лидеру и его сторонникам избежать поражения на выборах.

    Ранее группа сенаторов США от двух партий обвинила Дональда Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с Москвой и призвала немедленно отказаться от плана по закупке топлива у России. Под соответствующим заявлением подписались шесть законодателей: республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь.

    Они посетовали, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не представил никаких объяснений в обоснование своего решения. Соглашение с Москвой идет вразрез с прямым запретом на импорт энергоносителей из России, который был принят в 2022 году, заявили сенаторы. По их мнению, Штаты не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия на Украине.

    Кроме того, член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик сообщил о намерении добиться голосования для блокировки сделки по закупкам российского дизельного топлива. Он планирует вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства нижней палаты Конгресса, пишет Axios. Впрочем, для запуска процедуры необходимо 218 голосов.

    Напомним, в пятницу Трамп сообщил, что Россия обязалась в кратчайшие сроки поставить более 300 тыс. тонн дизеля немедленно, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после этого. В перспективе объемы поставок могут быть увеличены еще на 3 млн тонн. Таким образом, в общей сложности в рамках этих договоренностей на мировой и американский рынки планируется вывести почти 5 млн тонн российского топлива. По словам главы Белого дома, это необходимо для стабилизации цен накануне ноябрьских выборов в Конгресс США.

    Киев отреагировал на эту сделку крайне болезненно. Владимир Зеленский подверг Трампа жесткой критике за смягчение санкционного давления, назвав соглашение «абсолютно ужасным шагом». Позже американский президент заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

    По его словам, Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира». «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился Трамп.

    По информации Financial Times, представители администрации США на протяжении субботы и воскресенья звонили в Европу и Киев, оказывая давление в попытках добиться прекращения атак на российские НПЗ. Американские чиновники намекали, что могут заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине, а также прекратить обмен разведданными.

    По оценкам The Wall Street Journal, отношения Трампа и Зеленского переживают самый серьезный кризис со времени их публичной ссоры в Белом доме в феврале 2025 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезна угроза Зеленскому.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Песков объяснил слова Трампа о новом президенте на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у главы киевского режима Владимира Зеленского готовности принимать сложные решения для завершения текущего конфликта.

    «Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает. Пока он этого не делает», – передает слова Пескова РИА «Новости».

    Ранее представитель Кремля заявил о необходимости признания Киевом реалий на земле для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил журналистам, что Владимир Зеленский упустил множество возможностей для урегулирования украинского конфликта, хотя их было немало.

    По мнению американского лидера, Украине требуется новый руководитель, способный достичь договоренностей с Россией.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» нанесло удары по международному аэропорту Эр-Рияда, где появились пострадавшие, а также атаковало воздушную гавань Даммама.

    В результате новой атаки йеменских хуситов на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде появились пострадавшие. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, движение «Ансар Алла» заявило об ударе по аэропорту имени короля Фахда в Даммаме на востоке королевства.

    «Еще одна операция была проведена против аэропорта имени короля Фахда в Даммаме. Цель была поражена, воздушное движение прервано», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    При ударе хуситов по воздушной гавани погибла гражданка Египта.

    Президент США Дональд Трамп допустил американские удары по йеменским мятежникам после этой атаки.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии

    РИА «Новости»: Йеменские хуситы атаковали НПЗ и газовую станцию Saudi Aramco

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаках на газовую станцию и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии.

    «Целью второй операции стала газовая станция компании Aramco в Шайбе в Восточной провинции, там возникли сильные пожары», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, которое передает РИА «Новости».

    Целью третьей операции стал НПЗ Aramco в Танаджибе в Восточной провинции, где также начался пожар.

    Ранее в воскресенье движение заявило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии.

    Кандидат в президенты Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Во вторник при атаке хуситов на аэропорты в королевстве пострадали три человека.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США

    Мирошник: Европа может подтолкнуть Киев к срыву дизельной сделки России и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны могут спровоцировать Украину на действия, мешающие договоренности России и США по дизельному топливу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Европейские государства способны спровоцировать Украину на действия, направленные на срыв соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива. «На прямые нарушения или какие-то провокационные шаги, которые бы мешали этой сделке, Киев вполне могут подтолкнуть европейцы», – заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник «Известиям».

    По словам дипломата, эта договоренность стала первым практическим итогом нового прямого контакта двух стран. Он отметил заинтересованность России в развитии экономических связей с Соединенными Штатами независимо от украинского конфликта.

    Мирошник подчеркнул, что такой шаг навстречу открывает возможности для сотрудничества и по другим направлениям, убирая украинский кризис с позиции главного препятствия для российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

    В субботу в Германии отреагировали на договоренность России и США по дизтопливу.

    В тот же день вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт российского дизельного топлива.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Ормузский пролив не откроется, пока не будут приняты семь условий Ирана», – заявил Резаи иранскому телеканалу Press TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, американцы пытались общаться с Ираном через три канала: Ирак, Пакистан и Катар. США отреагировали на условия и приняли некоторые из них, но реакция на остальные была расплывчатой.

    Резаи добавил, что каждый раз, когда Иран садился за стол переговоров с США, американские военные совершали нападение на республику. Тегеран считает это явным предательством со стороны Вашингтона.

    «Мы сохраним контроль над Ормузским проливом и будем извлекать из этого экономическую выгоду. Наш опыт показывает, что если Иран не будет контролировать пролив, безопасность всего Персидского залива будет оставаться под угрозой», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    От взрыва в проливе пострадал второй за день танкер.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков в шутку допустил тайный телефонный разговор Путина и Трампа

    Песков допустил возможность непубличного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил вероятность того, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли провести телефонный разговор, о котором не сообщалось публично.

    Представитель Кремля прокомментировал возможность проведения телефонных бесед между лидерами двух стран, о которых не было известно общественности, сообщают «Вести».

    «Звонок, о котором вы не знаете, может быть, мог», – со смехом заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

    Говоря о заявлениях Трампа относительно телефонных звонков Путину, которые, судя по всему, не состоялись, пресс-секретарь президента отметил, что отсутствие разговоров в прошлом не означает, что американский лидер не позвонит в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа.

    Президент США заявил, что договорился в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок.

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде

    МИД: Россия осуждает ракетную атаку по аэропорту в Эр-Рияде и призывает к миру

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России заявило, что Россия осуждает атаку на аэропорт в Эр-Рияде и призывает участников конфликта в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

    По предварительным данным российского посольства в Саудовской Аравии, россияне не пострадали при массированном ракетном обстреле Международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде, сообщает МИД России.

    Жертвами атаки, которая произошла 10 октября, стали 12 человек, в том числе подданные Саудовской Аравии и граждане США, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Еще более 300 человек получили ранения, инфраструктуре нанесен серьезный материальный ущерб.

    «Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», – сообщили в МИД.

    Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования близким погибших и подчеркнули, что любые кризисные ситуации в регионе должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами при соблюдении интересов всех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД ФРГ назвал атаку на аэропорт Эр-Рияда терактом.

    При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на обстрел воздушной гавани.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал поставки российского дизтоплива выгодными для американцев

    Глава Минфина США Бессент назвал поставки дизтоплива из России выгодными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что договоренность о поставках дизельного топлива из России отвечает интересам американских граждан.

    «То, что мы делаем, отвечает интересам американцев, в том числе потому, что позволяет снизить цены на дизельное топливо», – заявил Бессент телеканалу Fox News, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Конгрессе США пообещали заблокировать дизельную сделку с Россией.

    Первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    В субботу Минэкономики Германии отреагировало на договоренность России и США по дизтопливу.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США при поддержке военных ОАЭ занимаются контрабандой топлива в районе прибрежных вод Омана.

    Вашингтон организовал нелегальный вывоз нефти на Ближнем Востоке. «Глава центрального командования США руководит операциями по контрабанде, прибегая также к помощи военных ОАЭ», – заявил Резаи, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    По его словам, американская сторона использует пять-шесть небольших судов для перекачки топлива на более крупные танкеры. При этом иранские военные каждую ночь наносят удары по этим объектам.

    Конфликт между Вашингтоном и Тегераном обострился в конце февраля после серии ударов США и Израиля по иранским объектам. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись атаками. Противостояние привело к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, что спровоцировало рост мировых цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в этом районе.

    В четверг иранский МИД пообещал уведомить Вашингтон через посредника о решении по проливу.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Хуситы взяли ответственность за три атаки на аэропорт Эр-Рияда

    Хуситы заявили о трех атаках на аэропорт Эр-Рияда за двое суток

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о трех атаках на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде с пятницы.

    Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала Al Masirah.

    «Вооруженные силы за последние сутки провели четыре операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», – сказал Сариа.

    По его словам, целью первой операции стал аэропорт имени короля Халеда. Он отметил, что атака проводилась в три этапа, начиная с вечера пятницы, что привело к нарушению авиасообщения и закрытию аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Москва осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    При ударе хуситов погибла гражданка Египта.

    Президент США Дональд Трамп допустил удары американских сил по хуситам.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    На борту танкера M/T Valthera, который подвергся атаке в Ормузском проливе, находились 11 граждан Индии, они в безопасности, заявил министр по портам, судоходству и водным путям Индии Сарбананда Соновал.

    Танкер под флагом Маршалловых островов подвергся атаке в Ормузском проливе, при этом все 11 граждан Индии, входящие в состав экипажа, не пострадали и находятся в безопасности. Об этом сообщил индийский министр по портам, судоходству и водным путям Сарбананда Соновал, передает РИА «Новости».

    «Танкер M/T Valthera под флагом Маршалловых островов, на котором находились 11 индийских матросов, был поражен неизвестным снарядом 11 октября в Ормузском проливе. В результате на борту возник пожар», – написал Соновал.

    Министр добавил, что власти страны продолжают следить за развитием ситуации после инцидента с судном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе.

    В прошлом месяце UKMTO получил информацию о том, что судно попало под обстрел в Ормузском проливе.

    В начале сентября два супертанкера подверглись обстрелу в этом же районе.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Посол Ирана назвал выдумкой слова Трампа об уничтожении городов США

    Посол Ирана Джалали назвал выдумкой слова Трампа об угрозе Лос-Анджелесу

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран способен уничтожить американские города, являются предвыборной риторикой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «Заявления господина Трампа о возможном уничтожении американских городов совершенно необоснованны, нереалистичны и являются лишь предвыборной риторикой», – сказал дипломат, передает ТАСС.

    По словам посла, военная доктрина Ирана базируется на обороне и сдерживании, страна никогда не инициировала войны. При этом Джалали добавил, что ракетный потенциал государства остается неоспоримым и точным фактом.

    Ранее Трамп заявил, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего в случае дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

    Во вторник губернатор Калифорнии оценил слова американского лидера об ударе по мегаполису.

    Президент США допустил уничтожение Лос-Анджелеса иранскими силами.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ назвал терактом атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Глава МИД ФРГ Вадефуль осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль осудил нападение на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии, назвав его террористическим актом.

    «Я решительно осуждаю жестокую атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда – это террористический акт против Саудовской Аравии и гражданской авиации», – заявил Вадефуль, передает ТАСС.

    Он также выразил соболезнования близким погибших. Министр добавил, что сообщил о своей позиции саудовскому коллеге Фейсалу бен Фархану Аль Сауду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на нападение.

    Генсек ООН решительно осудил действия хуситов.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 23:38 • Новости дня
    На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер за день

    На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер подорвался на морской мине на выходе из Ормузского пролива, в результате взрыва в машинном отделении судна начался сильный пожар, передает Al Arabia заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    По данным Корпуса стражей исламской революции, судно отключило навигационные системы и следовало по несогласованному с иранскими властями маршруту.

    «В тот же день супертанкер подорвался на морской мине при попытке пройти через Ормузский пролив по южному маршруту; взрыв вызвал пожар в машинном отделении судна», – приводит Telegram-канал Al Arabia заявление КСИР.

    Полуофициальное иранское информационное агентство ISNA сообщило, что это уже третий танкер, охарактеризованный как «нарушитель правил», который подорвался с субботы, следуя по маршруту, названному КСИР «несанкционированным», в пределах Ормузского пролива.

    «Любое судно в Ормузском проливе, отключившее системы навигации и идентификации, будет классифицировано как враждебное, и к нему будут применены жесткие и решительные меры», – привело агентство заявление КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе. Два индийских моряка пропали без вести после этого. В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от беспилотников
    Уничтожена группа боевиков «Азова» в российской форме
    Советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Число совершивших диверсии подростков удвоилось в 2026 году
    Шарий назвал уголовное дело в Испании «полным фуфлом»
    В Красноярском крае ликвидировали почти тысячу медведей

    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше

    Генеративный искусственный интеллект может принести российской экономике от 6 до 21 трлн рублей накопленного эффекта к 2030 году, следует из исследования «Сбера». Однако для реализации этого потенциала бизнесу недостаточно купить доступ к нейросетям: придется перестроить рабочие процессы, обучить сотрудников и обеспечить безопасность данных. Пока банки и технологические компании уже зарабатывают на GenAI, многие предприятия лишь пробуют его возможности и оценивают риски. В чем они заключаются? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

    Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни. Для США это приемлемая сделка, для Европы позорная, для Украины отрезвляющая, а для самой России почти идеальная. Так уж сложилось. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну

    «Финляндия оказалась в ловушке». Такими словами эксперты описывают причины, по которым чиновники этого государства предлагают резко повысить пенсионный возраст и вообще лишить своих сограждан целого ряда социальных преимуществ и льгот. О какой ловушке идет речь и при чем тут разрыв Финляндии с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации