Tекст: Ольга Иванова

Врачам на севере Афганистана запретили указывать имена женщин при ведении историй болезни, предписав обозначать всех пациенток словом «Биби», сообщают «Вести» со ссылкой на немецкое издание Bild.

По информации немецких журналистов, ссылающихся на одно из афганских СМИ и британскую газету The Guardian, запрет на использование женских имен был введен в провинции Балх еще в мае. Точных данных о распространении этого правила на всю территорию страны нет.

Проживающая в Германии афганская правозащитница Лала Османи заявила, что в некоторых случаях вместо имен используются унизительные слова «коза» или «корова». Она подчеркнула, что отказ от реальных имен значительно повышает риск путаницы при назначении лекарств и ведении медицинских документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана задержали более 50 женщин за нарушение требований к дресс-коду.

В афганском Герате прошли массовые облавы на нарушительниц исламских норм одежды.

МИД Афганистана прекратил заверять академические документы женщин.