Tекст: Дмитрий Зубарев

Победителями стали 12 команд и 16 участников индивидуальных треков, передает пресс-служба Сбербанка. Более половины конкурсантов – 9 тыс. человек – представляли Россию, остальные 7 тыс. – другие страны, в том числе Алжир, Бангладеш, Белоруссию, Германию, Индию, Казахстан, Китай, Киргизию, Непал, Нидерланды, Узбекистан, Францию и Эфиопию, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники решали задачи от Сбербанка и компаний Альянса в сфере искусственного интеллекта. В их число входило создание ИИ-помощников для проверки домашних заданий, поиск ошибок в описаниях недвижимости и уязвимостей в ПО. Всего было представлено более 44 тыс. решений.

Соревнования проходили в трех категориях: «Начинающие» (до 8-го класса), «Школьники» (до 11-го класса) и «Студенты». Самым младшим победителем стал десятилетний участник. Общий призовой фонд конкурса в 2026 году составил 15,6 млн рублей, победители также смогут пройти отбор в российскую сборную для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после конференции AI Journey в Москве пообщались с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

Эксперты на конференции обсудили формирование цифровой грамотности у детей и влияние нейросетей на общество.

Ранее в Москве подвели итоги «Первого кубка нейроконтента» по созданию с помощью искусственного интеллекта коротких видеороликов о технологическом будущем России.