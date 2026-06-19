Российский рынок действительно напоминает затаившегося тигра, готового к прыжку. Но чтобы прыгнуть вверх, а не в сторону, ему нужна твердая почва.0 комментариев
Объявлены победители «Первого кубка нейроконтента»
В Москве определили победителей «Первого кубка нейроконтента»
В Москве подвели итоги «Первого кубка нейроконтента», где 20 команд из разных регионов страны за несколько часов создали с помощью искусственного интеллекта короткие видеоролики о технологическом будущем России.
Итоги соревнований подвели накануне в столичном пространстве «МосХаб.Сколково». Масштабный проект собрал авторов, дизайнеров и специалистов по машинному обучению. Всего организаторы получили заявки от 1300 человек, желающих поработать с новыми цифровыми форматами. Участники генерировали уникальные визуальные миры и сюжетные вселенные, которые могут стать основой для медиафраншиз.
Конкурсанты визуализировали мегаполис будущего с развитым беспилотным транспортом и удобными городскими сервисами. Отдельное внимание авторы уделили передовой медицине, где биоинженерия и цифровые технологии помогают значительно улучшить качество жизни людей.
«Участники «Первого кубка нейроконтента» доказали: в России есть авторы, которые умеют работать с ИИ по-настоящему – ради смысла. Они создают сильные визуальные решения, говорят о будущем на современном языке – и делают это честно. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» создаёт для таких ребят возможности и пространство, где их талант не остаётся незамеченным. Мы поддерживаем, помогаем развиваться, превращаем идеи в реальные проекты. Потому что именно так создается будущее страны руками тех, кто не боится пробовать новое и брать на себя ответственность», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Суперфиналистом соревнований стала команда «Кролики», одержавшая победу в кейсе «Код жизни: медицина будущего». Участники разработали видеоролик о мире, в котором биоинженерия и нейросети улучшают качество жизни людей. Контракты на 500 тыс. рублей для создания социально значимого контента достались победителям и команде «Нейромышленники».
«Судя по видеороликам, которые мы увидели, сегодня в хакатоне приняли участие сильнейшие креаторы и сразу две команды-победителя предыдущих соревнований. Также радует, что конкурс становится семейным», – поделился директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов. Он добавил, что решение наградить сразу два коллектива было принято прямо во время мероприятия из-за высокого уровня работ.
Участники команды «Кролики» рассказали, что искусственный интеллект выступает лишь мощным инструментом, а ключевую роль играют человеческие идеи и сценарии. В других номинациях первые места заняли команды «АСНОВА», «Енисей и Ангара» и «Большие медиа». Лучшие проекты получили шанс стать резидентами профильных технологических центров и доступ к акселерационным программам.
Очный этап хакатона прошел в московском пространстве «МосХаб.Сколково». Экспертное жюри включало представителей администрации президента, Института развития интернета и ведущих инновационных кластеров.
Соревнования стали частью масштабного проекта «Цифровой прорыв», направленного на поиск талантов в сфере цифровой экономики.