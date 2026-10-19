Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян
Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России во время зарубежных поездок избегать контактов с животными из-за продолжающегося распространения оспы обезьян в мире.
Ведомство посоветовало избегать встреч с грызунами и приматами, которые могут быть носителями опасного вируса, и тщательно соблюдать правила гигиены, передает РИА «Новости».
«В мире продолжается распространение оспы обезьян. Эпицентром распространения заболевания остается Африка», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ВОЗ, только за 2026 год в мире зафиксировано более 14 тыс. случаев заболевания. Большинство из них приходится на Демократическую Республику Конго, Уганду и Сьерра-Леоне. Всего с 2022 года зарегистрировано свыше 193 тыс. случаев.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что профильные инфекционные учреждения России оснащены необходимым оборудованием для своевременного выявления завозных случаев заболевания. Ситуация находится под контролем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян.
В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на это заболевание.
В четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая заражения.