В Петербурге госпитализированы пять человек с подозрением на оспу обезьян

Tекст: Антон Антонов

«В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

В ходе расследования ведется работа по выявлению контактных лиц, госпитализированные находятся под медицинским наблюдением, выдано предписание на проведение дезинфекции, используются разработанные Роспотребнадзором тест-системы для быстрой диагностики оспы обезьян, ситуация остается под контролем управления.

«Эпидемиологическое расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пятеро контактировавших с предполагаемым носителем инфекции были госпитализированы.

В пятницу в России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на оспу обезьян.

Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян.