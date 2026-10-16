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В Петербурге госпитализированы пять человек с подозрением на оспу обезьян
После получения информации о возможном случае заболевания оспой обезьян госпитализированы пять человек, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.
«В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».
В ходе расследования ведется работа по выявлению контактных лиц, госпитализированные находятся под медицинским наблюдением, выдано предписание на проведение дезинфекции, используются разработанные Роспотребнадзором тест-системы для быстрой диагностики оспы обезьян, ситуация остается под контролем управления.
«Эпидемиологическое расследование продолжается», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пятеро контактировавших с предполагаемым носителем инфекции были госпитализированы.
В пятницу в России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на оспу обезьян.
Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян.