«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.0 комментариев
В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на оспу обезьян
Роспотребнадзор сообщил о регистрации тест-систем на оспу обезьян в России
В управлении Роспотребнадзора по Московской области заявили о разработке и регистрации в России современных высокотехнологичных тест-систем для диагностики оспы обезьян.
Новые системы позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки, передает РИА «Новости» сообщение подмосковного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время эпидемиологическое расследование продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая оспы обезьян.