Эндокринолог предупредила об опасности просроченных витаминов

Врач Казачкова призвала выбрасывать просроченные БАДы

Tекст: Катерина Туманова

Со временем активные вещества в препаратах трансформируются, что делает их крайне опасными.

«Принимать витамины по окончании срока годности нельзя, потому что витамины – это в любом случае активные вещества, это химические соединения, которые могут подвергаться трансформации и менять свою формулу», – заявила доктор радио Sputnik.

Казачкова добавила, что производитель снимает с себя ответственность за последствия приема просроченных добавок, поскольку их измененная химическая структура выполняет совершенно иные функции.

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