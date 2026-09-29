Эксперт Марочко: Взятие Уланово создало угрозу котла для ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Со взятием Уланово наши военнослужащие не только расширили буферную зону примерно до 10 км на данном участке, но и сформировали практически огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся рядом, северо-восточнее от Уланово – это населенный пункт Коренёк», – заявил он ТАСС.

Марочко отметил, что ширина горловины этого мешка достигает пяти километров. Он добавил, что при одновременном продвижении российских сил на юг от Бачаевска и на север от Уланово в ближайшее время может возникнуть новый котел для подразделений противника.

Напомним, российские войска освободили сумское Уланово 28 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области, там добавили, что освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении



