Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Guardian сообщила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники
Guardian заявила о бессилии украинской ПВО перед реактивными дронами России
Украина не может справиться с новыми российскими беспилотниками, пишет The Guardian.
Вооруженные силы Украины не могут справиться с новыми беспилотными аппаратами России, передает РИА «Новости». Газета The Guardian обратила внимание на острую нехватку систем противовоздушной обороны. «Киев не в силах противостоять нарастающей волне новых российских реактивных беспилотников, включая «Герань-5»», – говорится в публикации.
Журналисты отмечают критический дефицит перехватчиков для комплексов Patriot, которые необходимы для защиты от баллистических и крылатых ракет. Журнал Economist добавил, что проблемы будут только усугубляться. Выяснилось, что российские предприятия смогли наладить масштабное производство реактивных двигателей вопреки прогнозам западных аналитиков.
Украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк признавал ранее, что страна не способна самостоятельно выпускать дроны-перехватчики для скоростных целей. В результате армия полностью зависит от западных поставок зенитных ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса назвала революционным переход российских сил к использованию реактивных беспилотников.
Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом из-за потери управления на высоких скоростях.
Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет для зенитных комплексов Patriot.