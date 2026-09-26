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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла
    Военный эксперт: Группировка «Север» создала в котле малые кольца окружения
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    Зеленский сообщил о разрушении энергетических объектов на Украине
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    26 сентября 2026, 15:19 • Новости дня

    Guardian сообщила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники

    Guardian заявила о бессилии украинской ПВО перед реактивными дронами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не может справиться с новыми российскими беспилотниками, пишет The Guardian.

    Вооруженные силы Украины не могут справиться с новыми беспилотными аппаратами России, передает РИА «Новости». Газета The Guardian обратила внимание на острую нехватку систем противовоздушной обороны. «Киев не в силах противостоять нарастающей волне новых российских реактивных беспилотников, включая «Герань-5»», – говорится в публикации.

    Журналисты отмечают критический дефицит перехватчиков для комплексов Patriot, которые необходимы для защиты от баллистических и крылатых ракет. Журнал Economist добавил, что проблемы будут только усугубляться. Выяснилось, что российские предприятия смогли наладить масштабное производство реактивных двигателей вопреки прогнозам западных аналитиков.

    Украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк признавал ранее, что страна не способна самостоятельно выпускать дроны-перехватчики для скоростных целей. В результате армия полностью зависит от западных поставок зенитных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса назвала революционным переход российских сил к использованию реактивных беспилотников.

    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом из-за потери управления на высоких скоростях.

    Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет для зенитных комплексов Patriot.

    26 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР

    Ли Чжэ Мён выступил с отповедью Зеленскому из-за пленных КНДР

    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен жестко раскритиковал в соцсети Х главу киевского режима Владимира Зеленского за разглашение сведений о передаче Сеулу военнопленных из КНДР.

    «Государственные дела должны вестись в интересах нации и народа, а не ради интересов или роста популярности правящего режима или тех, кто находится у власти. Вопрос репатриации северокорейских пленных крайне деликатен и имеет серьезные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове», – отмечает южнокорейский лидер в большом послании в соцсети Х.

    Ли Чжэ Мён указывает на сложные отношения между Сеулом и Пхеньяном, а также угрозы жизням людей и нацбезопасности, которыми руководствовалась южнокорейская сторона, призывая не предавать ситуацию огласке.

    «Людей, которые ставят под угрозу человеческие жизни и национальную безопасность ради мелкой личной выгоды, называют убийцами или предателями», – негодует политик.

    Он признает, что было бы неверно критиковать решение о неразглашении информации, если оно было разумным и обоснованным, но нынешняя ситуация не такова.

    «Хотя мне неизвестны конкретные обстоятельства, побудившие украинскую сторону нарушить договоренность о конфиденциальности и предать дело огласке, сложившаяся ситуация вызывает глубокое сожаление», – написал Ли Чжэ Мён.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР, чем Украина спровоцировал скандал в Южной Корее. Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.

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    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.

    «Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    26 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами

    Украинские мигранты нанесли нацистские граффити на улицы Варшавы и Люблина

    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    @ Alexander Bundin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беженцы в Польше рисуют нацистские символы в общественных местах, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.

    Украинские мигранты в Польше наносят нацистские символы в общественных местах, передает РИА «Новости». Фотографии соответствующих граффити из Варшавы и Люблина предоставили представители подпольного движения Stop Grave.

    «Из-за постоянных стычек с поляками горе-упашники (УПА - запрещенная в РФ экстремистская организация) не придумали ничего лучше, как «обзывать» общественные места – подземные переходы, улицы – именем недавно перезахороненного в Киеве одного из лидеров украинского националистического движения Евгения Коновальца», – рассказал собеседник агентства.

    Рядом с именем националиста нанесен кодовый лозунг неонацистов. Эта числовая комбинация зашифровывает нацистские приветствия и имя Гитлера. В России она внесена в федеральный список экстремистских материалов и рассматривается как пропаганда нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты эксгумировали прах националиста на кладбище в Роттердаме.

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    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    26 сентября 2026, 09:13 • Новости дня
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой

    ВС России поразили мост снабжения ВСУ в Одесской области

    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы уничтожили автомобильный мост в населенном пункте Маяки Одесской области, использовавшийся для доставки военных грузов украинским подразделениям, сообщили в Минобороны.

    Российские военные нанесли удар по автомобильному мосту в Одесской области, который использовался для снабжения украинской армии, передает Минобороны в MAX.

    «Поражен автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ», – заявили в ведомстве.

    В ночь на субботу Вооруженные силы России продолжили атаки беспилотниками на портовую и транспортную инфраструктуру, а также логистические центры, работающие в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские военные уничтожили в Одесской области судно с западным оружием.

    Неделей ранее Вооруженные силы России поразили понтонную переправу через реку Днестр.

    В августе массированный удар привел к перекрытию автомобильного моста в населенном пункте Маяки.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    25 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»

    Путин: У Киева нет возможности противостоять российским «Гераням»

    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие у Киева эффективных средств противодействия современным российским беспилотникам «Герань».

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что украинская сторона пока не способна противостоять современным российским беспилотникам, передает ТАСС.

    Глава государства отметил высокую чувствительность и разрушительность ответных ударов России на атаки со стороны Украины. По его словам, именно это вынудило украинские власти запросить перемирие, в частности, «воздушное».

    «Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных «Гераней», против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», – подчеркнул президент.

    Напомним, украинская система противовоздушной обороны оказалась устаревшей для перехвата новых беспилотников «Герань-4 Сикер».

    В середине сентября из-за атаки реактивных дронов в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии.

    Владимир Зеленский официально подтвердил поражение здания телекоммуникационной компании «Киевстар» аппаратом «Герань-4».

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    25 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение, зачем Украина наносила удары по складам российских маркетплейсов Wildberries и Ozon.

    «Удары по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    Помимо складов маркетплейсов, президент напомнил о других украинских ударах по российским торговым судам и инфраструктурным объектам. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации.

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    25 сентября 2026, 17:52 • Новости дня
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    С февраля 2022 года румынскую границу пересекли более 16 млн граждан Украины, при этом сейчас в стране остаются около 200 тыс. человек, сообщила погранполиция.

    По данным пограничной полиции, с февраля 2022 года по 24 сентября 2026 года в Румынию прибыли более 16 млн украинцев, передает ТАСС. Румынские власти ведут такие подсчеты с 10 февраля 2022 года, называя интервал с 10 до 24 февраля того же года «доконфликтным периодом».

    В настоящее время на румынской территории находятся около 200 тыс. украинских граждан. Точной статистики не существует, так как многие получившие убежище украинцы затем выезжают в Западную Европу. Они используют Румынию как транзитную страну.

    Напомним, европейские страны сокращают объемы помощи украинским беженцам.

    Госпогранслужба Украины задержала на границе с Румынией около 30 тыс. уклонистов.

    В начале сентября пункт пропуска «Орловка» на украинско-румынской границе закрылся из-за ночного пожара.

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    26 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    Зеленский сообщил о разрушении энергетических объектов на Украине

    Зеленский сообщил о разрушении энергообъектов в трех областях Украины

    Зеленский сообщил о разрушении энергетических объектов на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский сообщил о разрушении ряда энергетических объектов в трех регионах Украины.

    Президент Украины рассказал о повреждении объектов инфраструктуры в трех регионах страны, передает ТАСС.

    «Разрушение инфраструктуры: <…> энергетические объекты в Полтавской, Николаевской, Винницкой областях», – сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

    Точное количество и тип поврежденных объектов украинский лидер уточнять не стал. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ответные удары Москвы оказались настолько чувствительными, что Киев запросил перемирие, в том числе касающееся энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября глава киевского режима подтвердил масштабные повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Сумской области.

    В июле украинский лидер заявил о поражении инфраструктуры в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях.

    Зимой серия взрывов привела к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране из-за урона объектам обеспечения атомных станций.

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    26 сентября 2026, 08:35 • Новости дня
    В Крыму сочли кадровым дном назначение комика в Минобороны Украины

    Константинов назвал кадровым дном назначение комика замминистром обороны Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что утверждение бывшего актера Алексея Ревы на высокий пост в украинском военном ведомстве демонстрирует глубокий управленческий кризис.

    Решение Киева сделать бывшего юмориста Алексея Реву заместителем министра обороны по вопросам цифровизации свидетельствует о полной деградации управления, передает ТАСС. Ранее новоиспеченный чиновник выступал в шоу «Мамахохотала» и побеждал в телевизионной программе «Рассмеши комика». Теперь он будет отвечать за развертывание и обеспечение работы цифровых платформ для нужд украинских войск.

    «На Украине уже давно настало кадровое дно. Нужно иметь в виду, что команда Владимира Зеленского опротивела не только русскому человеку, она опротивела вообще всем», – подчеркнул Владимир Константинов.

    Политик добавил, что профильные специалисты отказываются добровольно сотрудничать с киевскими властями. По его словам, успешные действия российских войск разрушают остатки украинской экономики, поэтому в государственные ведомства идут работать преимущественно люди со специфическим восприятием реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала назначение бывшего юмориста Алексея Ревы на должность заместителя министра обороны Украины. До начала специальной военной операции новый украинский чиновник активно вел свои социальные сети на русском языке. Ранее иностранные пользователи Сети резко раскритиковали масштабные кадровые перестановки в правительстве соседнего государства.

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    25 сентября 2026, 19:38 • Новости дня
    Власти Украины решили направить доходы от порнографии на закупки беспилотников
    Власти Украины решили направить доходы от порнографии на закупки беспилотников
    @ PIRJO TUOMINEN/EPA/TASS

    На Украине рассчитывают получить около 25 млн долл. налоговых поступлений от легализации порнографии. По оценке одного из авторов законопроекта, депутата Верховной рады Ярослава Железняка, этих средств хватило бы на покупку 30 тыс. беспилотников.

    Инициативу обсуждают на фоне бюджетного дефицита в 27 млрд долл. и высоких военных расходов., пишет The Washington Post. По данным издания, украинские налоговые органы выяснили, что почти 8 тыс. авторов контента на OnlyFans заработали за 2023 год более 131 млн долл. Однако производство порнографии в стране остается уголовно наказуемым.

    В результате сложилась противоречивая ситуация: власти требуют от создателей такого контента уплаты налогов, хотя раскрытие доходов может обернуться уголовным преследованием. Так, автор OnlyFans Светлана Дворникова после обращения налоговой службы перечислила около 900 тыс. долл. налогов за прошлые периоды. Впоследствии полиция обыскала ее жилье и дом пожилых родителей в поисках доказательств производства порнографии. Против женщины возбудили уголовное дело.

    После этого Дворникова запустила петицию о легализации порнографии, которая собрала более 25 тыс. подписей. Как отмечает газета, обращение стало толчком к подготовке законопроекта. В июле документ прошел первое чтение: его поддержал 231 депутат, восемь выступили против, трое воздержались. Теперь инициатива ожидает второго чтения.

    Против законопроекта выступила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Она заявила об угрозах для детей и риске превращения страны в порнографический центр. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций также потребовал отозвать документ, указав на возможный ущерб нравственности и здоровью общества.

    Сторонники инициативы, напротив, считают, что декриминализация позволит защитить работающих в этой сфере от шантажа и вымогательства. По данным украинских СМИ, на которые ссылается WP, только за первое полугодие 2025 года в стране открыли 2 тыс. 368 уголовных производств, связанных с порнографией. Издание также напоминает о задержании в мае руководителей полиции в трех регионах по подозрению в получении взяток за покровительство примерно двум десяткам вебкам-студий и студий взрослого контента. По версии следствия, силовики требовали с каждой по 20 тыс. долл. ежемесячно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Верховной раде заявили о дефиците финансирования вооруженных сил. В феврале украинские военные раскритиковали беспилотники из стран Евросоюза и США. В прошлом году украинские беженцы в Британии использовали аккумуляторы от электронных сигарет для питания армейских дронов.

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    26 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен

    Спящие украинские военные попали в плен к российским бойцам под Харьковом

    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий уснул во время несения дежурства в блиндаже, пропустив бойцов ВС России, рассказал солдат ВСУ Михаил Скляр, сдавшийся в плен группировке войск «Запад» в Харьковской области.

    Инцидент произошел в Харьковской области, где бойцы сдались группировке войск «Запад», передает ТАСС. На опубликованной Министерством обороны России видеозаписи пленный рассказал подробности своего задержания.

    «По очереди с напарником дежурили. Я дежурил в свою смену. Разбудил напарника, сказал, что его очередь. Сам лег спать. Потом просыпаюсь, смотрю, он рядом со мной спит. И слышу голоса возле входа в блиндаж. Мужики крикнули: «Мужики, сдавайтесь, или мы сейчас закинем вам туда две гранаты»», – сообщил солдат.

    Пленный добавил, что российские военные потребовали сложить оружие и отдать средства связи. После выполнения этих условий оба украинских бойца благополучно сдались в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ Михаил Скляр пожаловался на строительство укрытий под постоянными ударами российских войск.

    Ранее группировка войск «Север» приступила к ликвидации остатков украинских сил в Харьковской области.

    В Курской области российские военные взяли в плен заснувшего на позиции снайпера противника.

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