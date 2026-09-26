Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
На Украине зафиксирована вспышка неидентифицированного респираторного заболевания с симптомами, напоминающими классические вирусные инфекции.
На Украине сообщают о распространении инфекции, которую не удается сразу определить как COVID или грипп, передает Lenta.ru.
Заболевание начинается с повышения температуры, выраженной заложенности носа и общей слабости. На более поздних этапах у пациентов может развиваться кашель.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможные сроки пика заболеваемости гриппом в России в текущем сезоне. По ее прогнозам, максимальное число заражений может прийтись на последнюю декаду декабря, что зависит от штаммов циркулирующих вирусов.
На этой неделе Роспотребнадзор зарегистрировал увеличение заболеваемости респираторными инфекциями в стране на треть.
Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала лабораторные анализы единственным способом выявления точного вида вируса.