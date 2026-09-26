Спасатели нашли тело пропавшего в Куршском заливе у Калининграда мужчины

Под Калининградом нашли тело пропавшего при крушении моторной лодки мужчины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего из перевернувшейся лодки в Куршском заливе в Калининградской области. Трагедия случилась ночью в четверг, когда двое мужчин находились в моторной лодке, сообщает ГУ МЧС по региону. Судно перевернулось, после чего на место происшествия оперативно выдвинулись специалисты поисково-спасательного отряда.

Одного из пострадавших удалось быстро найти на берегу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация спасенному не потребовалась. Поиски второго пассажира продолжались в течение двух дней.

«26 сентября спасатели МЧС России продолжили поиски. Были обследованы четыре квадратных километра акватории Куршского залива и 300 метров камышовой зоны. В 13.30 (14.30 мск) обнаружено тело мужчины. Поисково-спасательные работы завершены», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе спасатели обнаружили тело пропавшей туристки в районе Чертовой купели реки Агуры в Сочи.

В июле в Якутии нашли погибшими двоих пассажиров перевернувшейся лодки на реке Алдан. А в июне в Татарстане при падении с сапборда утонули четырехлетний мальчик и пытавшийся спасти его мужчина.