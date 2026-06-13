В Татарстане при падении с сапборда на Волге утонули ребенок и мужчина

В Татарстане при падении с сапборда погибли ребенок и спасавший его мужчина

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Татарстане двое взрослых и трое детей без спасательных жилетов катались на сапборде на берегу залива Волги в СНТ «Щурячий» по Волге недалеко от поселка Октябрьский Зеленодольского района. В какой-то момент доска перевернулась, в итоге утонули четырехлетний мальчик и пытавшийся спасти его 34-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Восьмилетняя девочка и пятилетний мальчик были спасены. Водолазы ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы РТ обследовали 6 тыс. кв. м акватории Волги. На расстоянии около 50 метров от берега и на глубине 8 метров они обнаружили и извлекли тела мальчика и мужчины, после чего передали их сотрудникам полиции. Спасательных жилетов на погибших не было, предварительной причиной трагедии названо нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

Как сообщает прокуратура РТ, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, ход расследования взят на контроль надзорным ведомством. Для выяснения обстоятельств на место выезжал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

Ранее спасатели нашли тела пропавших на Иртыше двух сапбордистов. Позже следственные органы СК по Якутии возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели трехлетнего ребенка в реке в Мирнинском районе.

А до этого на Алтае следователи начали уголовное дело по аналогичной статье после гибели 15-летнего подростка на реке Алей.