В Белгородской области школьница погибла от удара током в фонтане

Tекст: Евгения Караваева

Следственное управление СКР по Белгородской области начало расследование гибели 13-летней школьницы в фонтане центрального парка Томаровки Белгородской области, передает Общественная служба новостей. Трагедия произошла 3 июня около 15.00, когда подросток играла в контактном фонтане и получила смертельный удар электрическим током.

По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть по неосторожности. Следователи намерены установить техническое состояние фонтана и определить ответственных за эксплуатацию объекта.

В ближайшее время проведут судебно-медицинскую экспертизу для уточнения обстоятельств смерти.

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