Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.14 комментариев
В Белгородской области школьница погибла от удара током в фонтане
Тринадцатилетняя девочка скончалась после поражения током во время игры в контактном фонтане центрального парка в поселке Томаровка.
Следственное управление СКР по Белгородской области начало расследование гибели 13-летней школьницы в фонтане центрального парка Томаровки Белгородской области, передает Общественная служба новостей. Трагедия произошла 3 июня около 15.00, когда подросток играла в контактном фонтане и получила смертельный удар электрическим током.
По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть по неосторожности. Следователи намерены установить техническое состояние фонтана и определить ответственных за эксплуатацию объекта.
В ближайшее время проведут судебно-медицинскую экспертизу для уточнения обстоятельств смерти.
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