Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Жертвами пожара в Самарской области стали двое детей
В результате пожара, который произошел в сарае в поселке Угловой, погибли двое детей, сообщила прокуратура Самарской области.
«Примерно в 19.30 произошло возгорание в сарае по адресу: м.р. Красноярский, н.п. Угловой, ул. Молодежная, 2А», – говорится в сообщении.
Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Красноярского района поставила ход расследования на контроль, сообщило ведомство в Telegram.
Напомним, селе Билютай в Бурятии при пожаре в частном доме погиб трехлетний ребенок. в Москве при пожаре в доме пострадали несколько человек, включая двух детей.