Жертвами пожара в Самарской области стали двое детей

Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе

Tекст: Ольга Иванова

По данным источника, взрывное устройство находилось на 29-летнем Никите Пенькове. Бомба сдетонировала дистанционно, как только Пеньков подошел к ветерану спецоперации Зауру Гурциеву. Момент взрыва зафиксировала уличная камера наблюдения, пишет Lenta.Ru.

Пеньков недавно арендовал квартиру в многоэтажном доме на улице Чехова. Именно туда накануне трагедии приехал Заур Гурциев и встретился с Пеньковым. Пока следователи не выяснили, были ли они знакомы ранее и по какой причине Гурциев пришел на встречу.

Следствием рассматривается версия, что Пеньков мог не подозревать о взрывном устройстве, его, возможно, использовали втемную. В результате взрыва Пеньков погиб на месте, а Гурциев скончался спустя некоторое время.

Напомним, Гурциев погиб в результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе. Погибший попал в список украинского сайта «Миротворец» утром перед своей гибелью.