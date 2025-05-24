При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в доме Бурятии
В селе Билютай в Бурятии при пожаре в частном доме спасатели обнаружили тело трехлетнего ребенка, а тушение возгорания продолжается.
Пожар вспыхнул в частном доме в селе Билютай Бичурского района Бурятии, передает РИА «Новости». Во время ликвидации возгорания сотрудники пожарной службы обнаружили внутри дома погибшего ребенка, которому, по предварительной информации, было три года. По словам представителей экстренных служб, работы по тушению пожара продолжаются, на месте происшествия сейчас задействованы шесть пожарных и три единицы техники. Причины возгорания предстоит установить дознавателю МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при пожаре в Москве пострадали двое несовершеннолетних. В результате взрыва газа в Москве пострадали дети. Следственный комитет завел дело после гибели пятерых детей на пожаре в Астрахани.