За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
При взрыве газа в Москве пострадали дети
Депздрав: Пострадавшие от взыра газа в Москве дети находятся в нетяжелом состоянии
В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека, ранение получили пять человек, в ом числе двое детей. Их состояние оценивается как нетяжелое.
Взрыв бытового газа произошел на девятом этаже дома номер 39 на улице Генерала Тюленева в Москве, передает РИА «Новости». После взрыва начался пожар, охвативший две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.
По данным МЧС России, площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека. По информации департамента здравоохранения Москвы, предварительно пострадали пять человек, среди них двое детей.
Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние детей врачи оценивают как нетяжелое.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из ангаров в городе Подольске в Московской области произошел взрыв газовоздушной смеси